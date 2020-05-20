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Вживання в їжу диких тварин офіційно заборонили на п'ять років у китайському Ухані

Вживання в їжу диких тварин офіційно заборонили на п'ять років у китайському Ухані

Влада китайського міста Ухань, звідки почалася пандемія коронавірусу, офіційно заборонила споживання та полювання на диких тварин упродовж наступних п'яти років.

Відповідне рішення було ухвалене 20 травня та опубліковано на сайті Генерального бюро народного уряду міста Ухань з метою захисту дикої природи та задля боротьби з незаконною торгівлею тваринами у Китаї, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Жодна організація чи окрема особа не може виробляти, переробляти або вживати в їжу продукцію, виготовлену з диких тварин. Жодна організація чи особа не має права рекламувати, вимагати або спонукати до споживання заборонених диких тварин чи займатися незаконною торгівлею, а також розповсюджувати відповідну рекламу, вивіски чи рецепти", — сказано у постанові.

Зазначено, що місто оголосило себе "заповідником дикої природи" та заборонило майже будь-яке полювання на диких тварин у його межах. Винятками стали вилов тварин для наукових досліджень, регулювання чисельності популяції, моніторинг епідемічних захворювань та інші особливі обставини. Уряд також заборонив видавати спеціальну ліцензію для полювання диких тварин, які перебувають на межі зникнення.

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Крім того, під заборону потрапило розведення наземних та водних диких тварин з метою споживання в їжу. Утім, дозволено розводити диких тварин з метою захисту видів, для наукових досліджень та виставок.

Уханський муніципальний народний уряд додав, що відповідна постанова набирає чинності з 20 травня та діє впродовж п'яти років.

Нагадаємо, конференція Всесвітньої організації охорони здоров'я на рівні міністрів охорони здоров'я підтримала резолюцію, в якій йдеться про необхідність ретельно розслідувати заходи, запроваджені різними країнами світу у відповідь на пандемію коронавірусної інфекції. У документі міститься заклик провести "об'єктивну, незалежну і всебічну оцінку" міжнародної реакції на поширення коронавірусу. При цьому немає закликів з'ясувати обставини появи вірусу і не згадується Китай як країна, де новий вірус було вперше виявлено.

Автор: 

ВООЗ (770) заборона (1447) Китай (4504) захист тварин (84) їжа (428) Ухань (49)


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Топ коментарі
+9
Мощная мера. Ну, будут на электричке в соседний город ездить землероек кушать, а по ночам тараканов на кухне.
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20.05.2020 21:40
+9
кажанам полегчало
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20.05.2020 21:41
+9
Употребление в пищу диких животных официально запретили на пять лет в китайской Ухани - Цензор.НЕТ 7004
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20.05.2020 21:59
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Вот всем прям полегчало
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20.05.2020 21:38 Відповісти
кажанам полегчало
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20.05.2020 21:41 Відповісти
Той кажан, з якого буцім то все почалось, жив за 1500 км від Уханю.
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20.05.2020 21:48 Відповісти
Все эти сказки о кажанах для лохов.
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20.05.2020 22:28 Відповісти
...ага ...він ще й "кохався" з панголіном ...офіційна версія появи коронавірусу ...
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20.05.2020 22:33 Відповісти
Мощная мера. Ну, будут на электричке в соседний город ездить землероек кушать, а по ночам тараканов на кухне.
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20.05.2020 21:40 Відповісти
так они и послушают
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20.05.2020 21:41 Відповісти
крысолов, вашим там не светит...ибо, что еще китайцу с крысой делать, а нельзя...
как пелось:
в том кармане пачка сигарет,
горсточка риса, дохлаяКРЫСА и
а-громаднейший Мао портрет
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20.05.2020 22:14 Відповісти
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20.05.2020 22:28 Відповісти
ну...и шо им теперь жрать? )))
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20.05.2020 21:42 Відповісти
Употребление в пищу диких животных официально запретили на пять лет в китайской Ухани - Цензор.НЕТ 9674 https://censor.net/user/371210 Если жрать китайцев, то никто и не заметит.
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20.05.2020 21:49 Відповісти
может быть... но фууу!
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20.05.2020 21:51 Відповісти
А тарганів з кажанами і хробаків не фу?
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20.05.2020 21:54 Відповісти
Употребление в пищу диких животных официально запретили на пять лет в китайской Ухани

