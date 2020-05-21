Двоє учасників протестів у Нових Санжарах визнали вину, кожного оштрафували на 850 грн, - прокуратура Полтавщини

Новосанжарський районний суд Полтавської області затвердив дві угоди про визнання вини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Полтавської області.

"Вироками суду двоє жителів Новосанжарського району визнані винними у блокуванні транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, тобто за ч. 1 ст. 279 КК України. Окрім цього, кожному з них призначено покарання у вигляді штрафу, а саме: 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн. Зазначені особи, усвідомлюючи свої дії, залишили 2 трактори на проїзній частині дороги, заблокувавши таким чином рух громадського та іншого транспорту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

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Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

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