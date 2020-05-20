У Чернівецькій області 46 нових випадків COVID-19, послаблювати карантин нам поки рано, - голова ОДА Осачук

20 травня у Чернівецькій області лабораторно підтверджено 46 нових випадків захворювання COVID-19.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив голова ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

"46 нових випадків COVID-19 в області. Лабораторний центр досліджував сьогодні, 20 травня, 584 нові зразки. Тому, переходити на наступний етап послаблення карантинних заходів нам поки рано", - написав чиновник.

Таким чином, загальна кількість інфікованих на Буковині від першого встановленого випадку становить 2 842 особи.

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