=========================================================
добре хоч кацапів "употреблять в піщу" не заборонили в Ухані
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20.05.2020 22:02 Відповісти
фуу....ще й як фуу... навіть не уявляю...
спасибо! ))) попил чайку...та ёлыпапалы !!! *****!
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20.05.2020 22:03 Відповісти
Как сказать. Говорить об этом у них табу, но ходят слухи на просторах инета, т.с. есть гурманы по нерожденным младенцам. А правда это или журналистские домыслы - ХЗ. Но как показывает практика в азиатских странах типа Китая, Вьетнама, Комбоджи едят все что шаволится.
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20.05.2020 22:02 Відповісти
Там и птицы ниже 30 метров не опускаются.
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20.05.2020 22:23 Відповісти
они там друг дружку переедят так, что пообъедаются
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20.05.2020 22:05 Відповісти
Пожалуй пора потребовать у желтых компенсацию за корону.нет вместе с янки устроить им войну.если что зовите меня буду комендантом местного Куртенгофа
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20.05.2020 21:42 Відповісти
Про тварин:
https://novynarnia.com/2020/05/20/minyust-pochav-prodavati-sobak/ Мін'юст почав продавати собак за борги їх власників
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20.05.2020 21:43 Відповісти
КИтаёзы а кто будет отвечать за ваш вирус и угробленную экономику, и сотни тысяч умерших? А китаёзы? Или как всегда на дурочку косить будете. Надеюсь вас по серьёзному прижмут...
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20.05.2020 21:43 Відповісти
Найвный ты.Хто их прижмет? Кацапов сильно прижали за все ихние "подвиги"?
Так и этих "прижмут" с ихним яо
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20.05.2020 21:59 Відповісти
Що це за відволікаючі рухи?! Вірусь клонували в лабораторії. Тепер щоб відвернути увагу знову звірята винні? Офуїти китайці хитрі»»
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20.05.2020 21:46 Відповісти
А чому не назавжди ?
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20.05.2020 21:52 Відповісти
З їхнім менталітитем нічого не поробиш, коли був на Шри-Ланці в номер залізла ігуана, через 10 хв весь персонал отелю носився за нею з ножами і сокирами.
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20.05.2020 21:53 Відповісти
Брехня, искусственный вирус.
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20.05.2020 21:53 Відповісти
Для того, що б холодна вода стала гарячою, її необхідно підігріти.
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20.05.2020 21:55 Відповісти
В Китае 102 города с населением больше 1 миллиона. Или нам хотят рассказать, что диких животных жрут только в Ухани
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20.05.2020 21:56 Відповісти
Пане, https://censor.net/user/211128, касабів понапрієхало у всі 102 міста Піднебесної. Їх будуть їсти допоки ООН не визнеає їх дікімі жівотнимі. Маємо надію, що їх так "попасом, попасом" вижеруть аж до Ітіль(Ра).
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20.05.2020 22:34 Відповісти
кетай такой кетай. вам - сказочки про ковидных диких зверей, а сами скупают зерно в огромных количествах по всему миру. дешёвой нефтью и газом уже затарились, производство полностью восстановили. удачного всем карантина)) особенно - Африке((
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20.05.2020 21:58 Відповісти
Употребление в пищу диких животных официально запретили на пять лет в китайской Ухани - Цензор.НЕТ 7004
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20.05.2020 21:59 Відповісти
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20.05.2020 22:05 Відповісти
Я так хохотаюсь!!
🤣🤣
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20.05.2020 22:00 Відповісти
Но по прежнему можно есть гусениц, тараканов и помет летучих мышей.
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20.05.2020 22:06 Відповісти
Людей, що їдять людські зародки з аборторіїв це може зупинити..?
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20.05.2020 22:07 Відповісти
Будут для начала приучать , одомашнивать на денек....
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20.05.2020 22:11 Відповісти
Вживання в їжу диких тварин офіційно заборонили на п'ять років у китайському Ухані - Цензор.НЕТ 2689
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20.05.2020 22:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0BpNnPAROIk Станет другом большим Для зверей и для птиц,Человек больше им не опасен.

