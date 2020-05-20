Інтерв'ю Гіркіна і Поклонської не може бути використано в суді як доказ, для цього не дотримано жодної вимоги закону, - юристка Маляр
Щоб просто чиюсь розмову могли взяти у справі доказом, потрібно дотримуватися встановленого законом порядку отримання доказів. У випадку з Гіркіним і Поклонською не дотримано жодної вимоги закону.
Про це у Facebook повідомила юристка і правозахисниця Анна Маляр, передає Цензор.НЕТ.
Так вона прокоментувала аналітичну довідку Офісу генпрокурора про те, які саме заяви з інтерв'ю Гіркіна і Поклонської планує використовувати слідство, що опинилася в розпорядженні "Бабеля". У тексті, серед іншого, сказано: "Ексватажок бойовиків Ігор Гіркін і колишня "прокурор Криму" Наталія Поклонська у своїх інтерв'ю підтвердили вчинення ними та іншими особами низки військових злочинів. Також їхні заяви сприяють судовим процесам в Україні, в Нідерландах і в Міжнародному кримінальному суді (МКС)".
"Юристи розуміють, що це неможливо, бо закон чітко прописує, які докази можуть бути належними та допустимими. Інтерв"ю в даному випадку неналежний і недопустимий доказ, а отже не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатись суд", - підкреслює Маляр.
Вона пояснила свою позицію: "Для того, аби футболістам у матчі зарахували гол, треба, щоб був призначений матч, було футбольне поле, був суддя. Якщо ж футболісти двох команд просто самі зберуться, доїдуть до метро Гідропарк і там поганяють без правил м"яча - це не зарахують як матч чемпіонату. От для того, щоб просто чиюсь розмову могли взяти у справі за доказ - потрібно дотримуватись встановленого законом порядку отримання доказів. В даному випадку не дотримано жодної вимоги закону".
Водночас, пояснила юристка, запис міг би бути доказом, "якби Гіркін вчинив злочин прямо на відео - наприклад, закликав би людей до насильницького повалення конституційного ладу в Україні".
"Але ще треба було б довести, що на відео саме Гіркін, що він не жартує, що це не монтаж - тобто, доказом це могло б стати після купи експертиз. А те, що Гіркін розповів про колись в минулому вчинені злочини - це для кримінального провадження ні про що. Це привід для перевірки того, що він сказав і подальшого доказування, а не сприймання за чисту монету. Завтра він може сказати в наступному інтерв"ю, що просто прикрасив розмову так би мовити зізнаннями заради лайків та переглядів. І це буде такої самої сили "доказ" як і зізнання у попередньому відео. Ви ж розумієте, що жодної відповідальності за таку брехню в ефірі немає. Тому, давайте відділяти мистецтво від кримінального процесу", - закликала Маляр.
Нагадаємо, увечері 18 травня журналіст Дмитро Гордон опублікував інтерв'ю з одним із ватажків терористів Ігорем Гіркіним.
Подія викликала певний резонанс у суспільстві - кілька десятків осіб закидали редакцію видання Гордона яйцями.
Раніше Гордон оприлюднив інтерв'ю з "депутатом" Державної думи РФ, колишнім "прокурором" окупованого Криму Наталією Поклонською.
Будь ласка, зачекайте...
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- У западных разведок есть спутниковые видео обстрелов Градами из ростовской области, а получить данные по стрелкову одна надежда - на г****на ))
- Продолжить можно тем, что весь этот контент обеими персонами все эти 6 лет в разных интервью уже неоднократно давно проговорен и зафиксирован...
- Так же - небезынтересно было узнать номер и дату открытия в Гааге дела, к которому присоединена г*****ная флешка , а так же почему поклонская и гиркин проходят по одному делу. Флешка-то одна... Или г*****н гаагскому прокурору приписал записочку: "Слышь, пусть твои шестаки разберутся там в флешке: что куда перегнать..да поживее") .
- Далее : дата отправления, номер посылки... сообщение из Гааги о получении и регистрации...
- Далее....почему секретная информация размещена на доступном ресурсе... Чтоб адвокатам сильно перепуганных потерпевших было легче готовиться к процессу ? Где, наконец, реакция этих двух, которые вдруг узнали, что такой милый интевьюер их "подвёл под Гаагу" ? Их это не удивило, не возмутил обман ? Они ох***ли и потеряли дар речи ?
То есть, кроме указанной в статье причины, есть ещё три корогба причин : почему эта отмазка про Гаагу - тупо отмазка. Короче попалить г******на можно на целом костре его собственной брехни...
А почему он столько набрехал? Величина брехни равна величине его презрения к аудитории и цинизма , основанного на этом презрении....
