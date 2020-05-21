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Новини Агресія Росії проти України
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Трьох українських воїнів поранено на Донбасі 20 і 21 травня. За добу - 18 ворожих обстрілів, - штаб

Трьох українських воїнів поранено на Донбасі 20 і 21 травня. За добу - 18 ворожих обстрілів, - штаб

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї.

"Підрозділи Об'єднаних сил, застосовуючи штатне озброєння, своєчасно реагували на ворожі провокації і прицільним вогнем по позиціях загарбників подавили їхню збройну активність", - йдеться в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстрілював позиції ОС неподалік Павлополя, Пісків, двічі поруч із Кам'янкою та Старогнатівкою, а також чотири рази біля Богданівки, застосувавши гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

По околицях Красногорівки окупанти випустили 20 мін 120-мм калібру. Крім того, з настанням темряви неподалік Мар'їнки загарбники задіяли снайперську зброю.

Читайте також: Вранці ворог протягом 40 хвилин обстрілював зі 120-мм мінометів і СПГ позиції ЗСУ біля Оріхового, - Міноборони

Також повідомляється, що по українських захисниках, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Оріхового, ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами 120-мм мінометів, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Неподалік населених пунктів Шуми і Новоолександрівка російські найманці використовували міномети 82-мм калібру.

Захисників Південного загарбники двічі обстріляли, застосувавши 82-мм міномети, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети, а по околицях Кримського вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

"Унаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень.

На всі обстріли наші підрозділи дали противнику результативну і вмотивовану відповідь, змусивши окупантів припинити злочинну діяльність", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 20 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта і щонайменше двох поранили.

Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Богданівки противник вів вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожого обстрілу одного українського воїна поранено.

"Наші військовослужбовці у відповідь рішуче застосували чергові вогневі засоби і припинили ворожу активність", - повідомили в штабі.

Також у штабі додали, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Трьох українських воїнів поранено на Донбасі 20 і 21 травня. За добу - 18 ворожих обстрілів, - штаб 01
Трьох українських воїнів поранено на Донбасі 20 і 21 травня. За добу - 18 ворожих обстрілів, - штаб 02

Автор: 

обстріл (28250) поранення (2794) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+22
Царство небесне загиблому.
Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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21.05.2020 07:39
+19
Трое украинских воинов получили ранения на Донбассе 20 и 21 мая. За сутки - 18 вражеских обстрелов, - штаб - Цензор.НЕТ 1376
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21.05.2020 07:41
+17
Шестеро поранених і один загиблий за ніч.

Сил рідним. Глибокі співчуття.

Одужання пораненим воїнам ! Боріться за життя.

СМЕРТЬ ВОРОГАМ УКРАЇНИ. В УКРАЇНІ ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ.
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21.05.2020 07:57
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21.05.20 07:12https://censor.net/news/3196951/komandir_batalona_lugansk1_sergeyi_gubanov_pogib_v_rayione_trehizbenki_esche_troe_boyitsov_poluchili
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21.05.2020 07:35 Відповісти
Трое украинских воинов получили ранения на Донбассе 20 и 21 мая. За сутки - 18 вражеских обстрелов, - штаб - Цензор.НЕТ 1376
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21.05.2020 07:41 Відповісти
Виїхали на власне мінне поле. Нібито не попередили про зміну конфігурації.Темна справа...
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21.05.2020 08:08 Відповісти
Боляче.
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21.05.2020 08:10 Відповісти
Царство небесне загиблому.
Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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21.05.2020 07:39 Відповісти
А террористы ещё и гавкают,что ВСУ во всем виноваты. Зелемрази молча обтекают.
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21.05.2020 07:46 Відповісти
Почему-то план "Просто прекратить стрелять" не работает. Надо войска отводить, а что делать. Осталось только как-то придумать, что бы враг не подошел ближе.
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21.05.2020 07:47 Відповісти
Трьох українських воїнів поранено на Донбасі 20 і 21 травня. За добу - 18 ворожих обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 4028
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21.05.2020 07:49 Відповісти
А как же "мир в глазах" путлера? Мираж или галлюцинация ?
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21.05.2020 07:50 Відповісти
Шестеро поранених і один загиблий за ніч.

Сил рідним. Глибокі співчуття.

Одужання пораненим воїнам ! Боріться за життя.

СМЕРТЬ ВОРОГАМ УКРАЇНИ. В УКРАЇНІ ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ.
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21.05.2020 07:57 Відповісти
Співчуття родині полеглого Героя України!!! ((( Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!!
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21.05.2020 08:18 Відповісти
Трьох українських воїнів поранено на Донбасі 20 і 21 травня. За добу - 18 ворожих обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 925
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21.05.2020 08:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pGOB5IN86CY Российские боевики в истерике грозят Украине новым наступлением и обострением войны
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21.05.2020 09:18 Відповісти
Трьох українських воїнів поранено на Донбасі 20 і 21 травня. За добу - 18 ворожих обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 8594
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21.05.2020 09:24 Відповісти
Смерть рашистським окупантам!
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21.05.2020 14:21 Відповісти
Губанова убили?
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21.05.2020 16:24 Відповісти
 
 