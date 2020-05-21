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Новини Коронавірус і карантин
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Двоє учасників протестів у Нових Санжарах визнали вину, кожного оштрафували на 850 грн, - прокуратура Полтавщини

Двоє учасників протестів у Нових Санжарах визнали вину, кожного оштрафували на 850 грн, - прокуратура Полтавщини

Новосанжарський районний суд Полтавської області затвердив дві угоди про визнання вини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Полтавської області.

"Вироками суду двоє жителів Новосанжарського району визнані винними у блокуванні транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, тобто за ч. 1 ст. 279 КК України. Окрім цього, кожному з них призначено покарання у вигляді штрафу, а саме: 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн. Зазначені особи, усвідомлюючи свої дії, залишили 2 трактори на проїзній частині дороги, заблокувавши таким чином рух громадського та іншого транспорту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З подіями в Нових Санжарах розберуться правоохоронці. Це було штучне блокування, - Зеленський

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Автор: 

карантин (18172) прокуратура (3667) суд (11653) штраф (1852) Ухань (49) COVID-19 (19765) Нові Санжари (143) коронавірус (19923) Полтавська область (1099)


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Топ коментарі
+7
Твоїм дєтям-того же.
Сільська громада Нових Санжар не була проти повернення українців,вони були проти розміщення потенційних хворих в межах їх населеного пункту.Їхньої думки ніхто не спитав,ніхто не попередив і нічого не роз'яснив,причому по тб розганяли істерію про небезпечність хвороби і те,як міські лікарні і громади боряться проти розміщення в себе.
Натомість закрили всі в'їзди в село,нагнали спецтехніку і батальйон НГУ.
Це зараз ви такі розумні,а тоді інформації про вірус було обмаль.
Вся вина-на організаторі цього шоу, Авакові.
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21.05.2020 06:46
+5
850 грн. за массовое побоище с угрозой для жизни и здоровья.
А в Польше - 5 лет за художества спреем и маркером.
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21.05.2020 03:10
+4
В першу чергу треба було судити тих, хто вирішив везти хворих в непідготовлене місце!
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21.05.2020 05:50
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850 грн. за массовое побоище с угрозой для жизни и здоровья.
А в Польше - 5 лет за художества спреем и маркером.
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21.05.2020 03:10 Відповісти
Двое участников протестов в Новых Санжарах признали вину, каждого оштрафовали на 850 грн, - прокуратура Полтавщины - Цензор.НЕТ 7296
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21.05.2020 03:17 Відповісти
Двое участников протестов в Новых Санжарах признали вину, каждого оштрафовали на 850 грн, - прокуратура Полтавщины - Цензор.НЕТ 3410
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21.05.2020 03:19 Відповісти
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21.05.2020 03:29 Відповісти
Мова іде не про те що не треба було евакуювати- а про те що робити це треба було обдумано.
А фельдшер Радуцкій та нотаріус Скалєцкая котрими керував клоун Зєлєнскій як завжди обісралися.
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21.05.2020 07:46 Відповісти
как бы то ни было, но за кидание камней в автобус должна быть тюряга.
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21.05.2020 10:11 Відповісти
а за вынос мусора без намордника могут штрафануть на 17 000...
ненавижу кацапистскую юриспруденцию. это когда строгость законов компенсируется необязательностью исполнения...
а ещё очень неприятно, когда тупорылые вороватые идиоты пытаются меня "спасать", когда я их об этом не прошу.
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21.05.2020 04:30 Відповісти
В итоге самоизоляцию прибывших полностью профукали. И десятки тысяч инфицированных. Я не осуждаю полтавчан, они защищали свои семьи. Приговор достойный, расходимся
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21.05.2020 05:05 Відповісти
они мудили. а Вы это почти поддержали
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21.05.2020 05:13 Відповісти
Камни бросать полный перебор или передоз. Но выйти они имели право.
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21.05.2020 05:19 Відповісти
теперь из-за (в том числе) их права выйти миллионы сидят взаперти я про "достойный" вклад в разгон коронаистерии.
с другой стороны их цели тоже очень "замечательные". если из Украины убрать всё мало-мальски потенциально опасное, что останется-то?
кстати, в непосредственной близости моего дома больница, где проводят самомастурбацию. никаких протестов. звенящая тишина.
мне эта героизация перепуганных тупых селюков ножом по сердцу.
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21.05.2020 05:28 Відповісти
Каким боком эти санжаровцы к сидящим взаперти? Это тоже самое, шо обвинять, как все и делают, гуляющих в парках в продлении карантина.
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21.05.2020 05:55 Відповісти
уже объяснил выше. читай внимательно.
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21.05.2020 06:01 Відповісти
Ти ж не можеш сказати, шо цього права вони не мали. Мали.
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21.05.2020 06:07 Відповісти
ну да... дурак - не преступление... а зря... мне нечего добавить по сути - всё написал выше
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21.05.2020 06:11 Відповісти
В будь-якому разі вони би шось вигадали для паніки і неадекватних дій людей.
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21.05.2020 06:15 Відповісти
адекватного человека на неадекватные действия не так просто спровоцировать.
народец гнилой.
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21.05.2020 06:36 Відповісти
Але це не знімає вини з таких організаторів і вони повинні бути під судом за свої рішення.
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21.05.2020 06:45 Відповісти
А что по-Вашему было не так с организацией? Максимально кратко, самое главное, желательно один пункт.
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21.05.2020 06:56 Відповісти
Не підготовлені обладнані місця (тих, які віддалені від населення) для проведення карантину та не проведено нормальне інформаційне пояснення для людей.
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21.05.2020 06:59 Відповісти
Не соглашусь.
Японцы подозреваемых и больных на корону (в том числе украинцев) лечили в клиниках посреди "редконаселённого" Токио. Можно сказать, значит, что место было подготовлено по международным стандартам.
С разъяснением - принципиальная проблема: с одной стороны сильная муфлонизация населения, с другой - власть, которая пришла на вранье и постоянно врала после прихода. Думаю, там местных привести в чувство было нереально. Разве что всех до діда Кирила на недельку-другую...
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21.05.2020 07:11 Відповісти
Ты не путай медицину в Японии и то, что у нас - убожество !
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21.05.2020 09:34 Відповісти
не вижу разницы в обсуждаемом аспекте. там речь не о медицине, строго говоря, а об санитарии. вирус передаётся теми же путями, что и у нас и перекрывают эти пути теми же способами.
