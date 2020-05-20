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Новини Силовики
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Суддя Волноваського райсуду використовувала "фальшивий" паспорт для відвідування окупованих територій, - ДБР

Суддя Волноваського райсуду використовувала

Cудді Волноваського районного суду Донецької області повідомлено про підозру у використанні свідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними слідства, суддя, нехтуючи застереженнями встановленого порядку виїзду працівників суду, виїжджала на тимчасово окуповану територію Донецької області. Для того, щоб приховати факти перетину лінії розмежування, суддя для підтвердження своєї особи на контрольно-пропускному пункті показувала прикордонникам "фальшивий" паспорт із власним фото, але під іншим ім'ям.

У разі доведення провини, підозрюваній загрожує покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років.

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Автор: 

Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) суддя (1580) Донецька область (8322) ДБР (3473)


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Топ коментарі
+8
Судья -уголовник?
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20.05.2020 20:58
+8
имеет ли право человек, совершивший правонарушение, выносить приговоры от имени государства ?
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20.05.2020 21:03
+7
Ніхіба їй не буде,бо в Україні немає Української влади.
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20.05.2020 20:52
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Краще пАслЄднЄЄ наказаніЄ...
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20.05.2020 20:52 Відповісти
може ви хотіли сказати : зробити судді пАслЄднЄЄ прєдупрежденіЄ?
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20.05.2020 21:26 Відповісти
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20.05.2020 22:14 Відповісти
Ну и чем оно лучше? Уж если наказывать , так "рублём" - жахнуть по еёному кошельку ПЯТЬЮДЕСЯТЬЮ!!! необлагаемых минимумов доходов граждан!
ТРИДЦАТЬДВА!!!-то доллара, на дороге чай не валяются
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20.05.2020 21:55 Відповісти
Єто для нійо неподьйомная сумма...
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20.05.2020 22:15 Відповісти
вигнати з роботи та позбавити суддівської пенсії.
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20.05.2020 22:25 Відповісти
Ніхіба їй не буде,бо в Україні немає Української влади.
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20.05.2020 20:52 Відповісти
І їх до сих пір не з'їла зєльоная плєсєнь?
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20.05.2020 21:03 Відповісти
А скольких судей взяточников посадили, сколько люстрировали? Судьи- это государство в государстве.
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20.05.2020 21:17 Відповісти
В Украине Украинские судьи. Традиция Украинской судебной системы по отношению к любой власти - "чего изволите, барин".
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20.05.2020 21:04 Відповісти
Вот кого к стенке ставить надо!
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20.05.2020 21:14 Відповісти
С поражением в правах родственникам и близким!
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20.05.2020 21:15 Відповісти
Перефразируя Американскую шутку про адвокатов...
-Как ты назовешь судью на дне Днепра?
-Хорошее начало.
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20.05.2020 21:20 Відповісти
Судьи в Украине портновско- донецкие, не знаешь не звизди
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20.05.2020 21:33 Відповісти
Инкогнито? ))
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20.05.2020 20:53 Відповісти
Берет пример с барыги оманского
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20.05.2020 20:54 Відповісти
С закрытием пунктов пересечения жители Волновахи потеряли свой бизнес.
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20.05.2020 20:56 Відповісти
То все фігня,головне шо в Лугандоні почався голод.
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20.05.2020 21:05 Відповісти
Є факти?
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20.05.2020 21:09 Відповісти
Новотроицкое тупик. Тупее его только Гнутово. Основной трафик через Каргил идёт.
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20.05.2020 21:41 Відповісти
Судья -уголовник?
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20.05.2020 20:58 Відповісти
Других не держим.
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20.05.2020 21:00 Відповісти
Я ж и говорю.шо гнилой здесь народ... 80 % готовы снова целовать анус кабаеву если тот вернется сюда.нет у людей Донецкой области любви к своей земле... а ГБР бы крутило на измену Родине если судья ездила к дырявым
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20.05.2020 20:58 Відповісти
Да какая у них своя земля? Земля их потомков находится в поволжье, сибири, урале... Вот эти и есть 80% потомками завезенных в свое время кацапов.
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20.05.2020 21:06 Відповісти
а при попытке к бегству, должно прокатить
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20.05.2020 21:38 Відповісти
Это вместо держзрады,которая очевидна.
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20.05.2020 21:02 Відповісти
имеет ли право человек, совершивший правонарушение, выносить приговоры от имени государства ?
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20.05.2020 21:03 Відповісти
Имеет ли право? Да он просто обязан! Ибо знает на собственном опыте, как это нехорошо правонарушать
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20.05.2020 22:02 Відповісти
Лавочка портнова реанимирована и начинает гадить против Украины. Роковыны главзебила. А у пониженных социалок-ботов виноват Порошенко . Антеллехтуалы с *************** темниками, такие антеллехтуалы😀😀😀
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20.05.2020 21:03 Відповісти
У цієї тьотки, там, на окупованих теріторіях, просто залишився свій бізнес - стріптіз-клуб! Просто надо контролірувать! А шо дєлать, мля ?!
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20.05.2020 21:08 Відповісти
Судья который будет судить эту судью полностью её оправдает, а на тех кто выявил подложный паспорт заведут уголовное дело
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20.05.2020 21:10 Відповісти
На зону и огласке придать, чтобы все знали... Иначе если отмажется то это будет очередной пшик.... что скорее всего и произойдет, т.к. наш Печерский суд все "ПОРЕШАЕТ", а она не безденежная... Позор судебной власти... поголовное коррумпированное дерьмо
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20.05.2020 21:22 Відповісти
П працювати суддею і далі буде? І получати високу зарплату буде?
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20.05.2020 21:23 Відповісти
850 гривен штрафа для судьи ? Звери !
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20.05.2020 21:42 Відповісти
Фошызды можно даже сказать
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20.05.2020 22:04 Відповісти
Так процентов 30 по левым паспортам заезжают в ОРДЛО. Чи не новость. Как СБУ на левый паспорт выдало электронный пропуск? Какая то мутная новость.
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20.05.2020 21:45 Відповісти
Хрена там фальшивый! Бланк и оформление оригинал! Только помимо судьи нужно давать трындюлей миграционной службе!
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20.05.2020 22:15 Відповісти
Hазивається-"знайшли стрілочника" і це при тому,що діє
безвіз з окупантами,а поїзд Львів-Москва переповнений йовбаками Закарпаття-прихильниками бариги липецького.
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21.05.2020 00:09 Відповісти
У нас на всіх судових рівнях така сєпарня, понапризначувана у 2014-2019 роках.
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21.05.2020 09:45 Відповісти
У цій новині усе дуже гарно!
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21.05.2020 11:21 Відповісти
 
 