УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10807 відвідувачів онлайн
Новини
5 707 123

Представників Blue Star Strategies, яку пов'язують з українською Burisma, викликають у Сенат США для надання свідчень, - The Hill

Представників Blue Star Strategies, яку пов'язують з українською Burisma, викликають у Сенат США для надання свідчень, - The Hill

Комітет Сенату США з внутрішньої безпеки й урядових питань проголосував за видачу повістки для дачі свідчень представникам компанії Blue Star Strategies, яку пов'язують з українською газовою компанією Burisma Holdings.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill, представники Blue Star Strategies мають надати матеріали компанії з 2013 року, "пов'язані з роботою для або від імені Burisma Holdings або осіб, пов'язаних із Burisma". У Сенаті також чекають високопосадовців Blue Star.

Ініціював повістку голова комітету, республіканець Рон Джонсон.

Повідомляється, що демократи Сенату розлютилися через рішення призначити голосування щодо повістки, попри пандемію коронавірусної інфекції.

Читайте також: Сина Байдена взяли на роботу в Burisma через батька, але він цим не користувався, - Кваснєвський

Як пише The Hill, демократи впродовж декількох тижнів, як публічно, так і в приватному порядку, попереджали, що республіканці використовують Сенат для переслідування політичних конкурентів президента Трампа і, можливо, "ненавмисно поширюють дезінформацію Росії".

Республіканці мають більшість у Сенаті, що дозволяє їм оголосити повістку, незважаючи на протидію з боку демократів.

Нагадаємо, одне з основних питань під час передвиборчої гонки в США - діяльність в Україні батька і сина Байденів. Чинний президент Трамп пообіцяв говорити про це весь час, тому що Байдени не можуть відповісти на ці звинувачення. Син Джо Байдена обіймав високу посаду в компанії Burisma.

Автор: 

Байден Джо (2883) Трамп Дональд (5477) Сенат США (597) Burisma (43)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
Идиот Зеленский втягивает Украину в американские разборки.
показати весь коментар
20.05.2020 22:17
+10
Кацапсина в будку!
показати весь коментар
20.05.2020 22:04
+10
Кацапи валять Байдена на користь рудого клоуна. І Україна знову втягнута в протистояння США та РФ, та ще й на боці кацапів.
показати весь коментар
20.05.2020 22:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ничего странного нет - в Штатах предвыборная гонка в полном разгаре. И всплыло это всё сейчас, в самое нужное для Трампа время - когда надо утопить Байдена. И у него хорошие шансы это сделать.
показати весь коментар
20.05.2020 23:17 Відповісти
Трамп облажался с недооценкой короновируса и сейчас ему нужен новый скандал для отвлечения внимания за счет Украины, а наш нелох ему помогает в этом за интересов Украины.
The many paths fromTrump to Russia

https://edition.cnn.com/interactive/2017/politics/trump-russia-connections/

Спеціальний радник Роберт Мюллер та комітети обох палат Конгресу розслідують втручання Росії у вибори 2016 року та чи існували якісь зв'язки або координація між орбітою Трампа та російським урядом. Ось підсумок відомих зв'язків між партнерами Трампа та Росією
показати весь коментар
20.05.2020 23:25 Відповісти
Я так понимаю,расследывать будет комиссия сената, поскольку очевидно, демократы попробуют заблокировать следствие в Украине. Значит, от сената в Украину отправится следственная комиссия, которая будет работать на месте. У Трампа нет иного выхода победить, значит он пойдет до конца. Вот это будет шоу.
показати весь коментар
20.05.2020 22:50 Відповісти
Членограй, заради того шоб потрафити зеленому стаду, втягує Україну у внутрішньо-американські розборки. що загрожують втратою України підтримки США. скажіть в кріслі президнета тупе бидло чи підступний ворог?
показати весь коментар
20.05.2020 22:55 Відповісти
Два в одном Зебиле.
показати весь коментар
20.05.2020 23:38 Відповісти
По информации сми, демократическая часть госдепа начала давит на зеленского с требованием "не вмешиваться в выборы сша" и не проводить расследование по делу Байдена. В связи с этим, ожидается такое же давление, но со стороны республиканцев, с требованием расследование проводить. Зеленскому не позавидуешь
показати весь коментар
20.05.2020 22:55 Відповісти
Факт ! Зеленскому скоро придётся выбирать, на чьей он стороне. И важно сделать правильную ставку. Петя в своё время топил за Клинтоншу и проиграл. А теперь время пришло, и ему это припомнят.
показати весь коментар
20.05.2020 23:00 Відповісти
Дело в том, что если сенат раскрутит следствие, никуда не денешься, заставят
показати весь коментар
20.05.2020 23:02 Відповісти
Та то ясно.Трампівські передбачувано зреагували.Але то їхні справи
Але реакція ДЕРЖДЕПУ красномовніша .А оце вже б'є по тупорилим слугам з їхнім пацанчиком ,і Україні в цілому.
https://prm.ua/u-derzhdepi-ssha-vislovili-**************-cherez-zayavi-zelenskogo-pro-plivki-derkacha/ У ДЕРЖДЕПІ США ВИСЛОВИЛИ ЗАНЕПОКОЄННЯ ЧЕРЕЗ ЗАЯВИ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРО ПЛІВКИ ДЕРКАЧА
показати весь коментар
20.05.2020 22:59 Відповісти
Это демократы Сча республиканцы подтянутся с противоположным требованием
показати весь коментар
20.05.2020 23:00 Відповісти
А до того, як зЕ відкрило рота, Україну підтримували і демократи, і республіканці
показати весь коментар
20.05.2020 23:10 Відповісти
ждём результатов расследования этих коррупционных делишек с полным разоблачением
показати весь коментар
20.05.2020 23:13 Відповісти
Если я правильно понял, зеленые совместно с кацапами топят за американского клоуна?
показати весь коментар
20.05.2020 23:15 Відповісти
Зеленые оказались между молотом и наковальней
показати весь коментар
20.05.2020 23:18 Відповісти
А ничего, что открыли дело на Петра за государственную измену? Для нас Байден только соучастник! Он может сто раз выйти из президентской гонки, может уйти на покой... а вот Петро под рукой, да еще и без неприкосновенности! Продавать страну за миллиард - это нехорошо, лет 15 думаю, он заработает!
показати весь коментар
20.05.2020 23:32 Відповісти
Пете сейчас самое время мчать в Липецк. Только там его не достанут Байдены. Да, там конечно придётся ещё объясняться с пуйлом, но он его примет 100%. А шоколадная фабрика позволит безбедно прожить остаток жизни. Для Пети сейчас это единственный реальный выход из ситуации.
показати весь коментар
20.05.2020 23:40 Відповісти
Нет, Липецк это не реально... разве что Лондон! Тем более, что он всю жизнь зубрил английский, а Лерка уже приготовила ему запасной аэродром! Поэтому, надо срочно забрать у Петра загран паспорт...
показати весь коментар
20.05.2020 23:51 Відповісти
Байдануті в траурі-прийдеться злодіям таки відповідати. https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0/a-17646018 https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D1%82%D0%BE
показати весь коментар
20.05.2020 23:30 Відповісти
Будут ставить раком, хозяина свиньи, потом свинью.
показати весь коментар
21.05.2020 00:59 Відповісти
полетела ответочка за попытку импичмента.
показати весь коментар
21.05.2020 03:25 Відповісти
Пока только з.******** зашевелились
показати весь коментар
21.05.2020 08:55 Відповісти
Пока только з.******** зашевелились
показати весь коментар
21.05.2020 15:48 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 