США збільшили до 15,5 млн дол. гуманітарну та медичну допомогу Україні для протидії COVID-19

Уряд США розширив фінансування гуманітарної та екстреної медичної допомоги Україні для протидії пандемії COVID-19 з уже раніше виділених 14,5 млн дол. до 15,5 млн дол.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в США.

Допомога Україні включатиме:

13,1 млн дол. у вигляді медичної допомоги та гуманітарної допомоги через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) (за програмою "International Disaster Assistance"). Кошти спрямовуватимуться на покращення можливостей місцевих установ охорони здоров'я у наданні допомоги хворим та протидії подальшому поширенню COVID-19. Відзначається, що фінансування допоможе пом'якшити вторинні наслідки, такі як втрата засобів для існування та нестача громадських послуг для найбільш вразливих верств населення.

2,4 млн дол. гуманітарної допомоги через Державний департамент США для підтримки найбільш уразливих верств населення під час пандемії.

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