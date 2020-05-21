Двоє учасників протестів у Нових Санжарах визнали вину, кожного оштрафували на 850 грн, - прокуратура Полтавщини
Новосанжарський районний суд Полтавської області затвердив дві угоди про визнання вини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Полтавської області.
"Вироками суду двоє жителів Новосанжарського району визнані винними у блокуванні транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, тобто за ч. 1 ст. 279 КК України. Окрім цього, кожному з них призначено покарання у вигляді штрафу, а саме: 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн. Зазначені особи, усвідомлюючи свої дії, залишили 2 трактори на проїзній частині дороги, заблокувавши таким чином рух громадського та іншого транспорту", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.
У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
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А в Польше - 5 лет за художества спреем и маркером.
А фельдшер Радуцкій та нотаріус Скалєцкая котрими керував клоун Зєлєнскій як завжди обісралися.
ненавижу кацапистскую юриспруденцию. это когда строгость законов компенсируется необязательностью исполнения...
а ещё очень неприятно, когда тупорылые вороватые идиоты пытаются меня "спасать", когда я их об этом не прошу.
с другой стороны их цели тоже очень "замечательные". если из Украины убрать всё мало-мальски потенциально опасное, что останется-то?
кстати, в непосредственной близости моего дома больница, где проводят самомастурбацию. никаких протестов. звенящая тишина.
мне эта героизация перепуганных тупых селюков ножом по сердцу.
народец гнилой.
Японцы подозреваемых и больных на корону (в том числе украинцев) лечили в клиниках посреди "редконаселённого" Токио. Можно сказать, значит, что место было подготовлено по международным стандартам.
С разъяснением - принципиальная проблема: с одной стороны сильная муфлонизация населения, с другой - власть, которая пришла на вранье и постоянно врала после прихода. Думаю, там местных привести в чувство было нереально. Разве что всех до діда Кирила на недельку-другую...
Сільська громада Нових Санжар не була проти повернення українців,вони були проти розміщення потенційних хворих в межах їх населеного пункту.Їхньої думки ніхто не спитав,ніхто не попередив і нічого не роз'яснив,причому по тб розганяли істерію про небезпечність хвороби і те,як міські лікарні і громади боряться проти розміщення в себе.
Натомість закрили всі в'їзди в село,нагнали спецтехніку і батальйон НГУ.
Це зараз ви такі розумні,а тоді інформації про вірус було обмаль.
Вся вина-на організаторі цього шоу, Авакові.
С нашим тупым насеелнием которое уроки по биологии прогуливало, за курением сиг и распитием пива за углом шволы, спрашивать "думку" - моветон.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Медики сегодня находятся на передовой, ежедневно рискуя своей жизнью. Мы понимаем, что они должны получать надлежащее материальное обеспечение и иметь страховые гарантии», - сказал Шмыгаль.
В сообщении уточняют, что 471, 1 миллионов гривен направят на страховые выплаты, в том числе - на одноразовую помощь членам семей медиков, которые умерли от COVID-19. А 1, 8 миллиарда гривен предусмотрены для выплат материального обеспечения.https://www.rupor.info/news/156733/semi-medikov-umershih-ot-koronavirusa-smogut-poluchit-odnorazovuyu-pomoshch
Відкупилися грошима від родичів медиків, які померли від короновірусу і для зевлади все добре та ніхто не відповідає. Це також відповідь коментатору про те, що він зробив своїм вибором.
"Цифровой паспорт иммунитета нацелен на то, чтобы уменьшить страхи и стимулировать общества во всем мире продолжить нормальную жизнь, несмотря на пандемию", - заявил один из разработчиков системы и основатель компании Transferwise Таавет Хинрикус.
Паспорта планируется использовать для более безопасного возвращения сотрудников на свои рабочие места после карантина. Одними из первых их начали применять в сети отелей Radisson и в компании-производителе продуктов питания PRFoods.
"Мы ищем любую возможность, чтобы наши сотрудники снова работали, а клиенты снова ночевали в наших отелях", - заявил генеральный директор Radisson Blu Sky Hotel в Таллине Кайдо Ояперв.
Между тем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) неоднозначно относятся к подобного рода паспортам, так как пока точно не ясно, на какой период времени после выздоровления от коронавируса распространяется иммунитет.
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Цю сказал , что врачи также заметили пациентов в северо - восточном очаге с повреждениями главным образом в легких, в то время как пациенты в Ухане страдали от повреждения сердца, почек и кишечника. (Блумберг)
Вони забули, шо казали раніше, чи шо?
Я це до того, шо це не остання страшна хвороба, про яку може оголосити ВОЗ, поки він діє.
Свіжачок:
https://www.foxnews.com/category/world/world-regions/china Коммунистическая партия Китая снова захватывает производственные линии, производящие мировые поставки медицинского защитного снаряжения - разжигая опасения, что страна готовится ко второй волне коронавируса, заявили американские трейдеры в Китае. (перекладач)