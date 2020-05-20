Вживання в їжу диких тварин офіційно заборонили на п'ять років у китайському Ухані

Влада китайського міста Ухань, звідки почалася пандемія коронавірусу, офіційно заборонила споживання та полювання на диких тварин упродовж наступних п'яти років.

Відповідне рішення було ухвалене 20 травня та опубліковано на сайті Генерального бюро народного уряду міста Ухань з метою захисту дикої природи та задля боротьби з незаконною торгівлею тваринами у Китаї, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Жодна організація чи окрема особа не може виробляти, переробляти або вживати в їжу продукцію, виготовлену з диких тварин. Жодна організація чи особа не має права рекламувати, вимагати або спонукати до споживання заборонених диких тварин чи займатися незаконною торгівлею, а також розповсюджувати відповідну рекламу, вивіски чи рецепти", — сказано у постанові.

Зазначено, що місто оголосило себе "заповідником дикої природи" та заборонило майже будь-яке полювання на диких тварин у його межах. Винятками стали вилов тварин для наукових досліджень, регулювання чисельності популяції, моніторинг епідемічних захворювань та інші особливі обставини. Уряд також заборонив видавати спеціальну ліцензію для полювання диких тварин, які перебувають на межі зникнення.

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Крім того, під заборону потрапило розведення наземних та водних диких тварин з метою споживання в їжу. Утім, дозволено розводити диких тварин з метою захисту видів, для наукових досліджень та виставок.

Уханський муніципальний народний уряд додав, що відповідна постанова набирає чинності з 20 травня та діє впродовж п'яти років.

Нагадаємо, конференція Всесвітньої організації охорони здоров'я на рівні міністрів охорони здоров'я підтримала резолюцію, в якій йдеться про необхідність ретельно розслідувати заходи, запроваджені різними країнами світу у відповідь на пандемію коронавірусної інфекції. У документі міститься заклик провести "об'єктивну, незалежну і всебічну оцінку" міжнародної реакції на поширення коронавірусу. При цьому немає закликів з'ясувати обставини появи вірусу і не згадується Китай як країна, де новий вірус було вперше виявлено.