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21.05.2020 09:39 Відповісти
Разница в последствиях ! В Японии с учетом их медицины - последствия более благоприятные и менее драматичны, чем у нас ! Они в состоянии стправлятся с проблемой и последствиями. а мы НЕТ !
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21.05.2020 18:00 Відповісти
На це і розраховували - тупість, необізнаність, керованість...
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21.05.2020 07:55 Відповісти
Хто тобі заваджає вийти,і спалити ,наприклад райвідділ поліції чи плокулатулу,чи райадміністрацію?
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21.05.2020 08:22 Відповісти
Ась? Чавось?
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21.05.2020 08:26 Відповісти
Полтавчане нарушали базовые права украинских граждан записанные в Конституции:никто не может препятствовать возвращению гражданина Украины в Украину.. Нельзя защищать свои семьи нарушая конституцию Украины. Ну и то что они тупоголовые как и вы и не понимали что никакой карантин не воспрепятствует проникновению вируса в Украину учитывая ГЛОБАЛИЗАЦИЮ и насколько страны связанны друг с другом и границы ФИЗИЧЕСКИ невозможно закрыть тем более на сроки в много мес. Страны в 100 раз умнее Украины и богаче в 20 раз тем не менее допустили проникновение вируса на свою территорию.-ведь никакие меры не могли не допустить его. Желаю вашим детям пережить подобное тому что пережили возвращаемые ЗДОРОВЫЕ украинцы из Уханя. Чтобы такие дебили как вы кидали камни в ваших детей и в ВАС-может тогда ВАМ добавилось-бы ума(хотя безнадежно конечно)
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21.05.2020 06:25 Відповісти
Каміння - це перебор, та вони їх не до своїх домівок не пускали... "Саджати" на 2 тижні здорових - також порушення. Акція пройшла вдало.
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21.05.2020 06:41 Відповісти
Вибуло відомо, що вони здорові?
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21.05.2020 06:52 Відповісти
Їм - да.
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21.05.2020 07:27 Відповісти
Твоїм дєтям-того же.
Сільська громада Нових Санжар не була проти повернення українців,вони були проти розміщення потенційних хворих в межах їх населеного пункту.Їхньої думки ніхто не спитав,ніхто не попередив і нічого не роз'яснив,причому по тб розганяли істерію про небезпечність хвороби і те,як міські лікарні і громади боряться проти розміщення в себе.
Натомість закрили всі в'їзди в село,нагнали спецтехніку і батальйон НГУ.
Це зараз ви такі розумні,а тоді інформації про вірус було обмаль.
Вся вина-на організаторі цього шоу, Авакові.
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21.05.2020 06:46 Відповісти
100%.
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21.05.2020 06:49 Відповісти
а схерали спрашивать "думку" у жителей населенного пункта? Когда тубдиспансеры размещаются, или больницы где лечат СПИД, "думку" кто-то спрашивает?
С нашим тупым насеелнием которое уроки по биологии прогуливало, за курением сиг и распитием пива за углом шволы, спрашивать "думку" - моветон.
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21.05.2020 10:15 Відповісти
Шумейко ты дебил, при правильной организации жёсткой изоляции, в Украине бы не заразились больше трёх тысяч врачей. В одной поликлинике под Киевом 80 врачей. Что такое правильная изоляция, это ежедневный контроль и штраф от 1000 евро, во многих странах гораздо больше. А не вбрасывания биологического оружия на всю страну. Тебе дебилу этого не понять, читай статью 33 конституции и расскажи зелеболке что он нарушил
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21.05.2020 08:28 Відповісти
В Италии, Польше, Китае и пр. куча врачей заразились, у них тоже "неправильная организация"?
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21.05.2020 10:16 Відповісти
Какой процент, в Украине больше 20 процентов
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21.05.2020 10:35 Відповісти
Возвращение украинцев произошло в АЪРОПОРТУ ! какое отношение к "возвращению" имело то село ?
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21.05.2020 09:35 Відповісти
В першу чергу треба було судити тих, хто вирішив везти хворих в непідготовлене місце!
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21.05.2020 05:50 Відповісти
Яких хворих？ Вони перевірили реакцію людей, згодом почали звозити туристів, шоб люди звалили провину за розповсюдження на них. Все, шо зелень робе є провокаціями.
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21.05.2020 06:00 Відповісти
Можливих хворих! А так в іншому погоджуюся щодо провокації до відношенню к людям!
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21.05.2020 06:37 Відповісти
Можливі хворі? Дивно, шо в совку до цього не додумалися.
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21.05.2020 06:48 Відповісти
Саме так вирішила влада, коли розміщувала їх на обсервацію. Не забули?
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21.05.2020 06:50 Відповісти
Не встигли переробити закон про захист населення від інфекційних хвороб))) Бо якби почали це робити заздалегідь, це було б підозрілим. Як знайдеш там про можливо хворих - пиши.
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21.05.2020 07:31 Відповісти
сейчас самомастурбация на дому проходит в более подготовленных местах?
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21.05.2020 06:02 Відповісти
Теж в непідготовлених!
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21.05.2020 06:36 Відповісти
А судити їх не вийде ані за продані маски, ані за це. В тому і річ.
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21.05.2020 06:03 Відповісти
а что значит "непидготовлене"? Чем оно не подходит для обсервации?
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21.05.2020 10:17 Відповісти
Так почему камни кидали не в виновников а в их жертв? Власть сделала отрицательный пиар а местное быдло-население как выше сказали прогуливающие уроки биологии-оно начало кидать камнями в невинных украинцев которые итак перед этим испытали месяц шока. У быдлоукраинца больше шансов заразится и сдохнуть от туберкулеза в маршрутке(Украина-чемпион по туберкулезу в Европе) или от кори чем от коронавируса которым всеравно ВСЕ неизбежно рано или поздно благополучно переболеют без проблем для здоровья и жизни. Вся беда Украины и Украинцев-плохое образование в массе. Люди несмотря на бесплатное образование-не хотят его получать реально. Иначе умели-бы мыслить логически и отличать причину от следствия. И 100% не выбрали случайного человека-куклу на главный пост в стране
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23.05.2020 21:20 Відповісти
Кабинет Министров поддержал выделение 2,2 миллиарда гривен из Фонда борьбы с коронавирусом в Фонд социального страхования. Семьи медиков, которые умерли из-за коронавируса смогу получить одноразовую помощь.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Медики сегодня находятся на передовой, ежедневно рискуя своей жизнью. Мы понимаем, что они должны получать надлежащее материальное обеспечение и иметь страховые гарантии», - сказал Шмыгаль.
В сообщении уточняют, что 471, 1 миллионов гривен направят на страховые выплаты, в том числе - на одноразовую помощь членам семей медиков, которые умерли от COVID-19. А 1, 8 миллиарда гривен предусмотрены для выплат материального обеспечения.https://www.rupor.info/news/156733/semi-medikov-umershih-ot-koronavirusa-smogut-poluchit-odnorazovuyu-pomoshch

