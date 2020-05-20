Окупанти пошкодили з мінометів три цивільні будинки в Красногорівці, - штаб ООС. ФОТО

Збройні формування Російської Федерації продовжують обстріли цивільної інфраструктури населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні наголошується: "Так, днями, в наслідок мінометного обстрілу міста Красногорівка були пошкоджені три житлових будинки. За підтвердженою інформацією української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін було суттєво пошкоджено три приватних будинка місцевих мешканців. Також постраждали господарські будівлі. На щастя внаслідок злочинних дій російських найманців ніхто з мирних мешканців не постраждав.

За наявності прямих та беззаперечних доказів систематичних обстрілів окупантами мирних мешканців Донбасу, безпідставні звинувачення очільниками російсько-окупаційних адміністрацій на адресу українських військовослужбовців у начебто пошкодженні об’єктів цивільної інфраструктури виглядають особливо цинічними та позбавленими здорового глузду.

Відверто нехтуючи правилами ведення війни, ворог вкотре підтвердує свою окупаційну сутність та свідомо наражає на небезпеку цивільне населення".

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