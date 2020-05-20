Для нас абсолютно неприйнятні спроби втручання іноземної держави у внутрішні справи України, - МЗС про декларації парламенту Болгарії
Міністерство закордонних справ України виступило із заявою у зв'язку з ухваленням Народними Зборами Болгарії Декларації з адміністративно-територіальної реформи в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ текст заяви опубліковано на офіційному сайті МЗС.
У заяві сказано: "Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з ухваленням 20 травня 2020 року Народними Зборами Республіки Болгарія Декларації щодо адміністративно-територіальної реформи в Україні і захисту прав та цілісності болгарської спільноти.
Питання адміністративно-територіального устрою України належить до виключної компетенції органів державної влади України. Для нас абсолютно неприйнятними є спроби втручання іноземної держави у внутрішні справи України.
Викликають подив і нерозуміння маніпулятивні недостовірні твердження щодо впливу реформи на національну самобутність етнічних болгар України".
"Наголошуємо, що захист прав і свобод представників усіх національних меншин нашої держави, у т.ч. і болгарської, є одним з основоположних пріоритетів діяльності органів влади України та здійснюється у чіткій відповідності до Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин (1995 рік).
Українська сторона неодноразово доводила відкритість і готовність сприяти розвитку національної самобутності українських громадян з етнічним болгарським походженням. Права національних меншин в Україні закріплені в національному законодавстві і неухильно захищаються державою у відповідності до найсучасніших європейських практик", - наголошується в заяві.
У МЗС підкреслили: "Питання щодо Болградського району буде вирішено відповідно до українського законодавства з урахуванням позиції місцевих жителів, у т.ч. чисельної болгарської громади.
Вважаємо, що будь-які питання можна вирішити шляхом конструктивного діалогу, що і відбувається на рівні глав МЗС двох країн".
"Закликаємо болгарських парламентарів діяти відповідно до принципів дружби і добросусідства, які традиційно існують між Україною та Болгарією", - резюмували у зовнішньополітичному відомстві.
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а Дубовицкий - это брат Регины Дубовицкой, которая из "Аншлага".
Ты специально забыл, что уже находились пути ответить на выбрыки венгров?
https://censor.net/user/278725
...
Расскажи, "Друг Украины" - Ермак занял проукраинскую позицию или пророссийскую и почему?
https://censor.net/comments/locate/3196930/019214ee-3c30-73f4-b65b-2a51f30b4cf8
https://www.youtube.com/watch?v=89cxqMWw4fk
Тогда в состав Украины входили: Кубань, Ставрополье, Черноморщина, Восточная Слобожанщина, Стародубщина (сейчас оккупированные вражеской Россией); Берестейщина и Гомельщина (Беларусь); Холмщина, Подляшье, Надсяння, Северная Лемковщина (Польша); Южная Лемковщина (Словакия); Мармарощина, Южная Буковина (Румыния) Преднестровье. Но особый акцент в том, что в начале ХХ века Крым также был украинским. И это однозначно ставит точку в дискуссии вокруг того, что в 1954 году коммуняка Хрущев якобы «подарил» полуостров Украине. Да по указу гетмана Скоропадского весной 1918 года по всему Крыму была установлена украинская власть. А 29 апреля на всех кораблях Черноморского флота а было их тогда 400 были подняты сине-желтые флаги а их экипажи приняли присягу на верность Украины . Есть архивные материалы которые официально подтверждают это.
Просто дуло расчехлить, в диалоге с Болгарией точно поможет!
Результат в виде потери независимости уже есть, а коррупция скорее увеличивается. Так что реального толку от советов..
Сегодня независимости нет, а коррупция - есть. Вчера б/м независимость была и коррупция тоже была. Те вещи малосвязанные.
Але в Україні результат - не скоро. Ще не всі, наприклад, переконались, що дрібні корупціонери Ситник і Холодницький результату не дадуть. Тим більше не дадуть, якщо владою помикатиме такий рейдер, як беня.
Учись, студент.
Для начала - ликвидация возможностей для коррупции, в тч и изза законов. В недавно принятом законе о банках решения НБУ становится неподсудными, напр банк по требованию НБУ может заявить фирме, что он СОМНЕВАЕТСЯ в легальности доходов и требует немедленно возвратить кредиты. Никаких доказательств банк предъявлять не обязан, оспорить его в суде фирма уже не сможет, значит, или разорение или .... договариваться с банком. И никакие органы борьбы с коррупцией при таком законе не помогут.
Закон кстати принят по требованию МВФ. Это - о внешнем управлении Украиной.
ЗІ: я не вважаю зебільно прийняті Закони та інші нормативні акти зразком досконалості, м'яко кажучи. Хоча деякі підтримую, як найменше зло в ситуації, що склалася. Тобто: погано, але потрібно, бо краще сьогодні - ніяк не вдасться.
ЗІ: я не вважаю зебільно прийняті Закони та інші нормативні акти зразком досконалості, м'яко кажучи.
Не юрист, потому оценка по результату: всякие антикоррупционне органы действуют уже лет 6, и вот результат их работы . "За первые три месяца 2020 у коррупционеров конфисковали 14 тыс. гривен" https://ukranews.com/news/697292-u-korruptsionerov-konfiskovali-14-tys-grn-za-3-mesyatsa
Расходы на содержание НАБУ, САП, АРМА, ГБР, ВАКС в том же первом квартале 2020 составили больше 600 МИЛЛИОНОВ гривен, те в сорок тыс раз больше. https://ru.slovoidilo.ua/2020/05/01/infografika/finansy/skolko-sredstv-potratila-ukraina-soderzhanie-antikorrupcionnyx-organov
Это ещё без учета 2,6 мдл гривен на СБУ, которая тоже вроде бы занимается коррупцией.
по другому - тому я написав вище про кадрове наповнення антикорупційних органів. Які потрібно змінювати, якщо не справляються. Ситник і Холодницький - давно "напросились". Але сьогодні проблема в тому, що в турборежимі прийняли закон, який дозволяє проводити конкурс одноосібно керівником структури, в якій потрібне кадрове поповнення... І тут - дилема. Навіть не знаю, яким чином її вирішити...
Антикоррупционные органы Украины являются нарушением укр конституции, управляются с Запада, и - главное - не имеют задачи бороться с укр коррупцией. Задача у них другая: быть способом управления укр деятелями, в бизнесе и во власти, "западных партнеров", потому что реально всех можно при желании привлечь за коррупцию. Потому и столь низкая отдача в виде посадок и конфискаций - не для того созданы. Так что - потерявши независимость, танцуй как пан скажет.
https://detector.media/infospace/article/174233/2020-01-27-lyudi-ustali-ot-jetikh-reform/
На очереди Закарпатье, возможно другие территории.
Если в Украине и дальше будут внедряться европейские ценности, децентрализация, способствующие неуправляемости и развалу Украины, то в скором времени от Украины останутся только рожки да ножки.
Хаос и беспредел в Украине, это прямой результат влияния Европы, Венецианской комиссии в Украине и чем больше это влияние, тем больше хаоса и беспредела.
Навязанная Европой децентализация, другие "ценности" еще больше ослабляет управляемость в Украине, что при определенных условиях приведет к ее полному развалу.
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