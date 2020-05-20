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США збільшили до 15,5 млн дол. гуманітарну та медичну допомогу Україні для протидії COVID-19
Уряд США розширив фінансування гуманітарної та екстреної медичної допомоги Україні для протидії пандемії COVID-19 з уже раніше виділених 14,5 млн дол. до 15,5 млн дол.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в США.
Допомога Україні включатиме:
- 13,1 млн дол. у вигляді медичної допомоги та гуманітарної допомоги через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) (за програмою "International Disaster Assistance"). Кошти спрямовуватимуться на покращення можливостей місцевих установ охорони здоров'я у наданні допомоги хворим та протидії подальшому поширенню COVID-19. Відзначається, що фінансування допоможе пом'якшити вторинні наслідки, такі як втрата засобів для існування та нестача громадських послуг для найбільш вразливих верств населення.
- 2,4 млн дол. гуманітарної допомоги через Державний департамент США для підтримки найбільш уразливих верств населення під час пандемії.
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