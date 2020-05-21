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Новини Коронавірус і карантин
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Глухівська міськрада звільнила директора лікарні Кияшка, який оголошував голодування: "Останньою краплею" стали некоректно подані в НСЗУ дані

Глухівська міськрада звільнила директора лікарні Кияшка, який оголошував голодування:

На сесії Глухівської міськради 20 травня депутати більшістю голосів підтримали пропозицію достроково розірвати контракт із директором КНП Глухівської міської лікарні Анатолієм Кияшком. "За" було 20 голосів.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Глухів.інфо.

"Прогалини в трудовій діяльності в Анатолія Івановича на посаді керівника лікарні мали накопичувальний ефект. На контакт із керівництвом міста він ішов неохоче. У бажанні влади вирішувати супутні проблеми медзакладу спільно Кияшко традиційно шукав політичний підтекст. Останньою краплею стали некоректно подані статистичні дані в НСЗУ, у зв'язку з чим медпрацівникам була затримана заробітна плата. Замість того, щоб посилити амплітуду в роботі в такий напружений момент, Анатолій Іванович вважав за краще перекласти відповідальність на плечі інших, упускаючи той факт, що підписантом документів є він. Громадський осуд в інтернет-просторі змусив "генерального" піти на крайні заходи - оголосити голодування", - наголошується в публікації.

Директор лікарні був відсутній на засіданні, оскільки перебував на лікарняному.

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"Кияшко звільнять із займаної посади в перший день після виходу на роботу з лікарняного. Буде оголошено конкурс на посаду директора лікарні, який обіцяють провести згідно з правилами - чесно і прозоро, при цьому максимально інформуючи громадськість", - наголошується в публікації.

Нагадаємо, Глухівська міська лікарня підписала договір з НСЗУ на 8 пакетів медичних послуг на суму 9 695 557 грн. У квітні заклад отримав аванс у розмірі 867 760 грн. Грошей цих виявилося недостатньо, і директор лікарні Анатолій Кияшко оголосив голодування.

Як пояснили в НСЗУ, раніше у своїй пропозиції до НСЗУ Глухівська міська лікарня помилково вказала занижені статистичні показники щодо кількості послуг, які надавали в 2018 році. А сума фінансування розраховується, з огляду на історичні дані.

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Автор: 

голодування (426) карантин (18172) Сумська область (3555) звільнення (2667) Глухів (35) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Вигнали лікаря .який відмовився підтримати коронаістерію...
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21.05.2020 02:47
+6
В коли Кучма роздавав вотчини своїм вассалам, то Деркачеві він наділив понад третини сумської області - північ. Глухів в тому числі. Північ області - такий собі міні ОРДЛО. Української держави не визнають, мову ненавидять, себе вважають громадянами СССР. Владу стабільно утримують антиукраїнські сили, яких призначає Деркач. не дивлячість на убоге існування населення в порівнянні з іншими районами області. Антиукраїнська сутність Деркача відома всім дуже давно. Порошенко нічого не робив, щоб позбавити цього іуду впливу, а навпаки допомагав йому захоплювати владу в Конотопі.
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21.05.2020 07:20
+4
Для початку треба витягти на сонечко , хто в нас царює в регіонах. Ще Кучма поділив Україну, і віддав кланам цілі регіони. Вони зараз там заправляють. При всіх президентах. На місцевому рівні їх імена знають. А жоден центральний ЗМІ ніколи цієї теми не піднімає. Хто царює на Харківщині? На Полтавщині? На Херсонщині? На Волині? Одеська область? Всюди є царьки, яких призначив Кучма. І вони там роблять, що хочуть. Не визнаючи ні київської влади, ні законів. Вони не будуть розвивати регіонів. Вони їх тільки доять.
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21.05.2020 08:07
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Вигнали лікаря .який відмовився підтримати коронаістерію...
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21.05.2020 02:47 Відповісти
як можна було, а якщо раптом виявиться, що це родич першої леді?...
ох і непереливки буде голові глухівської рда
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21.05.2020 10:53 Відповісти
Медична "рехформа" - триває...
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21.05.2020 06:43 Відповісти
І хитрожопе,розраховувало,що звільнять,поки буде на лікарняному,а він-чик! і через суд відновився ! Нема дурних .
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21.05.2020 07:19 Відповісти
может, но подписали одно, а «розрахували» інше,
это тоже хитрость
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21.05.2020 07:23 Відповісти
и не хилая, 90% +/-
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21.05.2020 07:26 Відповісти
В коли Кучма роздавав вотчини своїм вассалам, то Деркачеві він наділив понад третини сумської області - північ. Глухів в тому числі. Північ області - такий собі міні ОРДЛО. Української держави не визнають, мову ненавидять, себе вважають громадянами СССР. Владу стабільно утримують антиукраїнські сили, яких призначає Деркач. не дивлячість на убоге існування населення в порівнянні з іншими районами області. Антиукраїнська сутність Деркача відома всім дуже давно. Порошенко нічого не робив, щоб позбавити цього іуду впливу, а навпаки допомагав йому захоплювати владу в Конотопі.
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21.05.2020 07:20 Відповісти
Нужно делать Украину успешной от Глухова доЧопа.А не раздирать Украину на тришкин кафтан.Бытиё определяет сознание.Тридцать лет Украине,а мы всё у разбитого корыта.Потому не надо гойдалок!Надо развивать село!Надо учить молодёжь фермерству,Создавать МТС для обробитку земли,уборки урожая начинающих единоличников.Я знаю села,где мелкие фермеры создают неформальные объединения для ухода за землёй и не пускают туда барыг,сражаются с алчными мусорами,прокурорами,судьями,пытающихся убрать чужой урожай.Эти дела всегда на слуху!
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21.05.2020 07:51 Відповісти
Для початку треба витягти на сонечко , хто в нас царює в регіонах. Ще Кучма поділив Україну, і віддав кланам цілі регіони. Вони зараз там заправляють. При всіх президентах. На місцевому рівні їх імена знають. А жоден центральний ЗМІ ніколи цієї теми не піднімає. Хто царює на Харківщині? На Полтавщині? На Херсонщині? На Волині? Одеська область? Всюди є царьки, яких призначив Кучма. І вони там роблять, що хочуть. Не визнаючи ні київської влади, ні законів. Вони не будуть розвивати регіонів. Вони їх тільки доять.
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21.05.2020 08:07 Відповісти
Вы абсолютно правы..Вот поэтому и нужна власть молодых!Президент правильно сказал.Как только Слуги начнут продвигать чьи -то интересы -разгоню.Осенью -очередной разгон Рады .Это правильно!Чем больше пинков в зад,тем больше прав у населения.Старые пеньки -барыги изо всех сил цепляются за власть.Они должны уйти в небытиё.В Украине.
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21.05.2020 08:34 Відповісти
стало ще гірше,Порошенка поважали та боялися об цього витирають ноги,навіть якийсь місцевий бандит бондаренко.
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21.05.2020 09:15 Відповісти
Вы совершенно правы. Я с севера сумской области. Так там дела и обстоят... Странно, что местные жители стабильно голосуют за ставленников Деркача. Не задают себе вопрос, кто смотрящий за областью
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21.05.2020 08:24 Відповісти
как же глуховчане проголосовали за Терещенко? а конотопчане за Семенихина?
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21.05.2020 09:26 Відповісти
... исторические данные. Це, мабуть, з 1917-го, п..дюки?
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21.05.2020 07:42 Відповісти
Вигнали совкового невігласа, якого тре було гнати раніше...
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21.05.2020 11:23 Відповісти
 
 