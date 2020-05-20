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Новини Допомога Україні
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США збільшили до 15,5 млн дол. гуманітарну та медичну допомогу Україні для протидії COVID-19

США збільшили до 15,5 млн дол. гуманітарну та медичну допомогу Україні для протидії COVID-19

Уряд США розширив фінансування гуманітарної та екстреної медичної допомоги Україні для протидії пандемії COVID-19 з уже раніше виділених 14,5 млн дол. до 15,5 млн дол.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в США.

Допомога Україні включатиме:

  •  13,1 млн дол. у вигляді медичної допомоги та гуманітарної допомоги через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) (за програмою "International Disaster Assistance"). Кошти спрямовуватимуться на покращення можливостей місцевих установ охорони здоров'я у наданні допомоги хворим та протидії подальшому поширенню COVID-19. Відзначається, що фінансування допоможе пом'якшити вторинні наслідки, такі як втрата засобів для існування та нестача громадських послуг для найбільш вразливих верств населення.
  •  2,4 млн дол. гуманітарної допомоги через Державний департамент США для підтримки найбільш уразливих верств населення під час пандемії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна отримала $15,5 млн допомоги від США для боротьби з COVID-19, - Держдеп

Автор: 

допомога (8294) США (22512) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
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Быстро Трамп среагировал на пленки Деркача
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20.05.2020 21:29
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Быстро Трамп среагировал на пленки Деркача
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20.05.2020 21:29 Відповісти
А Московии и её колониям наверное скидки цен на нефть сделали.
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20.05.2020 21:30 Відповісти
І це тільки початок)))
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20.05.2020 21:32 Відповісти
сепары подводят войска и бронетехнику к линии фронта.. сегодня ночью - завтра могут начаться жаркие бои.. Боже, бережи и укрепи Украину!
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20.05.2020 21:33 Відповісти
Каждый двадцатый гражданин США подал Украине один доллар.
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20.05.2020 21:57 Відповісти
жыды теперь поделят эту помощь
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20.05.2020 22:13 Відповісти
Целуем ваши попы
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21.05.2020 01:02 Відповісти
 
 