Трамп знову розглядає можливість провести зустріч лідерів G7 у президентській заміській резиденції
Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість провести зустріч лідерів G7 у своїй заміській резиденції в Кемп-Девіді попри коронавірус.
Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Розглядаю можливість перенесення зустрічі лідерів G7 на ту ж або аналогічну дату в Вашингтоні, округ Колумбія, в легендарному Кемп-Девіді. Це було б чудовим знаком для всіх - нормалізація", - повідомив Трамп.
Нагадаємо, саміт глав держав "Групи семи" призначено на 10-12 червня 2020 року.
Нагадаємо, у жовтні 2019 року про плани зібрати лідерів G7 у гольф-клубі, що належить родині президента, журналістам заявив керівник апарату Білого Дому Мік Малвані.
Вибір Trump National Doral як місця для проведення саміту викликав критику з боку демократів і громадськості. Вони назвали це спробою Трампа незаконно отримати зиск зі свого президентства, збагативши себе і свій бізнес.
Пізніше президент США Дональд Трамп відмовився від планів провести саміт країн "Групи семи" на території свого гольф-клубу в Маямі, "з огляду на безглузду й ірраціональну ворожість ЗМІ і демократів".
У квітні 2020 року Білий дім повідомив, що Трамп замість зустрічі проведе відеоконференцію з лідерами "Групи семи".
Кемп-Девід - розташована за 100 кілометрів від Вашингтона резиденція президента США. Офіційна назва Naval Support Facility Thurmont.
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