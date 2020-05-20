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Новини Коронавірус і карантин
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За добу у світі зафіксовано 106 тис. нових випадків COVID-19, це рекорд від початку пандемії, - ВООЗ

За добу у світі зафіксовано 106 тис. нових випадків COVID-19, це рекорд від початку пандемії, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила в середу, що за минулу добу у світі зареєструвала найбільшу кількість заражень коронавірусом від моменту початку пандемії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За останні 24 години в ВООЗ надійшли дані про 106 тис. випадків захворювання, що є найвищим добовим показником від початку спалаху. Майже дві третини цих випадків були зареєстровані в чотирьох країнах", - повідомляє ВООЗ у своєму Твіттері з посиланням на гендиректора організації Тедроса Адханома Гебреєсуса. При цьому, не зазначається, про які саме чотири країни йдеться.

Глава ВООЗ підкреслив, що світовій громадськості "ще належить пройти довгий шлях з пандемією COVID-19".

Раніше в середу, згідно з даними сайту Worldometer, кількість діагностованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі досягла позначки в 5 млн. Згідно зі статистикою, зареєстровано більше 325 тис. випадків смерті людей з коронавірусом. Тим часом, понад 1,97 млн хворих одужали, що становить майже 40% усіх виявлених випадків захворювання коронавірусною інфекцією.

Рекордна кількість заражень і випадків смерті інфікованих COVID-19 припадає на США. Там з початку спалаху коронавірусу виявлено понад 1,5 млн заражень, більше 93 тис. померли. Згідно з даними сайту, до трійки з найбільш непростою епідеміологічною ситуацією входять також Іспанія і Росія.

При цьому фахівці раніше неодноразово зазначали, що цифри, які стосуються загальної кількості заражень - у реальності неточні, оскільки йдеться тільки про підтверджені медиками випадки. Насправді ця кількість істотно вища.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конференція ВООЗ ухвалила резолюцію про розслідування реагування світу на COVID-19, але не обставин появи вірусу

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
карантин для лохов, у нас от гепатита больше людей умирает в тысячи раз! Гепатит пандемия?
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20.05.2020 23:14
+4
У нас от гепатита умирает по 500 тысяч? ты клоун или дебил...
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20.05.2020 23:30
+4
Сергій, ви дебіл. Не заважайте людям працювати. Якщо боїтеся тотсмдіть дома, але чому повинні інші сидіти і вмирати з голоду?
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21.05.2020 00:35
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Его можно было и не вводить ИМХО.
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21.05.2020 01:15 Відповісти
А Зеленський думаэ відкривати дит. садки... Де здоровий глузд????
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20.05.2020 23:13 Відповісти
Сергій, ви дебіл. Не заважайте людям працювати. Якщо боїтеся тотсмдіть дома, але чому повинні інші сидіти і вмирати з голоду?
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21.05.2020 00:35 Відповісти
Він цілий гетьман, а ви його дебілом.
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21.05.2020 11:38 Відповісти
карантин для лохов, у нас от гепатита больше людей умирает в тысячи раз! Гепатит пандемия?
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20.05.2020 23:14 Відповісти
У нас от гепатита умирает по 500 тысяч? ты клоун или дебил...
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20.05.2020 23:30 Відповісти
А у нас от ковида умерло 500 тысяч? А от гепатита к примеру https://cyberleninka.ru/article/n/voz-informatsionnyy-byulleten-iyul-2019-vsemirnyy-den-borby-s-gepatitom-2019-g-vkladyvayte-resursy-v-eliminatsiyu-gepatita/viewer согласно данным того же ВОЗ в мире ежегодно умирает 1,4 млн. человек . Не в тысячи раз конечно, но почти в три раза больше. А инфицированы им 325 млн. человек согласно тех же данных, которые опубликовали 19.08.2019. Так кто клоун или дебил?
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21.05.2020 01:02 Відповісти
Ковид еще не закончился. И год еше не закончился. Так что есть вероятность, что до 1-2 млн умепших еще доберемся. Или даже больше.
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21.05.2020 06:22 Відповісти
Ну если постараться, то на ковид можно списать даже погибших в автокатастрофах. Тем более сейчас это выгодно.
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06.07.2020 09:41 Відповісти
Почти две трети этих случаев были зарегистрированы всего в четырех странах", - сообщает ВОЗ в своем твиттере со ссылкой на гендиректора организации Тедроса Адханома Гебрейесуса. При этом, не указывается, о каких именно четырех странах идет речь.


Ну и как к подобным заявлениям относиться? Не назвали четыре страны, чтобы случаем не проверили и не опровергли это заявление?
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21.05.2020 00:39 Відповісти
Ну это легко, надо только посмотреть таблицу заболеваний по миру. Там впереди : США, РФ, Бразилия, Великобритания. Проверяй.
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21.05.2020 06:31 Відповісти
А Италия и Испания не? Китай тоже мимо?
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06.07.2020 09:48 Відповісти
Іван, головне, щоб коронапсихозних вакцинували) може хоч поменшає цих дебілів -панікерів)
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21.05.2020 00:40 Відповісти
 
 