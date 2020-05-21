Трьох українських воїнів поранено на Донбасі 20 і 21 травня. За добу - 18 ворожих обстрілів, - штаб

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї.

"Підрозділи Об'єднаних сил, застосовуючи штатне озброєння, своєчасно реагували на ворожі провокації і прицільним вогнем по позиціях загарбників подавили їхню збройну активність", - йдеться в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстрілював позиції ОС неподалік Павлополя, Пісків, двічі поруч із Кам'янкою та Старогнатівкою, а також чотири рази біля Богданівки, застосувавши гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

По околицях Красногорівки окупанти випустили 20 мін 120-мм калібру. Крім того, з настанням темряви неподалік Мар'їнки загарбники задіяли снайперську зброю.

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Також повідомляється, що по українських захисниках, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Оріхового, ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами 120-мм мінометів, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Неподалік населених пунктів Шуми і Новоолександрівка російські найманці використовували міномети 82-мм калібру.

Захисників Південного загарбники двічі обстріляли, застосувавши 82-мм міномети, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети, а по околицях Кримського вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

"Унаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень.

На всі обстріли наші підрозділи дали противнику результативну і вмотивовану відповідь, змусивши окупантів припинити злочинну діяльність", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 20 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта і щонайменше двох поранили.

Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Богданівки противник вів вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожого обстрілу одного українського воїна поранено.

"Наші військовослужбовці у відповідь рішуче застосували чергові вогневі засоби і припинили ворожу активність", - повідомили в штабі.

Також у штабі додали, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.