Интересен и факт оценки властью этих позорных эфиров. Оценка очевидна. НА вчерашнюю пресс-конференцию, под привычно брехливыми предлогами не аккредитовали крупные и уважаемые теле-радиол каналы... Многим "подозрительным" с точки зрения власти не дали там задать вопрос (хоть и пустили) ...А вот г*****н был там аккредитован и вторым задавал свой вопрос. Такой же ласковый и лояльный, как и гиркину с поклонсой... ой, не знаю: как у зеленского в этот момент не ёкнула чуйка за Гаагу ...
И, наконец последнее. О влиянии этой отмазки на карьеру г*****на... Он тут анонсирует, что мечтает взять у путина .. у яныка... Я думаю..я просто уверен...что очередь желающих попасть к г****ну на интервью с перспективой после этого оказаться в Гааге будет немыслимая.
Нужно тогда всех жителей ОРДЛО объявить коллаборантами-предателями - ОНИ не просто общаются с террористами и русскими вояками, ОНИ живут с вперемешку с ними, оказывают какие-то услуги, платят деньги за товар с укаринских пенсий и пр.
Объявите коллаборантами-предателями заробитчан, которые косяками до сих пор ездят работать в Россию и кланятся Путину.
Наконец - объявите Зеленского предателем поскольку он с Путиным встречался, звонил и поздравлял и руку жал.
НЕ уподобляйтесь дремучим инквизиторам ! Впитывайте цивилизацию в себя !
Ну а че? Один уже нассал в глаза обществу, он тоже хочет...
Крыма......... мощнейшие надгосударственные политические и финансово-экономические струк
туры (по сути это массонство) наметили что Украина должна проиграть и капитулировать приз-
нав Крым расейским.........
Дмитрий Ильич в своей нескрываемой тяге к элите метрополии очень любит вывешивать фоточки с каким-нибудь Кобзоном и всячески показывать, как он вхож в круги - не знаю, Жванецкого, там - но поверьте мне, на рассее такого человека просто не существовало. О нем не знал вообще никто. Во всяком случае, три года назад, когда я оттуда уехал, фамилий "Гордон" или "Алеся Бацман" на рассее не было.
Они не были малоизвестны - их просто не было. Это были исключительно местные селебритис. О существовании которых я узнал только после переезда в Киев. А я все ж таки человек, имеющий какое-никакое отношение к журналистике и находящийся более-менее в теме.
О том, что есть какой-то "Бульвар Гордона", какая-то пирамидка Ю-Шинсе, какой-то кабаре-дуэт интервьюеров - несмотря на все старания дуэта за границей Украины их не существовало. Полностью.
Но проходит пару лет. И этот самобытный коллектив все-таки замечают в Большом Останкино.
И Дмитрий Ильич начинает мелькать где-то там в передачах Скабеевой.
Что именно он говорит - совершенно не важно. Пожалуйста, пожалуйста, на росс-тв ты можешь говорить, что путин не прав и рассея оккупировала Крым, это не имеет значения, палку лишь не перегибай. Главное, чтобы время от времени, поначалу совсем-совсем нечасто, ты предпринимал некие действия или говорил некие слова - либо по собственной интуиции, либо по нашим намекам - которые будут полезны НАМ.
Важен сам факт договороспособного присутствия.
Больше ничего.
Этап мелькания на подмостках барского театра он проходит довольно быстро, после чего на договороспособность этого метрдотеля, наконец, обращают настоящее внимание, и открывают следующую дверку на следующую ступеньку с новыми полками вкусных конфеток.
Вы же понимаете, что там никто никому не платит? Нет такого - вот тебе двадцать тысяч, сделай интервью с Паниным, а вот тебе сто тысяч - сделай интервью с Поклонской. О деньгах там вообще речи не идет. Это даже как-то неприлично.
Там платят другим.
Возможностями.
Возможностями входа в новые круги. Возможностями получения новой аудитории. Возможностями выхода на новый уровень. Получения новых контрактов. Доступа к покупке новых бизнесов.
Эти возможности надо угадывать. Карабканье к информационным вершинам метрополии - это такой квест. Где надо отгадывать, какую кнопку нажимать. И если ты нажимаешь правильную кнопку - тебе открывается следующий уровень.
И, в конце концов, ты можешь купить крабовый бизнес, например.
Дмитрий Ильич нажимал правильные кнопки, и следующий уровень ему открылся в интервью с Дудем. Нет-нет, не он брал интервью у Дудя. Дудь брал интервью у него.
Оставим в стороне сейчас сам взлет спортивного журналиста до иконы журналистики на интервью уровня «Иван Дорн сказал каку» - ок, пусть будет даже так.
