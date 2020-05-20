"Приватбанк" у 2019 році отримав 32,6 млрд прибутку, з яких 24,5 млрд перерахував до держбюджету, - Мінфін

Державний "Приватбанк" перерахує до державного бюджету 24,5 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 20 травня повідомило Міністерство фінансів України.

"За результатами 2019 року чистий прибуток АТ КБ "ПриватБанк" становить 32,6 млрд грн. 20 травня Кабінет Міністрів затвердив річний звіт "ПриватБанку" і прийняв рішення про направлення 75% чистого прибутку банку - 24,5 млрд грн - на виплату дивідендів", - сказано в повідомленні.

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