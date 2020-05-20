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Новини Націоналізація "Приватбанку"
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"Приватбанк" у 2019 році отримав 32,6 млрд прибутку, з яких 24,5 млрд перерахував до держбюджету, - Мінфін

Державний "Приватбанк" перерахує до державного бюджету 24,5 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 20 травня повідомило Міністерство фінансів України.

"За результатами 2019 року чистий прибуток АТ КБ "ПриватБанк" становить 32,6 млрд грн. 20 травня Кабінет Міністрів затвердив річний звіт "ПриватБанку" і прийняв рішення про направлення 75% чистого прибутку банку - 24,5 млрд грн - на виплату дивідендів", - сказано в повідомленні.

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Автор: 

бюджет (2980) Мінфін (3627) прибуток (1836) Приватбанк (2432)


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Топ коментарі
+11
Пока был бениным обокрал украинцев на 150000000000 грн.
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20.05.2020 22:33
+5
Все логічно.Був би збитковий то бєня не гризся так би за нього.
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20.05.2020 22:32
+4
Вважаєш,що гроші на дороги,пенсії,школи,лікарні,армію і утримання Зєлєнского, дістають з чарівної коробочки ?
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20.05.2020 22:45
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Все логічно.Був би збитковий то бєня не гризся так би за нього.
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20.05.2020 22:32 Відповісти
Пока был бениным обокрал украинцев на 150000000000 грн.
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20.05.2020 22:33 Відповісти
Лично меня Беня не обобрал. Я деньги в Привате не держал и не держу. Может обобрал Клюевых и Портновых и их подобным, которые сейчас отсуживают деньги уже у государства. А вот Парашенко обобрал народ на 200млрд народ.
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20.05.2020 22:43 Відповісти
А ты цифру откуда взял? Если с балды, можешь не отвечать...
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20.05.2020 22:50 Відповісти
Как откуда? Петя сам сказал что выделил из бюджета на национализацию обанкроченного приватбанка 150млрд. грн. + еще на выкуп долгов и обязательств приватбанка на 50-100млрд. А ты не знал?
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20.05.2020 22:54 Відповісти
Тоесть украл в государственный банк? Там вообще набрали пту-шников у вас? Не знаю значения украл?
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20.05.2020 22:57 Відповісти
Ты тупой или соей тебя Петя кормит? До тебя не доходит что Парашенко за счет государства погасил долги Приватбанка Коломойского который в свою очередь обобрал олигархов державших в банке свои миллиарды? Тоесть отмыл государственные деньги через банк-банкрот. Таким образом спас деньги олигархов и получил себе за ето процент хороший. А Беня неприделах и при бабках которые он украл. Ферштейн?
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20.05.2020 23:03 Відповісти
Алекс, ты не мелькай- вот как фокусник кидает пестрые заманухи, пока на них глазеют, а на руки никто не обращает внимания... Руки покажь! В них- я уверен- дуля...
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20.05.2020 23:05 Відповісти
Ну что, Алекс, протарахтел что сорока, а кокретика где? Все, на том подох?
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20.05.2020 23:15 Відповісти
Ну ты не торопись. Не сыпь словами. У тебя и эти цифры не сходятся... Примерные соотношения не катят- все таки нужно точно. Петя сказал- ты приведи цифры, что Петя сделал а не сказал...
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20.05.2020 22:57 Відповісти
Да ты еще тупее, чем кажешься...
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20.05.2020 22:57 Відповісти
Ну вот коломойский украл деньги, и бюджет вынужден был 156 млрд гривен вложить в банк. Тоесть известно где украл беня - у вкладчиков. Где украл Порошенко? Или еще не придумал?
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20.05.2020 22:56 Відповісти
Ну хоть на половину до тебя дошло.
1 БЕНЯ УКРАЛ ДЕНЬГИ У ВКЛАДЧИКОВ.
Теперь думай дальше своей извилиной.
2.ПАРАШЕНКО УКРАЛ ДЕНЬГИ ИЗ БЮДЖЕТА И ОТДАЛ ОБВОРОВАННЫМ БЕНЕЙ ВКЛАДЧИКАМ
Ферштейн? Забивай себе ету инфу в голову.
В Результате сегодня имеем Довольных вкладчиков и довольного Беню. Потому что они остались при деньгах. Не довольный только голожопый народ, в том числе армия и медицина у которых Петя забрал 200млрд выкупив у Бени банк-банкрот. Отсюда и падение гривны до 30 и тарифы на газ в 10 раз и повышение електроенергии в 2 раза и прочее и прочее навешанное на народ чтобы собрать ети 200млрд. грн.
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20.05.2020 23:13 Відповісти
Беня украл. Банк забрали. Выплатили вкладчикам бабло. Государственными деньгами. Поддержали народ. Теперь банк отбил потери. Продав услуги и прочее. Получилась прибыль. Где кража? В смысле прибыль это и есть кража? Пролетел ты, Алекс...
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20.05.2020 23:21 Відповісти
Деньги вкладчикам обязано выплатить государство по закону. Потому что они застрахованы. Но вообще то формулировка зебила поражает - порошенко украл деньги и отдал обворованным вкладчикам.
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21.05.2020 07:57 Відповісти
А что - логично! Украл - беня, но виноват - порошенко!
Ты главное на улице такого никому не говори - будут сразу бить, ногами.
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21.05.2020 09:13 Відповісти
Нюнюню..
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20.05.2020 22:35 Відповісти
За счет чего он дал прибыли столько? Что то произвел и продал? Обобрали население и радуетесь уроды?
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20.05.2020 22:41 Відповісти
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20.05.2020 22:44 Відповісти
Вважаєш,що гроші на дороги,пенсії,школи,лікарні,армію і утримання Зєлєнского, дістають з чарівної коробочки ?
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20.05.2020 22:45 Відповісти
Нет конечно. С моего и твоего кармана они достают деньги. А ты не знал? Притом то что они достают с моего кармана идет не на дороги и армию а на замки и яхты олигофренов. Или ты не знал что с автомобилистов с каждого кто заправляется бензином , собирается более 120млрд грн в год, якобы на дороги. А на самом деле из етих денег выделяется на дороги 15-20%.
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20.05.2020 22:51 Відповісти
У тебя шизофазия, как и у криворогого шлимазла вовочки В простонародии "поток сознания". Расскажи сначала, откуда у тебя в кармане деньги берутся?
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21.05.2020 09:15 Відповісти
Погоди ка... Не произвел, разумеется. Но продал- кем то произведенное. А 80% торговцев тем и живут. Остальные между тем и этим...
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20.05.2020 22:54 Відповісти
банковские услуги? не, не слышал.
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20.05.2020 23:02 Відповісти
Бєня, иди в *опу! Еще раз только заставь меня нервничать из-за моих нищебродских авуаров в Привате ! Я ж тебя на немецкий хрєст порву! Хотя... пусть тебя амєры на тряпки рвут! Мне как-то пох!
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20.05.2020 22:45 Відповісти
Внимание, вопрос! Куда делось 8,1 млрд прибыли ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА "Приват"?
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20.05.2020 22:46 Відповісти
минута пошла. минута прошла. отвечает команда знатоков))
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20.05.2020 22:51 Відповісти
Туда же куда и 24млрд-
Кабинет Министров утвердил годовой отчет "ПриватБанка" и принял решение о направлении 75% чистой прибыли банка - 24,5 млрд грн - на выплату дивидендов
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20.05.2020 22:58 Відповісти
Якщо повернуть бєнє ПриватБанк, то багато людей просто перестануть користуватися його послугами і прибутку не буде. Звичайно, що працівники цього банку про це знають і тому не хочуть повернення до Бєні.
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20.05.2020 22:46 Відповісти
А как же сказка о том что гос собственность не эффективна???
Почему молчат заслуженные эхсперты, экономисты, где Пасхавер? со своими бреднями.

