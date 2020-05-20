Єрмак від імені Зеленського пропонував мені увійти до Нацради реформ, а сьогодні президент наговорив багато брехні. Це шлях до поразки всієї країни, - Супрун
Екскерівниця МОЗ Уляна Супрун заявила про те, що її запрошували до Офісу президента, де пропонували увійти в Нацраду реформ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.
Супрун зазначила: "18 травня Андрій Єрмак запросив мене на зустріч в Офіс президента України. Через повагу до інституції президента України я пішла. Зустріч відбулася наступного дня о 17 годині.
На ній також були Олександр Ольшанський (заступник голови виконавчого комітету Національної ради реформ) та Стас Грещишин (виконавчий директор ArcUA.org). У мене виникло питання, чи голова виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі взагалі знав про цю зустріч, бо його там не було.
Під час зустрічі Єрмак озвучив бажання (своє і начебто президента також), аби я долучилася до Національної ради реформ.
Моє питання про те, в якій ролі мене бачать (у складі самої ради реформ, чи у виконавчому комітеті, чи у складі робочої групи) було переадресовано до Олександра Ольшанського, який не міг чесно відповісти нічого конкретного, адже дізнався про тему зустрічі безпосередньо під час розмови".
Вона продовжила: "На запитання про плани щодо реформ, та на яких сферах вони будуть зосереджені — відповіді не було.
На запитання про структуру, функціонал, повноваження виконавчого комітету та плану щодо побудови роботи — відповіді не було.
На запитання, чи будуть робочі групи виконавчого комітету формувати політику та пропонувати реформи, Єрмак не відповів, а знову спрямував питання на Ольшанського. Він також не зміг відповісти, хоча в Указі президента, який був підписаний Зеленським, зазначено, що виконавчий комітет буде це робити.
На запитання про загрозу дублювання функціоналу уряду та міністерств й майже гарантованих конфліктів — відповіді не було".
"Десь на 10-й хвилині зустрічі Андрію Єрмаку треба було прийняти "важливий" дзвінок, після якого він вже не повернувся. При цьому сама зустріч почалася із запізненням на пів години.
Після цього мала цікаву розмову з Олександром Ольшанським про нові успішні практики у протидії COVID-19, які вони впровадили на Новій Пошті", - написала Супрун.
Вона підкреслила: "Що виходить у підсумку? У мене зі Стасом склалося враження, що голова Офісу президента організував цю зустріч скоріше через чиєсь доручення і "для галочки". Фактично в реальності не було ніякої пропозиції доєднатися до Нацради реформ. Виглядає так, що все було зроблено для того, щоб згодом можна було стверджувати, що Уляні Супрун пропонували, але вона не захотіла.
Лідерство полягає у тому, щоб максимально вкладатися у досягнення мети, та створювати умови і середовище для вашої команди, які сприяють цьому. У футболі чи будь-якому іншому командному виді спорту це означає, що тренер та керівництво працюють на перемогу. Гравці, які грають виключно заради зарплати чи успішної кар’єри, зрештою, не стають чемпіонами. Щоб стати чемпіоном, ти не можеш готуватись просто для того, аби ставити галочки про виконані завдання чи плани реформ. Ти готуєшся і важко працюєш, аби бути готовим подолати будь-які випробування, які життя поставить перед тобою. Кожного дня ти працюєш, щоб перемагати. Схоже, таким тлумаченням лідерства не користується команда президента".
"Сьогодні президент на пресконференції вкотре наговорив безліч дурні й брехні про медичну реформу та фантастики про нібито ефективну протидію COVID-19 урядом України. Це суперечить фактам і здоровому глузду. Зокрема, слова президента під час пресконференції суперечать тому, що мені озвучували Єрмак та Ольшанський на початку зустрічі про підтримку змін.
Такий спосіб роботи і комунікації — це шлях до поразки не лише Володимира Зеленського, Андрія Єрмака та їхньої політичної сили. Це шлях до поразки всієї країни", - резюмувала Супрун.
Будь ласка, зачекайте...
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Теперь же эта дамочка городит такое, что самые сердобольные граждане тянутся к пистолету, чтобы добить больное животное, избавив его от мучений. Большая часть остальной публики просто сочувственно смотрит на то, что она делает и говорит.
Инвалибность по моску,наверно, уже дали??
🤗
Фуу...
Хамло кацапське..
"Сергей Лещенко согласился с Порошенко"Народный депутат Украины VIII созыва, член наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Сергей Лещенко согласился с пятым президентом Украины Петром Порошенко в том, что публикация аудиофайлов разговора Порошенко и экс-вице-президента США Джозефа Байдена имеет российские корни.
Об этом Лещенко написал в Telegram-канале.
