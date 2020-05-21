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Новини Рік Зеленського
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МЗС про критику Зеленського з боку МЗС РФ: "Чергова спроба втрутитися у внутрішні справи України"

МЗС про критику Зеленського з боку МЗС РФ:

МЗС України відреагувало на коментар МЗС Росії до річниці вступу на посаду президента Володимира Зеленського.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Мова ворожнечі коментаря МЗС РФ не містить навіть натяку на конструктив і ставить під сумнів налаштованість російської сторони до дипломатичного врегулювання. Натомість Україна займає конструктиву позицію у Нормандському форматі та Мінському процесі і прагне дипломатичним шляхом врегулювати конфлікт, вносячи відповідні ініціативи. Останнім свідченням цього є нова делегація України в Тристоронній контактній групі та її конструктивна позиція під час останнього засідання групи", - йдеться в коментарі українського зовнішньополітичного відомства.

У міністерстві зазначають, що справжньою причиною, яка руйнує співпрацю між двома державами, є триваюча "російська збройна агресія проти України, окупація Росією українських територій та незаконне утримання нею українських громадян".

Також читайте: Бойовики, які в нас стріляють, - громадяни Росії, - Зеленський

"Очікуємо на зміну Росією пропагандистської риторики і перехід до конструктивної взаємодії з метою деокупації окремих районів Донецької та Луганської областей і Криму", - наголосили в українському МЗС.

Нагадаємо, 20 травня МЗС РФ під час оцінки року президентства Володимира Зеленського звинуватило його в нагнітанні напруженості у відносинах з Росією.

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) МЗС (4108) МЗС рф (959) росія (64935)


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Топ коментарі
+14
Странный МИД.

Болгарию ругает за советы по административному устройству Украины

Кацапию не ругает за советы по административному устройству Украины

зато ругает Кацапию за обижание Бубочки.
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21.05.2020 00:03
+10
Здається, що Україна знову прогримить на весь світ, як країна, яка намагається втрутитися у вибори США.

МИД про критику Зеленского со стороны МИД РФ: "Очередная попытка вмешаться во внутренние дела Украины" - Цензор.НЕТ 4993
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21.05.2020 00:06
+10
Це залишки старих кадрів Клімкіна!
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21.05.2020 00:09
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Странный МИД.

Болгарию ругает за советы по административному устройству Украины

Кацапию не ругает за советы по административному устройству Украины

зато ругает Кацапию за обижание Бубочки.
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21.05.2020 00:03 Відповісти
Или кацапия обижает Бубочку, чтоб сделать вид, что он не с ими.
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21.05.2020 00:46 Відповісти
Или же обижает бубочку, чтобы косвенно обидеть его 73%... ващето их было 80%. Просто 7% не знали, как заполнить и куда опускать бюллетень, да и вовсе не пришли...
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21.05.2020 07:45 Відповісти
МИД про критику Зеленского со стороны МИД РФ: "Очередная попытка вмешаться во внутренние дела Украины" - Цензор.НЕТ 3608
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21.05.2020 01:37 Відповісти
Чесно кажучи- хай бы шо там РФ ляпала, как собачий лай- не звертай уваги...
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21.05.2020 00:04 Відповісти
Видно в МИДе еще завалялось пару адекватных людей.
Правда, вот новая делегация в минске - это ппц.
Остальное сказанное - класс!
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21.05.2020 00:06 Відповісти
Це залишки старих кадрів Клімкіна!
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21.05.2020 00:09 Відповісти
А, може, Пристайко у відставку зібрався... Я сильно сумніваюсь, що в цій заяві щось є з наративів Єрмака і Зебіла. Свого часу Климкін в свою гру зіграв, вже при зебілу...
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21.05.2020 01:32 Відповісти
Так он, Приставка, вроде с Гончаруком у убыл...
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21.05.2020 07:47 Відповісти
"переход к конструктивному взаимодействию с целью деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма"-это как??? Конструктивное взаимодействие с врагом, который развязал войну? Это адекватно???Источник: https://censor.net/n3196944
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21.05.2020 07:36 Відповісти
https://censor.net/n3196944https://censor.net/n3196944
"Ожидаем смену Россией пропагандистской риторики и переход к конструктивному взаимодействию с целью деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма", - подчеркнули в украинском МИД.Источник: https://censor.net/n3196944
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21.05.2020 08:42 Відповісти
Здається, що Україна знову прогримить на весь світ, як країна, яка намагається втрутитися у вибори США.