Но когда икона, божество новой российской журналистики с невероятными миллионами просмотров в одно прекрасное утро встает и говорит: «Так, срочно, мотоциклеты с колясками, два билета в Вену на сегодняшний рейс - я лечу делать интервью с главным редактором журнала «Бульвар Гордона», самого продаваемого СМИ на Позняках!» - ох, *****, ну вы мне-то только сказки не рассказывайте…
Когда я вижу эту сценку - я очень сильно смеюсь.
Нет, ну, правда. Это безумно смешно.
Не менее смешно, как количество просмотров. У «Литл Биг» с песней, с которой она хотела выступать на Евровидение, было на канале Урганта что-то там в районе тридцати миллионов просмотров, а у интервью с главредом «Бульвар Гордона» - пятнадцать.
Пятнадцать миллионов просмотров.
Ну, да, ну да. Все именно так и обстоит.
Молодая аудитория Дудя бросила все и побежала обсуждать какого-то мужика с пирамидками из Киева и шоу Скабеевой.
Многие верят.
Да.
Кто там кого чем заинтересовал, кто там кому что заплатил, или попросил, или намекнул - свечку не держал, не знаю, но факт остается фактом - дверка на новый уровень волшебного сада открылась.
Новые деньги, новая слава, вот оно счастье, правда, Забава? (с)
Выход на следующий уровень состоялся.
Чтоб два раза не вставать - унылее было только интервью Собчак с Шарием. Там вообще «Оскар». Молодая миллиардерша, ныне покупающая крабовый бизнес, ведущая не просто самого дорогого телеканала империи, а канала, являющегося ветвью политической власти, едет в Нидерланды, чтобы взять интервью у выгнанного с Шулявки блогера. Ну, вы понимаете, что все эти шовинистические сравнения я привожу исключительно с точки зрения мировоззрения богоподобных жителей метрополии. Лично я-то считаю, что лучше Киева города вообще не существует.
Вот во время этого интервью мне Ксению Анатольевну реально было жалко. Какая каренинская мУка на лице. Какая тоска в глазах затягивает бездной: «*****, за что мне это, почему я, светская львица, дочь губернатора и сенатора, крестница императора, владелица ресторанов и крабов, должна сидеть, *****, в этой деревне, и слушать всю эту ***** про Макдональдс на Малой Житомирской, и кивать, и делать вид что мне интересно, о, боги, боги…»
Кстати, в этом случае, говорят, персонаж настолько примитивен, что ему-то как раз платят деньгами. Эта лямка по втягиванию нового лица в украинскую политику повешена на одного там любителя яиц фаберже. Но это все слухи, одна бабка сказала, поэтому тоже обсуждать не будем.
Но открывшаяся новая дверка - это не только конфетки. Это теперь и твой ответный шаг. Причем на каждой новой ступеньке каждый ответный шаг должен быть более весомым, чем прежний. Тут интервью с зоофилом уже не прокатит. На этой ступеньке уже должны быть серьезные вещи.
И из рукава достается полоумная прокурорша, в Госдуре замироточившая от Николая второго.
В этом случае так же совершенно неважно, что именно она говорит. Те, кто осилил все два с половиной час её интервью - искренне не понимаю, зачем - говорят, что ничего не говорит.
Важен сам факт её присутствия в украинском информационном поле.
Чтобы вот так вот, по шажочкам, по шмалечкам, рассея опять вползала в украинскую орбиту.
Если открыть канал Гордона, там уже - Поклонская, Коржаков, Венедиктов, Кох, Невзоров, Познер - и так уже неплохая линейка моделей, согласитесь.
Илья Хржановский уже строит «Бабий Яр».
Люба Успенская пляшет во дворце спорта.
И начальник таможни ходит в принадлежащий москвичу, компаньону Светлакова, ресторан на набережной. А в нем уже просто потоком выступает вся московские путинские поющие трусы.
А в Одессе въезд в город расскрашивают в георгиевскую ленточку.
И в Славянске флаг воинам-освободителям красят в красный цвет.
Офигеть, как басню за год изменили, ага?
Эх, жаль, Моторола не дожил.
Уверен, он был бы следующим на интервью.
К чему я все это говорю? Да, собственно, и ни к чему. Просто так. Чтоб вы понимали. Что это - исключительно технология. И как она работает. Я много-много раз уже это видел. Как люди, по ноготочку, по шажочку, между веточек, ползочком-ползочком на брюшке - в переползали на ту сторону полностью.
Книгу напишу. "Жизнь и приключения метрдотеля из Лиенца, описанные пирамидкой Ю-Шинсе"
Просто это надо понимать, мне кажется.
И, может быть когда-нибудь, в новой Украине Пороха зачеркнуто будущего это уже будет осознано на государственном уровне и способ борьбы со всем этим дерьмом будет, наконец, найден.
Так, чисто напомнить. Неделю назад написано.
Если кто не читал.
https://starshinazapasa.livejournal.com/1202952.html