19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого Президента Украины Петра Порошенко.
"Еще один довод в пользу версии наших источников о том, что публикация аудиофайлов разговора Порошенко и Байдена имеет российские корни. При всем моем критическом отношении к Порошенко, вынужден с ней согласиться. Обратите внимание, кто разгоняет эту историю в англоязычном сегменте Интернета. Вы будете удивлены: Russia Today,
"Спутник" (проект Russia Today), Российское государственное агентство "ТАСС", а также сайт канала Медведчука "112", "Украинские новости" Левочкина/Фирташа, агентство УНИАН Коломойского", - согласился Лещенко с Порошенко, который ранее заявил, что обнародованные записи являются попыткой "пятой колонны Кремля" подорвать двухпалатную поддержку США Украины.Лещенко подчеркнул, что тема осталась практически незамеченной в англоязычном Интернете и была поддержана лишь маргинальной сетью One America News, которая участвовала в распространении фальшивой теории заговора Джулиани.
"Кроме того, в "Вашингтон Пост" вышла статья, которая не оставляет камня на камне на вбросе депутата и выпускника школы ФСБ Андрея Деркача. Вам тоже заметен российский след?" - резюмировал экс-нардеп.
Тобто мутні чуваки погукали авторитетну професіоналку побути ширмою для їх мутних оборудок, на жирненьку зарплату (хто її хоч трохи знає-100% діаспоріянка з відповідними принципами).
А й справді,створюється незрозуміла шарага з незрозумілими задачами і незрозумілими повноваженнями.Але зрозуміло,звідки вони будуть харчуватись.Більш того !-Ще й об'являють набір співробітників за наш рахунок ! А чьо ? Грошей валом,станок свіженькі купюри хрєначить...
Вскрыта гражданка США без высшего образования, которая до сих пор исполняет обязанности Министра Здравоохранения Украины
Ее муж всего за год обогатился на 20 миллионов за счет денег раненых ветеранов АТО и онкобольных детей.
Марко Супрун сумел обогатиться на минимум 20 млн гривен. Его жена американка Ульяна Супрун провернула очередную преступную схему.
Сегодня, 4 мая, журналистр Александр Дубинский представил результаты своего расследования. По его словам, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун организовала несколько схем по хищению средств под видом реформ.
В своем блоге журналист отметил, что под прикрытием выплат на проведение подготовки и повышение квалификации медперсонала была создана схема на целых 20 млн гривен. По словам Дубинского, деньги достались мужу Супрун Марку через ОО «Защита патриотов». Как известно, последний возглавляет организацию с июля 2016 года.
«Сначала деньги с Минздравом выделялись на Тернопольский государственный медицинский университет им. Горбачевского, ну а после - выводились через ООшку мужа Супрун», - рассказал журналист.
Дубинский отметил, что преступная схема начала реализовываться в октябре 2017 года. Тогда общественная организация «Защита Патриотов» проводила в Тернопольской университетской больницы обучение по курсу «Поддержка жизни во время травмы. Украинская программа». Ректор ГВУЗ «Тернопольского государственного медицинского университета им. И. Я. Горбачевского МОЗ Украины» Михаил Корда направил в МОЗ Украины на рассмотрение предложение о выделении в 4 квартале 2017 года средств по программе «Подготовка и повышение квалификации лиц по предоставлению домедицинской помощи» в размере 3,3 млн грн и еще несколько миллионов на различные расходы.
После этого зашевелилась сама Супрун. В это время она просит согласования проекта постановления КМ Украины «Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для подготовки и повышения квалификации лиц по предоставлению домедицинской помощи».
«И это на фоне того, что в тот момент медучреждениям не хватает финансирования и как результат - в рамках «реформы Супрун» осуществляется увольнение врачей …. Очевидно, что из ОО происходит обналичивание денег, ведь стоимость услуги, в которых она участвует, завышены в несколько раз, а Супрун просто «распределяет потоки» в нужные учебные заведения».
Але вона гордо відмовилась..
Адже мале і зерно,
Що силу велетням і геніям несе.
Мале тоді смішне,
Коли воно мізерне,
Коли себе поставить над усе.
⠀
Але скажіть, хіба такого мало,
Хіба такі випадки не були,
Коли мале, як прапор, піднімали
І йшли за ним народи, мов осли?
І чи тоді мізерне та смішне
Не оберталось раптом у страшне?
⠀
Василь Симоненко, 1963
*facepalm*
Они даже не поняли, что она хочет узнать от них.
К обосранному янелоху идут работать такие же как он сам.
плидер современности мог простудить свое сокровенное место, а дальше простатит, аденома, и профнепригодность руководить зепилами. А рояль тогда куда девать?
