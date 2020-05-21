Глухівська міськрада звільнила директора лікарні Кияшка, який оголошував голодування: "Останньою краплею" стали некоректно подані в НСЗУ дані

На сесії Глухівської міськради 20 травня депутати більшістю голосів підтримали пропозицію достроково розірвати контракт із директором КНП Глухівської міської лікарні Анатолієм Кияшком. "За" було 20 голосів.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Глухів.інфо.

"Прогалини в трудовій діяльності в Анатолія Івановича на посаді керівника лікарні мали накопичувальний ефект. На контакт із керівництвом міста він ішов неохоче. У бажанні влади вирішувати супутні проблеми медзакладу спільно Кияшко традиційно шукав політичний підтекст. Останньою краплею стали некоректно подані статистичні дані в НСЗУ, у зв'язку з чим медпрацівникам була затримана заробітна плата. Замість того, щоб посилити амплітуду в роботі в такий напружений момент, Анатолій Іванович вважав за краще перекласти відповідальність на плечі інших, упускаючи той факт, що підписантом документів є він. Громадський осуд в інтернет-просторі змусив "генерального" піти на крайні заходи - оголосити голодування", - наголошується в публікації.

Директор лікарні був відсутній на засіданні, оскільки перебував на лікарняному.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадрові рішення щодо глав ОДА будуть після завершення пандемії, - Зеленський

"Кияшко звільнять із займаної посади в перший день після виходу на роботу з лікарняного. Буде оголошено конкурс на посаду директора лікарні, який обіцяють провести згідно з правилами - чесно і прозоро, при цьому максимально інформуючи громадськість", - наголошується в публікації.

Нагадаємо, Глухівська міська лікарня підписала договір з НСЗУ на 8 пакетів медичних послуг на суму 9 695 557 грн. У квітні заклад отримав аванс у розмірі 867 760 грн. Грошей цих виявилося недостатньо, і директор лікарні Анатолій Кияшко оголосив голодування.

Як пояснили в НСЗУ, раніше у своїй пропозиції до НСЗУ Глухівська міська лікарня помилково вказала занижені статистичні показники щодо кількості послуг, які надавали в 2018 році. А сума фінансування розраховується, з огляду на історичні дані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лікарня в Дніпрі, керівниця якої оголосила голодування через нестачу коштів на зарплати, отримала гроші