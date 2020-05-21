Слідчий харківської поліції шість років тому безпідставно закрив справу про вбивство, тепер йому оголошено про підозру

Старший слідчий поліції Харківщини постане перед судом за безпідставне закриття кримінальної справи шестирічної давнини, відкритої за ознаками складу особливо тяжкого злочину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НПУ, оперативники Харківської поліції затримали групу осіб за підозрою в скоєнні особливо тяжкого злочину. Під час досудового розслідування зловмисники зізналися у вбивстві ще однієї людини. Під час перевірки з'ясувалося, що матеріали кримінальної справи за цим фактом були безпідставно закриті в 2014 році слідчим тоді ще міліції.

Працівники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки НП України встановили, що до протиправних дій причетний чинний співробітник поліції - старший слідчий Новобаварського ОП ГУНП у Харківській області.

За зібраними матеріалами прокуратура Харківської області розпочала кримінальне провадження. Згодом матеріали передано за підслідністю в ТУ ДБР, розташоване в місті Полтава.

За місцем несення служби викритого поліцейського оперативники внутрішньої безпеки поліції, слідчі ДБР, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури провели санкціонований обшук.

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