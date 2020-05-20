Суддя Волноваського райсуду використовувала "фальшивий" паспорт для відвідування окупованих територій, - ДБР

Cудді Волноваського районного суду Донецької області повідомлено про підозру у використанні свідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними слідства, суддя, нехтуючи застереженнями встановленого порядку виїзду працівників суду, виїжджала на тимчасово окуповану територію Донецької області. Для того, щоб приховати факти перетину лінії розмежування, суддя для підтвердження своєї особи на контрольно-пропускному пункті показувала прикордонникам "фальшивий" паспорт із власним фото, але під іншим ім'ям.

У разі доведення провини, підозрюваній загрожує покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років.

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