https://www.youtube.com/watch?v=0BpNnPAROIk И не будет в помине Озлобленных лиц, А на меньшее я не согласен. (с)
Вживання в їжу диких тварин офіційно заборонили на п'ять років у китайському Ухані - Цензор.НЕТ 5103
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20.05.2020 22:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=C3LW0F44V80 Ностальгия...
Вживання в їжу диких тварин офіційно заборонили на п'ять років у китайському Ухані - Цензор.НЕТ 8228
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20.05.2020 22:50 Відповісти
где можно скачать эту картинку)))) дай ссылку))
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21.05.2020 09:31 Відповісти
А я помню?
Щёлкаешь эту картинку здесь правой клавой мыши, выбираешь - "Сохранить изображение как" и скачиваешь.
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21.05.2020 10:16 Відповісти
Кто всю жизнь питался кажанами, никогда от него не откажется! На этом будут только рубить бабло контрабандисты, полиция и местная власть!
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20.05.2020 22:17 Відповісти
Треба заборонити китайцям в'їзд у всі країни.
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20.05.2020 22:20 Відповісти
исключение-кацапы
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20.05.2020 22:24 Відповісти
Фигня это все панове-дичь тут точно не при чем.
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20.05.2020 22:26 Відповісти
Ага, кажанов они запретили жрать. Вы еще им саранчу или опарышей запретите употреблять. Будет бунт.
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20.05.2020 22:30 Відповісти
Сегодня в мире выявлено 106 тыс. новых заражённых. Рекорд, ети его...
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20.05.2020 22:30 Відповісти
"Вживання в їжу диких тварин офіційно заборонили на п'ять років у китайському Ухані" у кожній країні свої зебіли. Їм би ще пєдаліків ,щоб метро закрили на 3 роки!
https://images.cnscdn.com/images/b/9/f/b/b9fb6e549dd95590ee261687311af3b0/original.jpg
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20.05.2020 22:47 Відповісти
ну да, там скоро коммунизьма будет, а животные - пусть живут
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20.05.2020 23:30 Відповісти
Хитродупі вирішили звалити розробку і штучно виготовлений вірус на диких тварин. Є три країни які несуть відповідальність за пандемію це Франція США і Китай.
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21.05.2020 06:13 Відповісти
вы не понимаете китайцев- муха, червяк, таракан, крыса, это деликатес, какие-то животные, а не люди
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21.05.2020 07:07 Відповісти
А разве это не деликатес?
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21.05.2020 10:32 Відповісти
Перенесут рынок в соседнюю область и будут ездить за супом из кажана туда.
Но решение правильное.
Просто потому что в соседней области не будет вирусологической лаборатории из которой могут сбегать потенциально опасные вирусы диких животных.
Лаборатория отдельно - не проблема.
Рынок диких животных отдельно - не проблема.
Проблема - это рынок диких животных рядом с лабораторией исследующей вирусы диких животных.
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21.05.2020 10:35 Відповісти
Сделали летучих мышей и палангинов виновниками болезни .Но никто не хочет вспоминать ,что сами биологи-вирусологи охотились за этими животными в поисках новых видов еще не известных вирусов .Короновирус-это итог экспериментов .Открыли ящик Пандоры ...
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21.05.2020 10:56 Відповісти
Нда....
Пеленгас и Бэтмен - это сила!
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21.05.2020 12:12 Відповісти
 
 