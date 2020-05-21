Шістьох нетверезих громадян України та Росії затримано за псування майна в польському Вроцлаві
Молоді вандали з Росії та України в нетверезому стані навмисне розмалювали спреєм і маркерами майно на одній із вулиць Вроцлава.
Поліція у Вроцлаві затримала шістьох молодих громадян України і Росії за умисне знищення і пошкодження майна, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо. П'яних чоловіків затримали на гарячому - коли вони обмальовували спреєм і маркерами автомобіль, зупинку, фасад і контейнер для одягу. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.
За повідомленням поліції, вандалів затримали минулими вихідними.
"Молоді громадяни Росії та України з використанням маркерів та фарби у спреї пошкодили, зокрема, автобусну зупинку, автомобіль, квиткомат та контейнер для уживаного одягу, фасад будинку. Збитки, спричинені чоловіками, оцінили у понад 3 тис. злотих, однак більшість із потерпілих ще не оцінила їхньої вартості. Усіх чоловіків заарештували, а також висунили обвинувачення у пошкодженні майна", – розповіли у вроцлавській поліції.
За словами поліцейських, вандалами виявилися громадянами України та Російської Федерацїі віком від 19 до 25 років, котрі перебували під впливом алкоголю і не могли пояснити приводів своєї поведінки.
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любой совок знает что нужно гадить, пока тут не нагадил кто-то другой.
Хай поляки паяют им срок по полной, как при отягчающих.
Плюс машина на заміну власнику поки ремонтується - а це від двох тижнів і більше.
Це варіант тільки з машиною і тільки якщо все полюбовно.
Мозгов немає. Чую що зевиборці.
И без кацапской компании.
5 лет лишения свободы...
Польше далеко до нашей демократии (читай - вседозволенности),
а нам далеко до их культуры.
Осталось самая малость - найти Настоящих и пересчитать, что бы стало ясно - есть ли хоть какая то пусть отдаленная надежда не скатится в говно с этим мудрым нарідом, который готов замириться с кацапскими тварями.
Может ты понял вчерашний бред наркошы?)))