МИД про критику Зеленского со стороны МИД РФ: "Очередная попытка вмешаться во внутренние дела Украины" - Цензор.НЕТ 4993
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21.05.2020 00:06 Відповісти
Скажи всему миру, что судить мы будем не Байдена, а Петра пятого!
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21.05.2020 00:11 Відповісти
Бубочку, за развал Украины.
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21.05.2020 00:16 Відповісти
https://censor.net/user/460298 - "Скажи всему миру......."

Весь ваш шоу-фестиваль дурості зе-Орди колись закінчиться, тому-що він має термін придатності, тому-що активує режим причинно-наслідкових зв'язків і змушує багатьох розплачуватися за ваші ілюзії.

P.S. Не кажи "Гоп" доки не перескочиш, і навіть коли перескочиш - подивись у що вскочив.
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21.05.2020 00:18 Відповісти
Андрей Соколов 1b6fe907 Коментаторів з Цензору весь Світ не слухає, а оприлюднення дипломатичних розмов перекреслило нормальне співробітництво з США. Тепер нам довго не відмитися.
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21.05.2020 00:26 Відповісти
Это не дипломатические разговоры - это продажность и государственная измена!
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21.05.2020 00:46 Відповісти
Багато чого хочеться визнати зрадою, але це справа незалежного суду і досить тривалого часу, якого нема. Ви не суд, щоб таке стверджувати. Та не забувайте, що подібне проти інших може з'явитися у будь-який час. Найгірше не склад, а сам факт оприлюднення конфіденційних дипломатичних розмов. Ви розумієте, що далі буде?
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21.05.2020 00:52 Відповісти
А ничего, что Трамп опубликовал стенограмму своих конфиденциальных разговоров с Зеленским, чтобы доказать свою невиновность? Петро думал, что он самый умный, но получилось как всегда!
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21.05.2020 01:04 Відповісти
Що дозволено США, то не дозволено Україні. Розумієте чому?
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21.05.2020 01:08 Відповісти
Повторю еще раз - судить будут не Байдена, а будут судить Петра!
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21.05.2020 01:11 Відповісти
Предел мечтаний для быдла. Ради которого оно с радостью просрёт свою страну.
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21.05.2020 10:31 Відповісти
Уже начала вылазить боком его статья в NYT?
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21.05.2020 00:12 Відповісти
Да там дело серьезное разворачивается. И скоро может оказаться вовсе не до Пети. Наши "интеллектуалы" посрутся со всеми группировками в США.
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21.05.2020 00:23 Відповісти
Чтобы избежать скандала, было бы полезно прилюдно выпороть инициатора нездоровых слухов хворостиной по голой жопе... повторю для тех, кто не понял: по голому тухесу... хотя человека, игравшего хером на рояле, прилюдная порка вряд ли смутит...
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21.05.2020 07:53 Відповісти
Он просто не понимает, что там происходит)
Как он там на конференции сказал - О, дождик пошел!
Живет как в мультике)))
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21.05.2020 00:44 Відповісти
У нас в МЗС довболоби))Як і Зелєбоба.
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21.05.2020 00:20 Відповісти
Люди пишут -- с утра в ОРДЛО начался движняк -- кого-то поднимают по тревоге, куда-то выезжает техника. Обеспокоенные американцы присылают самолет-разведчик узнать что там творится. В это время Президент 3 часа рассказывает как ему тяжело. Отменяй бенефис И РНБО СОБИРАЙ СРОЧНО!
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21.05.2020 00:21 Відповісти
Оно не знает что такое РНБО.
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21.05.2020 01:20 Відповісти
Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К
20.05.2020 г.
18.05.2020 г. Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
провел специальное заседание суда по вопросу оформления юридического факта принятия свидетельских показаний от фигуранта дела RS09 в рамках обычного судопроизводства.
Суд удостоверил получение 312 страниц показаний заверенных нотариально в соответствии с временными условиями судопроизводства в период чрезвычайных мер.
Суд ознакомился с предварительным заключением о предоставленных свидетельских показаниях и принял решение о приобщении показаний в рамках действующей процедуры.
Суд предупредил фигуранта дела RS09 о возможной необходимости его личного опроса и получил согласие фигуранта дела RS09 на вызов по упрощенной процедуре.

