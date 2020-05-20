Інтерв'ю Гіркіна і Поклонської не може бути використано в суді як доказ, для цього не дотримано жодної вимоги закону, - юристка Маляр

Щоб просто чиюсь розмову могли взяти у справі доказом, потрібно дотримуватися встановленого законом порядку отримання доказів. У випадку з Гіркіним і Поклонською не дотримано жодної вимоги закону.

Про це у Facebook повідомила юристка і правозахисниця Анна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

Так вона прокоментувала аналітичну довідку Офісу генпрокурора про те, які саме заяви з інтерв'ю Гіркіна і Поклонської планує використовувати слідство, що опинилася в розпорядженні "Бабеля". У тексті, серед іншого, сказано: "Ексватажок бойовиків Ігор Гіркін і колишня "прокурор Криму" Наталія Поклонська у своїх інтерв'ю підтвердили вчинення ними та іншими особами низки військових злочинів. Також їхні заяви сприяють судовим процесам в Україні, в Нідерландах і в Міжнародному кримінальному суді (МКС)".

"Юристи розуміють, що це неможливо, бо закон чітко прописує, які докази можуть бути належними та допустимими. Інтерв"ю в даному випадку неналежний і недопустимий доказ, а отже не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатись суд", - підкреслює Маляр.

Вона пояснила свою позицію: "Для того, аби футболістам у матчі зарахували гол, треба, щоб був призначений матч, було футбольне поле, був суддя. Якщо ж футболісти двох команд просто самі зберуться, доїдуть до метро Гідропарк і там поганяють без правил м"яча - це не зарахують як матч чемпіонату. От для того, щоб просто чиюсь розмову могли взяти у справі за доказ - потрібно дотримуватись встановленого законом порядку отримання доказів. В даному випадку не дотримано жодної вимоги закону".

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Водночас, пояснила юристка, запис міг би бути доказом, "якби Гіркін вчинив злочин прямо на відео - наприклад, закликав би людей до насильницького повалення конституційного ладу в Україні".

"Але ще треба було б довести, що на відео саме Гіркін, що він не жартує, що це не монтаж - тобто, доказом це могло б стати після купи експертиз. А те, що Гіркін розповів про колись в минулому вчинені злочини - це для кримінального провадження ні про що. Це привід для перевірки того, що він сказав і подальшого доказування, а не сприймання за чисту монету. Завтра він може сказати в наступному інтерв"ю, що просто прикрасив розмову так би мовити зізнаннями заради лайків та переглядів. І це буде такої самої сили "доказ" як і зізнання у попередньому відео. Ви ж розумієте, що жодної відповідальності за таку брехню в ефірі немає. Тому, давайте відділяти мистецтво від кримінального процесу", - закликала Маляр.

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Нагадаємо, увечері 18 травня журналіст Дмитро Гордон опублікував інтерв'ю з одним із ватажків терористів Ігорем Гіркіним.

Подія викликала певний резонанс у суспільстві - кілька десятків осіб закидали редакцію видання Гордона яйцями.

Раніше Гордон оприлюднив інтерв'ю з "депутатом" Державної думи РФ, колишнім "прокурором" окупованого Криму Наталією Поклонською.

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