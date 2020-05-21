Понад п'ять мільйонів осіб у світі захворіли на COVID-19, кількість жертв перевищила 329,7 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 21 травня у світі зареєстрували понад 5 млн випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 5 090 061 випадок інфікування та 329 732 смерті від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 94 936 (+1 403 за добу), хворих - 1 592 723 (+22 140 за добу).

Росія посідає друге місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 308 705 осіб (+8764 за добу), кількість смертей - 2972 (+135 за добу).

На третє місце за кількістю хворих піднялася Бразилія - ​​293 357 інфікованих (+21 472 за добу) і 18 894 (+911 за добу) летальні випадки.

В Іспанії зареєстрували 279 524 пацієнтів (+721), померли 27 888 осіб (+110).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через COVID-19 індекс глобального розвитку вперше може показати негативні значення, - ПРООН

У Великій Британії - 248 293 хворих, кількість нових випадків і загальна кількість осіб, які видужали, не повідомляється. В країні померли 35 704 пацієнти (+363).

В Італії зафіксували COVID-19 у 227 364 (+665) осіб. Померли 32 330 (+161) осіб.

Нагадаємо, в Україні на ранок 20 травня підтверджено 354 нові випадки COVID-19: загалом - 19 230, летальних - 564, одужали 5955 осіб