Відкупилися грошима від родичів медиків, які померли від короновірусу і для зевлади все добре та ніхто не відповідає. Це також відповідь коментатору про те, що він зробив своїм вибором.
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21.05.2020 06:31 Відповісти
Основатели важнейших стартапов Эстонии объединились, чтобы создать работающую систему, позволяющую сотрудникам быстрее вернуться на рабочие места после карантина.Эстония одной из первых стран в мире начала испытания системы цифровых паспортов, собирающих результаты тестов на антитела к коронавирусу и позволяющих поделиться этими результатами с другими людьми. Об этом в среду, 20 мая, сообщило агентство Reuters. Паспорта были разработаны командой, в которую входят основатели успешных стартапов в области высоких технологий.
"Цифровой паспорт иммунитета нацелен на то, чтобы уменьшить страхи и стимулировать общества во всем мире продолжить нормальную жизнь, несмотря на пандемию", - заявил один из разработчиков системы и основатель компании Transferwise Таавет Хинрикус.
Паспорта планируется использовать для более безопасного возвращения сотрудников на свои рабочие места после карантина. Одними из первых их начали применять в сети отелей Radisson и в компании-производителе продуктов питания PRFoods.
"Мы ищем любую возможность, чтобы наши сотрудники снова работали, а клиенты снова ночевали в наших отелях", - заявил генеральный директор Radisson Blu Sky Hotel в Таллине Кайдо Ояперв.
Между тем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) неоднозначно относятся к подобного рода паспортам, так как пока точно не ясно, на какой период времени после выздоровления от коронавируса распространяется иммунитет.
Эта новость также https://www.dw.com/ru/%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0/a-53520513?maca=rus-rss_rus_Facenews_Maintopics_Fulltxt-19555-xml-mrss на сайте Deutsche Welle
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21.05.2020 06:32 Відповісти
Це приклад того, як у таких умовах робить розумна влада щось для людей. Ми же обрали тих, хто не турбується про людей та інфікує медиків.
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21.05.2020 06:35 Відповісти
Це - маячня. А ще кажуть, шо сертифікати здоров'я - це міф... На нас теж таке чекає...
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21.05.2020 06:46 Відповісти
Не думаю, що це маячня. Зрозуміло, що частина людей легко хворіє і має імунітет. Вони можуть працювати.
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21.05.2020 06:48 Відповісти
Днями Кітай вкинув в ВОЗ 2 лярди... І дивись, шо вже сталося за 2 дні - різкий підйом захворілих-незахворілихв світі, розслідування перекрутили, Кітай повідомляє про нові симптоми, триваліший інкубаційний період і 30 штамів. Ще:

