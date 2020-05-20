Представників Blue Star Strategies, яку пов'язують з українською Burisma, викликають у Сенат США для надання свідчень, - The Hill

Комітет Сенату США з внутрішньої безпеки й урядових питань проголосував за видачу повістки для дачі свідчень представникам компанії Blue Star Strategies, яку пов'язують з українською газовою компанією Burisma Holdings.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill, представники Blue Star Strategies мають надати матеріали компанії з 2013 року, "пов'язані з роботою для або від імені Burisma Holdings або осіб, пов'язаних із Burisma". У Сенаті також чекають високопосадовців Blue Star.

Ініціював повістку голова комітету, республіканець Рон Джонсон.

Повідомляється, що демократи Сенату розлютилися через рішення призначити голосування щодо повістки, попри пандемію коронавірусної інфекції.

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Як пише The Hill, демократи впродовж декількох тижнів, як публічно, так і в приватному порядку, попереджали, що республіканці використовують Сенат для переслідування політичних конкурентів президента Трампа і, можливо, "ненавмисно поширюють дезінформацію Росії".

Республіканці мають більшість у Сенаті, що дозволяє їм оголосити повістку, незважаючи на протидію з боку демократів.

Нагадаємо, одне з основних питань під час передвиборчої гонки в США - діяльність в Україні батька і сина Байденів. Чинний президент Трамп пообіцяв говорити про це весь час, тому що Байдени не можуть відповісти на ці звинувачення. Син Джо Байдена обіймав високу посаду в компанії Burisma.