Очікуємо підписання угоди з МВФ та отримання першого траншу в $1,9 млрд до кінця травня, - Марченко

Міністерство фінансів очікує підписання нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) на загальну суму $5 млрд терміном на 18 місяців.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час урядового засідання в середу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з проєктом розпорядження, сума першого траншу може становити $1,9 млрд.

"Очікуємо підписання та отримання траншу до кінця травня", - сказав Марченко.

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Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 13 травня ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів. Це відкрило можливість підписання угоди з МВФ.

У травні МВФ змінив підходи до фінансування через епідемію, тому Києву пропонують коротку програму кредитування. Представник України в МВФ Владислав Рашкован повідомив, що буде простіше отримати кошти Міжнародного валютного фонду за новою 18-місячною програмою (stand-by), ніж за трирічною програмою розширеного фінансування (EFF).

Раніше Сергій Марченко говорив про очікування отримати перший транш у розмірі $1,75 млрд.