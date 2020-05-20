Трамп знову розглядає можливість провести зустріч лідерів G7 у президентській заміській резиденції

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість провести зустріч лідерів G7 у своїй заміській резиденції в Кемп-Девіді попри коронавірус.

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Розглядаю можливість перенесення зустрічі лідерів G7 на ту ж або аналогічну дату в Вашингтоні, округ Колумбія, в легендарному Кемп-Девіді. Це було б чудовим знаком для всіх - нормалізація", - повідомив Трамп.

Нагадаємо, саміт глав держав "Групи семи" призначено на 10-12 червня 2020 року.

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Нагадаємо, у жовтні 2019 року про плани зібрати лідерів G7 у гольф-клубі, що належить родині президента, журналістам заявив керівник апарату Білого Дому Мік Малвані.

Вибір Trump National Doral як місця для проведення саміту викликав критику з боку демократів і громадськості. Вони назвали це спробою Трампа незаконно отримати зиск зі свого президентства, збагативши себе і свій бізнес.

Пізніше президент США Дональд Трамп відмовився від планів провести саміт країн "Групи семи" на території свого гольф-клубу в Маямі, "з огляду на безглузду й ірраціональну ворожість ЗМІ і демократів".

У квітні 2020 року Білий дім повідомив, що Трамп замість зустрічі проведе відеоконференцію з лідерами "Групи семи".

Кемп-Девід - розташована за 100 кілометрів від Вашингтона резиденція президента США. Офіційна назва Naval Support Facility Thurmont.