Цю сказал , что врачи также заметили пациентов в северо - восточном очаге с повреждениями главным образом в легких, в то время как пациенты в Ухане страдали от повреждения сердца, почек и кишечника. (Блумберг)

Вони забули, шо казали раніше, чи шо?

Я це до того, шо це не остання страшна хвороба, про яку може оголосити ВОЗ, поки він діє.
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21.05.2020 07:02 Відповісти
Це все відомо, але не відміняє заходів для відновлення економіки. Звичайно, що боротьба довга і треба застосовувати не один метод. Інша справа робити все з провокацією, про що ви написали.
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21.05.2020 07:05 Відповісти
Ця боротьба може бути нескінченна взагалі. Якшо кітаці сказали про 30 штамів, то виникнуть проблеми з вакциною, а там - сам розумієш...
Свіжачок:
https://www.foxnews.com/category/world/world-regions/china Коммунистическая партия Китая снова захватывает производственные линии, производящие мировые поставки медицинского защитного снаряжения - разжигая опасения, что страна готовится ко второй волне коронавируса, заявили американские трейдеры в Китае. (перекладач)
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21.05.2020 07:23 Відповісти
Ясно.Адвокати дорогі,а в прокурорських було досить часу,щоб уламати селюків визнати вину.
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21.05.2020 06:33 Відповісти
А можливо цим селюкам дали гроші, щоб вони скоріше визнали вину🤗
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21.05.2020 06:39 Відповісти
в 2010-м адвокат (объявление на столбе) просил 500 за заседание
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21.05.2020 06:40 Відповісти
Да-а-а-а? ...Зараз за *штуку * і не потягнеться .. В залежності від справи правда .
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21.05.2020 07:09 Відповісти
лично пробовал. но сразу понял, что негодяям заплатить рентабельней, чем защитничкам
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21.05.2020 07:14 Відповісти
ПС )))) Це *мінімалка *. яку могли !?
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21.05.2020 07:10 Відповісти
Лекторат пЭдра.
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21.05.2020 07:32 Відповісти
Судя по всему с 7 до 8 у шизоидов доступ к интернету.
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21.05.2020 08:10 Відповісти
птн пнх
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21.05.2020 08:27 Відповісти
Наказание не соответствующее правонарушению. У меня вызвало только смех.
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21.05.2020 09:15 Відповісти
Должны были присесть. Этот штраф - курам на смех.
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21.05.2020 10:18 Відповісти
 
 