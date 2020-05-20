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Новини Операція Об'єднаних сил
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Окупанти пошкодили з мінометів три цивільні будинки в Красногорівці, - штаб ООС. ФОТО

Збройні формування Російської Федерації продовжують обстріли цивільної інфраструктури населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні наголошується: "Так, днями, в наслідок мінометного обстрілу міста Красногорівка були пошкоджені три житлових будинки. За підтвердженою інформацією української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін було суттєво пошкоджено три приватних будинка місцевих мешканців. Також постраждали господарські будівлі. На щастя внаслідок злочинних дій російських найманців ніхто з мирних мешканців не постраждав.

За наявності прямих та беззаперечних доказів систематичних обстрілів окупантами мирних мешканців Донбасу, безпідставні звинувачення очільниками російсько-окупаційних адміністрацій на адресу українських військовослужбовців у начебто пошкодженні об’єктів цивільної інфраструктури виглядають особливо цинічними та позбавленими здорового глузду.

Відверто нехтуючи правилами ведення війни, ворог вкотре підтвердує свою окупаційну сутність та свідомо наражає на небезпеку цивільне населення".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ цілеспрямовано обстріляли зі 120-мм мінометів житлові будинки в Красногорівці, поранена жінка, - штаб ОС

Окупанти пошкодили з мінометів три цивільні будинки в Красногорівці, - штаб ООС 01
Окупанти пошкодили з мінометів три цивільні будинки в Красногорівці, - штаб ООС 02
Окупанти пошкодили з мінометів три цивільні будинки в Красногорівці, - штаб ООС 03
Окупанти пошкодили з мінометів три цивільні будинки в Красногорівці, - штаб ООС 04

Автор: 

обстріл (28228) Донбас (22354) Красногорівка (108) операція Об’єднаних сил (6725)


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Зеля - это провокация , главное - перестать стрелять
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20.05.2020 20:31 Відповісти
асвабадители старались... а кармильцы опять скажут - это ВСУ...
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20.05.2020 20:44 Відповісти
Окупанти пошкодили з мінометів три цивільні будинки в Красногорівці, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3900
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20.05.2020 20:53 Відповісти
Окупанти пошкодили з мінометів три цивільні будинки в Красногорівці, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5557
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20.05.2020 20:54 Відповісти
Гордон візьме інтерью у мінометників ДиРи як завжди.
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21.05.2020 08:48 Відповісти
 
 