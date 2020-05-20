За добу у світі зафіксовано 106 тис. нових випадків COVID-19, це рекорд від початку пандемії, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила в середу, що за минулу добу у світі зареєструвала найбільшу кількість заражень коронавірусом від моменту початку пандемії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За останні 24 години в ВООЗ надійшли дані про 106 тис. випадків захворювання, що є найвищим добовим показником від початку спалаху. Майже дві третини цих випадків були зареєстровані в чотирьох країнах", - повідомляє ВООЗ у своєму Твіттері з посиланням на гендиректора організації Тедроса Адханома Гебреєсуса. При цьому, не зазначається, про які саме чотири країни йдеться.

Глава ВООЗ підкреслив, що світовій громадськості "ще належить пройти довгий шлях з пандемією COVID-19".

Раніше в середу, згідно з даними сайту Worldometer, кількість діагностованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі досягла позначки в 5 млн. Згідно зі статистикою, зареєстровано більше 325 тис. випадків смерті людей з коронавірусом. Тим часом, понад 1,97 млн хворих одужали, що становить майже 40% усіх виявлених випадків захворювання коронавірусною інфекцією.

Рекордна кількість заражень і випадків смерті інфікованих COVID-19 припадає на США. Там з початку спалаху коронавірусу виявлено понад 1,5 млн заражень, більше 93 тис. померли. Згідно з даними сайту, до трійки з найбільш непростою епідеміологічною ситуацією входять також Іспанія і Росія.

При цьому фахівці раніше неодноразово зазначали, що цифри, які стосуються загальної кількості заражень - у реальності неточні, оскільки йдеться тільки про підтверджені медиками випадки. Насправді ця кількість істотно вища.

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