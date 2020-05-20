Для нас абсолютно неприйнятні спроби втручання іноземної держави у внутрішні справи України, - МЗС про декларації парламенту Болгарії

Міністерство закордонних справ України виступило із заявою у зв'язку з ухваленням Народними Зборами Болгарії Декларації з адміністративно-територіальної реформи в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ текст заяви опубліковано на офіційному сайті МЗС.

У заяві сказано: "Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з ухваленням 20 травня 2020 року Народними Зборами Республіки Болгарія Декларації щодо адміністративно-територіальної реформи в Україні і захисту прав та цілісності болгарської спільноти.

Питання адміністративно-територіального устрою України належить до виключної компетенції органів державної влади України. Для нас абсолютно неприйнятними є спроби втручання іноземної держави у внутрішні справи України.

Викликають подив і нерозуміння маніпулятивні недостовірні твердження щодо впливу реформи на національну самобутність етнічних болгар України".

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"Наголошуємо, що захист прав і свобод представників усіх національних меншин нашої держави, у т.ч. і болгарської, є одним з основоположних пріоритетів діяльності органів влади України та здійснюється у чіткій відповідності до Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин (1995 рік).

Українська сторона неодноразово доводила відкритість і готовність сприяти розвитку національної самобутності українських громадян з етнічним болгарським походженням. Права національних меншин в Україні закріплені в національному законодавстві і неухильно захищаються державою у відповідності до найсучасніших європейських практик", - наголошується в заяві.

У МЗС підкреслили: "Питання щодо Болградського району буде вирішено відповідно до українського законодавства з урахуванням позиції місцевих жителів, у т.ч. чисельної болгарської громади.

Вважаємо, що будь-які питання можна вирішити шляхом конструктивного діалогу, що і відбувається на рівні глав МЗС двох країн".

"Закликаємо болгарських парламентарів діяти відповідно до принципів дружби і добросусідства, які традиційно існують між Україною та Болгарією", - резюмували у зовнішньополітичному відомстві.