*наш комментарий

Данные показания - это показания [ фамилия не разглашается], в прошлом одного из ближайших соратников лиц-ответчиков по данному делу. Фамилия этого человека всплыла в результате глобального расследования по акту RICO. Его показания - результат сделки со следствием по которой он выводится из-под действия акта RICO и обеспечивается защитой американского правосудия как свидетель обвинения. Показания содержат точные схемы и документальные подтверждения факта вывода денег, списки подставных фирм на счета которых они выводились и документальное подтверждение факта использования этих фирм для приобретения недвижимости в США. Для Украины важно то, что суд в рамках обычного судопроизводства, получил документальные данные свидетельствующие об использовании для этих операций фирм принадлежащих гражданину Украины имеющему высокий государственный статус [ фамилия не разглашается]. Согласно законодательству США в случае принятия судом в рамках обычного судопроизводства решения о виновности этого лица данное решение автоматически становится решением по акту RICO c выдвижением обвинения не зависимо от статуса обвиняемого лица.
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21.05.2020 00:21 Відповісти
самые понимающие в агентах забугорные флажки украинцам много раз растолковывали что
"Европейские СМИ: Порошенко до сих пор - враг № 1 у Путина"-это неправда. На самом деле "Кремль Петюню всегда поддерживал"," Путин своих агентов маскирует под вывеской "враг № 1 у Путина". По их логике неодобрительны слова Путина о Зеленском это операция прикрытия. А на самом деле Зеленский -путинский агент.
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21.05.2020 00:22 Відповісти
МИД то шо городишь, кого там поменять из на квартальную шушеру? Зеленский ни слова об агрессии на прессконференции, Зеленский поддержал рашистский след в новом скандале против демократов США, заглотнув наживкой месть Порошенко ...
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21.05.2020 00:22 Відповісти
Таки у Лохів якийсь закреп в моску..
А як чмурити неЛохів..
Методочка заПІЗДнилася..
🤣
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21.05.2020 00:25 Відповісти
КТО ДАВАЛ УКРАИНСКИЙ КАНАЛ гордону во времена не столь далекие - правильно канал рашистско-ПРавославного КГБиста законсервированного ДЕРКАЧА , назывался ЭРА. Кто расконсервуется сейчас в открытую - да-да Деркач и Гордон одновременно.. На манеже все те же
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21.05.2020 00:25 Відповісти
Госдеп США расценивает слова Зеленского о разговорах Байдена и Порошенко как вмешательство в американские выборы
По информации "Европейской правды", Госдепартамент США выразил украинским властям обеспокоенность из-за заявления президента Украины Владимира Зеленского о расследовании переговоров между президентом Украины Петром Порошенко и вице-президентом США Джо Байденом.

