Командир батальйону "Луганськ-1" Сергій Губанов загинув у районі Трьохізбенки, ще троє бійців зазнали важких поранень, - Нацполіція. ФОТО

У районі селища Трьохізбенка в Луганській області під час виконання завдання командування штабу Операції об'єднаних сил загинув комбат Сергій Губанов, ще троє бійців батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1" зазнали осколкових поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Луганській області.

За даними Нацполіції, все сталося 20 травня приблизно о 21:30 в районі селища Трьохізбанка Новоайдарського району. Командир батальйону полковник поліції Сергій Губанов загинув, ще троє бійців зазнали важких поранень. Їм надають допомогу лікарі військового госпіталю.



Фото: сайт Нацполіції

"Особовий склад поліції Луганщини висловлює щире співчуття родині Сергія Губанова, його рідним та близьким. Світла пам’ять про легендарного комбата назавжди залишиться в наших серцях", - йдеться в повідомленні.

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Сергій Леонідович Губанов народився 21.06.1975 року в місті Стаханов Луганської області (нині - Кадіївка, тимчасово окупована територія України).

Мешкав у Сєверодонецьку. Полковник поліції, командир БПСПОП "Луганськ-1" ГУНП в Луганській області. Проходив строкову службу в 95 ОАеМБр. Випускник Донецького інституту внутрішніх справ (1999) та Національної академії внутрішніх справ (2004). З 1995 пройшов шлях від оперативника карного розшуку Стахановського міського відділу міліції до начальника Луганського міського управління, на початок 2014 року - начальник Ленінського райвідділу міліції м. Луганська. Був захоплений у полон бойовиками разом з іншими офіцерами міліції. Після визволення став на захист рідної Луганщини, звільняв Лисичанськ, Рубіжне, Сєверодонецьк. На посаді комбата - з 06.11.2015. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ст. у 2016 році. Залишилися батьки, дружина.

Загинув 20 травня близько 21:00 у районі селища Трьохізбенка Новоайдарського району Луганської області внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Інтерв'ю Сергія Губанова 2015 року