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Новини Силовики
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Слідчий харківської поліції шість років тому безпідставно закрив справу про вбивство, тепер йому оголошено про підозру

Слідчий харківської поліції шість років тому безпідставно закрив справу про вбивство, тепер йому оголошено про підозру

Старший слідчий поліції Харківщини постане перед судом за безпідставне закриття кримінальної справи шестирічної давнини, відкритої за ознаками складу особливо тяжкого злочину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НПУ, оперативники Харківської поліції затримали групу осіб за підозрою в скоєнні особливо тяжкого злочину. Під час досудового розслідування зловмисники зізналися у вбивстві ще однієї людини. Під час перевірки з'ясувалося, що матеріали кримінальної справи за цим фактом були безпідставно закриті в 2014 році слідчим тоді ще міліції.

Працівники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки НП України встановили, що до протиправних дій причетний чинний співробітник поліції - старший слідчий Новобаварського ОП ГУНП у Харківській області.

За зібраними матеріалами прокуратура Харківської області розпочала кримінальне провадження. Згодом матеріали передано за підслідністю в ТУ ДБР, розташоване в місті Полтава.

За місцем несення служби викритого поліцейського оперативники внутрішньої безпеки поліції, слідчі ДБР, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури провели санкціонований обшук.

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Автор: 

Нацполіція (15132) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) Харківщина (6054) ДБР (3473)


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Топ коментарі
+4
слідака притягнули, а процесуальний керівник нібито й не був у курсі
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21.05.2020 08:31
+2
щось у лісі здохло... Нечуваний же випадок! 100%, що плюнув зп`яну в гепу в генделику.

А ось за 7 невинних, яких засудили за злочини маньяка Ткача НІХТО навіть адміністративно не постраждав.
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21.05.2020 00:51
+2
Так безпідставні відкриття і закриття - це основний дохід слідаків і прокурворів.
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21.05.2020 09:30
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следак милиции расследовал убийство??....
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21.05.2020 00:18 Відповісти
что не так?
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21.05.2020 00:39 Відповісти
так прокуратурка
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21.05.2020 02:39 Відповісти
Прокуратура давно этот гной передала ментуре, в свое время, оставив себе только экономические и должностные.
В дальнейшем было:должностные - в дбр, экономика - тем, кому бабки нужнее)))
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21.05.2020 09:15 Відповісти
Надеюсь дело майдана тоже расследуют и посадят виновных и тех, кто тормозил следствие
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21.05.2020 00:20 Відповісти
Кто-то спрашивал откуда у следователей виллы.
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21.05.2020 00:38 Відповісти
щось у лісі здохло... Нечуваний же випадок! 100%, що плюнув зп`яну в гепу в генделику.

А ось за 7 невинних, яких засудили за злочини маньяка Ткача НІХТО навіть адміністративно не постраждав.
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21.05.2020 00:51 Відповісти
А кто сказал,что закрыл " без основания"? ОСНОВАНИЯ были и я ,даже , знаю какого цвета...Спорим.... - ЗЕЛЁНЫЕ и много.!
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21.05.2020 01:34 Відповісти
там новый начальник полиции Денисенко, опять не получил своей доли и вот результат
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21.05.2020 02:29 Відповісти
Та чего там безосновательно? Бабло, я вам скажу, очень таки основательный аргумент...😆
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21.05.2020 06:47 Відповісти
слідака притягнули, а процесуальний керівник нібито й не був у курсі
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21.05.2020 08:31 Відповісти
Так безпідставні відкриття і закриття - це основний дохід слідаків і прокурворів.
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21.05.2020 09:30 Відповісти
 
 