Госдепартамент США предостерег украинские власти от вмешательства в президентские выборы в Соединенных Штатах. Об этом "Европейской правде" сообщили несколько независимых друг от друга источников.
Издание отмечает, что таким образом официальный Вашингтон отреагировал на заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении провести расследование относительно переговоров между бывшим президентом Украины Петром Порошенко и экс-вице-президентом США Джо Байденом, который в 2020 году будет кандидатом в президенты от Демократической партии Соединенных Штатов.
Госдеп связался с МИД Украины и очень настойчиво выразил рекомендацию, чтобы Украина воздержалась от влияния и вмешательства в предвыборную кампанию в США. Есть надежда, что это будет услышано", - заявил один из собеседников издания.
Кроме того, источники ЕП заявили, что представители Госдепартамента общались и с народными депутатами, "отреагировав на информацию о возможности создания парламентской временной следственной комиссии по этому поводу".
"По утверждению одного из источников, в Госдепе считают, что этот скандал имеет "российские корни", - пишет "Европейская правда".
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21.05.2020 00:26 Відповісти
Хватит уже скабееву цитировать.
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21.05.2020 01:16 Відповісти
ЗЕленого сцыкуна упрекнули в том, что он пошел на поводу Авакова в перссухе по делу ШЕРЕМЕТА! А оно на прямую на прессухе сработало с Кремлем и подтвердило это раскручиваем деркачовского дела на Порошенко . ОНО НЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЕРМАКА ОНО - САМО ПОМОГАЕТ МОСКВЕ разрушать Украину.
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21.05.2020 00:29 Відповісти
Кстати, одновременно помогая Кремлю влазить в выборы США типа на стороне Трампа , что в администрации Трампа однозначно сочтут антипомощью , когда ему и так хреново. ЗЕСЦЫКУНА или больно держат за яйца или оно полностью отупело в мести Пороху.
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21.05.2020 00:49 Відповісти
Наталія - згадуючи свинобаригу, Ви забули написати "Його Величність, Сонцесяйний парАшенка". ********* підсос не зараховано. Активніше треба, глибше проникати язиком у соєве гузно
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21.05.2020 08:05 Відповісти
Да ладно вам из себя целок разыгрывать. Вы давно в одной постели с рабиновичами и медведчуками.
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21.05.2020 00:39 Відповісти
Декотрі ще й з качкодзьобами,нє?
😷
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21.05.2020 00:42 Відповісти
А їм більше нічого не залишається, бо тепер з боку США та ЄС підтримки самої влади не буде, а рф вимагає повної капітуляції. Самі себе загнали в глухий кут.
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21.05.2020 00:46 Відповісти
Я не уверен сколько ещё Украина просуществует как независимое государство если этих ублюдков не отстранить от власти в ближайшее время.
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21.05.2020 00:55 Відповісти
Тепер я невпевнений, що буде кредит МВФ. А без нього вся економіка дуже скоро зупиниться.
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21.05.2020 00:57 Відповісти
Те патриоты Украины у кого есть оружие в руках должны быть готовы к этому моменту.
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21.05.2020 00:59 Відповісти
Не можу таке лайкали, бо тоді може бути внутрішня війна. Краще це вирішити мирним шляхом.
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21.05.2020 01:03 Відповісти
Його нема, хiба ти ще не зрозумiв ...
---
Вопрос не в том будет горячая война или нет. Вопрос: кто сделает первый выстрел.
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21.05.2020 01:23 Відповісти
У Лохів якась паніка ??
неЛохи розумніші...вичікують..
😁
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21.05.2020 00:40 Відповісти
МЗС паРаші звичайно відбілює свою консерву буратіну, відому в Україні як шмаркля або Янелох, через нібито критику. Але сама відповідь МЗС України непогана.
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21.05.2020 00:50 Відповісти
Але після цього отримання кредитів МВФ стало дуже сумнівним, бо в основному гроші США.
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21.05.2020 00:56 Відповісти
Зе, конечно же,- клоун, но, он - наш клоун.
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21.05.2020 02:46 Відповісти
Вмешаться во внутренние дела??...Ну вот вам исторический рассказ. В июле 2015г.в храме индиского города Пури решили перенести сердце бога Кришны из одного идола к другому.В момент переноса всюду в окрестностях города пропало электричество. Что же представляет собой его сердце? А...некое кольцо!! которое надо переносить с закрытыми глазами!!(иначе ожоги). По легенде когда убили Кришну на охоте, внимание в человеческом облике!, потом сожгли его тело, то обнаружили в останках кристал - кольцо, которому и поклоняються.
Итак подитожим, некая плоть, которая умышленно! подстраивается под человеческий облик, использует для волнового перемещения кольцо, вмешивается во внутренние дела. Вы догадываетесь о ком я?
Именно тот с прыгающим ростом и пятью лицами на фото, который боиться шкандыбающего шамана Габышева. Заметьте, исторический факт, Кришна маленького роста, с несколькими лицами...
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21.05.2020 06:44 Відповісти
Ожидают...Ждуни блін....
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21.05.2020 07:47 Відповісти
"...вмешиваются во внутренние дела..." Да,да,... Еще надо им все время говорить,что это "контрпродуктивно"... Надо им говорить все то,что они говорили,тогда,когда лихо скакали на высоких ценах за нефть и газ!
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21.05.2020 08:27 Відповісти
 
 