МЗС про критику Зеленського з боку МЗС РФ: "Чергова спроба втрутитися у внутрішні справи України"

МЗС України відреагувало на коментар МЗС Росії до річниці вступу на посаду президента Володимира Зеленського.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Мова ворожнечі коментаря МЗС РФ не містить навіть натяку на конструктив і ставить під сумнів налаштованість російської сторони до дипломатичного врегулювання. Натомість Україна займає конструктиву позицію у Нормандському форматі та Мінському процесі і прагне дипломатичним шляхом врегулювати конфлікт, вносячи відповідні ініціативи. Останнім свідченням цього є нова делегація України в Тристоронній контактній групі та її конструктивна позиція під час останнього засідання групи", - йдеться в коментарі українського зовнішньополітичного відомства.

У міністерстві зазначають, що справжньою причиною, яка руйнує співпрацю між двома державами, є триваюча "російська збройна агресія проти України, окупація Росією українських територій та незаконне утримання нею українських громадян".

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"Очікуємо на зміну Росією пропагандистської риторики і перехід до конструктивної взаємодії з метою деокупації окремих районів Донецької та Луганської областей і Криму", - наголосили в українському МЗС.

Нагадаємо, 20 травня МЗС РФ під час оцінки року президентства Володимира Зеленського звинуватило його в нагнітанні напруженості у відносинах з Росією.