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20.05.2020 23:01 Відповісти
а когда государство вошло в наблюдательный совет и правление?
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20.05.2020 23:05 Відповісти
А "95 квартал" опять весь типа убыточный!
Аж до слез жалко тех "нищих" комиков.
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20.05.2020 23:04 Відповісти
Дуже пристойний фінансовий результат. Не дивно, що Беня, як шакал, бігає навколо.
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20.05.2020 23:18 Відповісти
это его банк, отжатый Порошенко по указанию сверху,
мне не понятно, почему Байден решил общаться с Порошенко,
а не с Коломойским ?
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21.05.2020 02:07 Відповісти
Банк его, а украденные из него деньги - не его. Чувствуешь разницу, чучело?
И если банк "отжали" - для чего беня с боголюбовым писали открытое письмо к Кабмину с просьбой выкупить у них банк за 1 грн.? Им паяльник в жо засунули?
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21.05.2020 09:17 Відповісти
вы легко подарите свою хату мусорам, даже можете об этом не знать,
это Украина, или указаний о отжиме не поступало ?
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22.05.2020 10:28 Відповісти
А ще вісім куди дів?
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21.05.2020 00:49 Відповісти
в резерв, оборотний капітал, статутний капітал хз куди ще запхали.
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21.05.2020 01:35 Відповісти
В резерв за обидві щоки...
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21.05.2020 02:04 Відповісти
ВДУМАЙТЕСЬ В ЦИФРУ: 32 МИЛЛИАРДА!!!
Эти деньги вытащили из карманов простых людей и бизнеса.
Вместо того что бы снизить проценты по кредитам и обслуживанию а так же различные комиссии они вынимают денги из нашего кармана и отдают в бюджет который потом "борется за экономический рост".
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21.05.2020 02:50 Відповісти
Порошенко отжал по беспределу банк! Да зебилы?
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21.05.2020 06:51 Відповісти
Тебе чого треба, Йди Лукашенко з трона скидай.
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21.05.2020 11:39 Відповісти
 
 