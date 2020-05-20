Представників Blue Star Strategies, яку пов'язують з українською Burisma, викликають у Сенат США для надання свідчень, - The Hill
Комітет Сенату США з внутрішньої безпеки й урядових питань проголосував за видачу повістки для дачі свідчень представникам компанії Blue Star Strategies, яку пов'язують з українською газовою компанією Burisma Holdings.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill, представники Blue Star Strategies мають надати матеріали компанії з 2013 року, "пов'язані з роботою для або від імені Burisma Holdings або осіб, пов'язаних із Burisma". У Сенаті також чекають високопосадовців Blue Star.
Ініціював повістку голова комітету, республіканець Рон Джонсон.
Повідомляється, що демократи Сенату розлютилися через рішення призначити голосування щодо повістки, попри пандемію коронавірусної інфекції.
Як пише The Hill, демократи впродовж декількох тижнів, як публічно, так і в приватному порядку, попереджали, що республіканці використовують Сенат для переслідування політичних конкурентів президента Трампа і, можливо, "ненавмисно поширюють дезінформацію Росії".
Республіканці мають більшість у Сенаті, що дозволяє їм оголосити повістку, незважаючи на протидію з боку демократів.
Нагадаємо, одне з основних питань під час передвиборчої гонки в США - діяльність в Україні батька і сина Байденів. Чинний президент Трамп пообіцяв говорити про це весь час, тому що Байдени не можуть відповісти на ці звинувачення. Син Джо Байдена обіймав високу посаду в компанії Burisma.
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The many paths fromTrump to Russia
https://edition.cnn.com/interactive/2017/politics/trump-russia-connections/
Спеціальний радник Роберт Мюллер та комітети обох палат Конгресу розслідують втручання Росії у вибори 2016 року та чи існували якісь зв'язки або координація між орбітою Трампа та російським урядом. Ось підсумок відомих зв'язків між партнерами Трампа та Росією
Але реакція ДЕРЖДЕПУ красномовніша .А оце вже б'є по тупорилим слугам з їхнім пацанчиком ,і Україні в цілому.
https://prm.ua/u-derzhdepi-ssha-vislovili-**************-cherez-zayavi-zelenskogo-pro-plivki-derkacha/ У ДЕРЖДЕПІ США ВИСЛОВИЛИ ЗАНЕПОКОЄННЯ ЧЕРЕЗ ЗАЯВИ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРО ПЛІВКИ ДЕРКАЧА