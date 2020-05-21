Командир батальйону "Луганськ-1" Сергій Губанов загинув у районі Трьохізбенки, ще троє бійців зазнали важких поранень, - Нацполіція. ФОТО
У районі селища Трьохізбенка в Луганській області під час виконання завдання командування штабу Операції об'єднаних сил загинув комбат Сергій Губанов, ще троє бійців батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1" зазнали осколкових поранень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Луганській області.
За даними Нацполіції, все сталося 20 травня приблизно о 21:30 в районі селища Трьохізбанка Новоайдарського району. Командир батальйону полковник поліції Сергій Губанов загинув, ще троє бійців зазнали важких поранень. Їм надають допомогу лікарі військового госпіталю.
"Особовий склад поліції Луганщини висловлює щире співчуття родині Сергія Губанова, його рідним та близьким. Світла пам’ять про легендарного комбата назавжди залишиться в наших серцях", - йдеться в повідомленні.
Сергій Леонідович Губанов народився 21.06.1975 року в місті Стаханов Луганської області (нині - Кадіївка, тимчасово окупована територія України).
Мешкав у Сєверодонецьку. Полковник поліції, командир БПСПОП "Луганськ-1" ГУНП в Луганській області. Проходив строкову службу в 95 ОАеМБр. Випускник Донецького інституту внутрішніх справ (1999) та Національної академії внутрішніх справ (2004). З 1995 пройшов шлях від оперативника карного розшуку Стахановського міського відділу міліції до начальника Луганського міського управління, на початок 2014 року - начальник Ленінського райвідділу міліції м. Луганська. Був захоплений у полон бойовиками разом з іншими офіцерами міліції. Після визволення став на захист рідної Луганщини, звільняв Лисичанськ, Рубіжне, Сєверодонецьк. На посаді комбата - з 06.11.2015. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ст. у 2016 році. Залишилися батьки, дружина.
Загинув 20 травня близько 21:00 у районі селища Трьохізбенка Новоайдарського району Луганської області внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.
Інтерв'ю Сергія Губанова 2015 року
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