может стул оказался мокрый? или что?
Что орал зеленский на стадионе пороху: медицины нет!
и что? через год он приглашает Супрун в кабинет реформ??
нелогично как-то, не?
нормальные люди не пойдут к нему работать, потому у него и кризис жанра.
А нам хана в результате. Здобули
Политика / Мнения 20-май, 21:489 689 0
В сеть ушли главные тезисы, которые «мне 42» озвучил на пресс-конференции. Таковые случаются не часто, но как говорил Штирлиц из какого-то старого телешоу: «Да, пастор говорит мало, но он говорит смачно».
Как мы помним, еще год назад прессухи происходили в игривом, квартальном стиле, где главный герой резвился как именинник под елкой и казалось, что бывший его друг и такой же бывший завхоз Богдан, вот-вот встанет в позу конферансье и жеманно объявит: «Господа, а сейчас у рояля…». Но прошел всего год и уже ни сидения на пуфиках, ни бодрого плескания в фекальных стоках одесского Ланжерона нет. Пропал драйв и сами мероприятия стали унылыми и мрачными.
Теперь все проходит в путинском стиле, с кордонами охраны, специально отобранными журналистами и со стоящими где-то рядом 40 машинами кортежа и бронированными членовозами. Причем, достоверно известно, что ему в Эстонии был подарен велосипед, на котором он обещал ездить, но в кортеже ему не нашлось места. Говорят, что он так и не нашел дверку со шторкой и потому - пришлось отказаться от ровера насовсем.
Но все же пара смачных моментов среди всей этой унылой пьесы была замечена. Причем, не в том месте, где это заметил сам докладчик.
Первый смачный момент касается текущей эпидемии. По этому поводу было сказано, что медицинская реформа не удалась. Видимо, именно поэтому все с эпидемией пошло через известное место. Причем, оценку собственных действий в плане эпидемии - так никто и не услышал. Возможно, это потому, что рассказывать особо нечего, кроме эстрадного номера с самой первой партией граждан, приехавших из Китая, которых он под телекамеры встречал на выходе из самоизоляции, и еще можно вспомнить встречу самолета из Китая, который привез для эпицентра сантехнику, приборы для очистки канализации и защитные костюмы. Но как можно понять, виноваты медики и даже не совсем медики, а реформы медицины, которые не пошли.
Но как оказалось дальше, все дело в контексте. Это смотря что считать реформами, а главное - куда они пошли или не пошли. Скажем так, если реформами считать тотальное сокращение медперсонала и закрытие медучреждений, то таки да, новая власть только начала эти сокращения и наверняка - не успела сделать все, что хотелось.
С другой стороны, нельзя сказать что реформы совсем не пошли. Если допустить, что медицину послали по известному адресу, обозначенному кодовым словом, состоящим из трех букв, то они не просто пошли, а побежали вприпрыжку. Ну и в конце концов, это Трамп может себе позволить во всем обвинить Китай, а тут выбор небольшой и пришлось все грузить на реформы, которые не пошли. Кстати, двух совершенно тупоголовых, безруких и абсолютно никчемных министра, которые «встретили пандемию», надуло ветром или как обычно - Зинка виновата.
Но вот второй момент оказался фундаментальным и даже ключевым. Он дает понимание всего того, что и как делает нынешняя власть, и вскрывает алгоритм всего того, что еще только будет сделано и сказано. Речь идет о самом главном предвыборном лозунге «янелоха», который будет преследовать его до могилы, а именно «21 апреля (2019 г.) - конец эпохи бедности».
Этот лозунг вспоминали месяц назад, в годовщину обещанного конца, и как-то не заметили ничего именно относительно бедности. О конце еще можно рассуждать, вернее - на что удалось его положить, но то, что на эпоху бедности как-то его не удалось положить - всем было понятно до сего дня. Теперь же высочайше рассказано о том, что 5-6 тыс гривен зарплаты это - не бедность! Раз так, то эпоха бедности действительно кончилась.
Но вот в связи с этим как-то удивительно выглядят его заявления министров и депутатов о том, что на 30-40 тыс прожить решительно невозможно и что они просто голодают. Кстати, им повысили жалование именно исходя из того, что суммы действительно смешные.
Отсюда возникает вопрос о том, что понятие бедности для простых граждан и для министров с депутатами имеет различное смысловое наполнение. А согласно конституции, у нас же все равны или уже нет? Получается, что высочайшим повелением установлены разные виды бедности?
В любом случае, теперь есть понимание того, как будет поясняться борьба с кумовством, олигархами, коррупцией и байка про «новые лица». Исходя из этого алгоритма, все уже не просто выполнено, а перевыполнено. Пока же это выглядит именно так.