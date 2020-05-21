УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12047 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 845 18

Понад п'ять мільйонів осіб у світі захворіли на COVID-19, кількість жертв перевищила 329,7 тис. ІНФОГРАФІКА

Понад п'ять мільйонів осіб у світі захворіли на COVID-19, кількість жертв перевищила 329,7 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 21 травня у світі зареєстрували понад 5 млн випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 5 090 061 випадок інфікування та 329 732 смерті від коронавірусу.

Понад пять мільйонів осіб у світі захворіли на COVID-19, кількість жертв перевищила 329,7 тис 01

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 94 936 (+1 403 за добу), хворих - 1 592 723 (+22 140 за добу).

Росія посідає друге місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 308 705 осіб (+8764 за добу), кількість смертей - 2972 (+135 за добу).

На третє місце за кількістю хворих піднялася Бразилія - ​​293 357 інфікованих (+21 472 за добу) і 18 894 (+911 за добу) летальні випадки.

В Іспанії зареєстрували 279 524 пацієнтів (+721), померли 27 888 осіб (+110).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через COVID-19 індекс глобального розвитку вперше може показати негативні значення, - ПРООН

У Великій Британії - 248 293 хворих, кількість нових випадків і загальна кількість осіб, які видужали, не повідомляється. В країні померли 35 704 пацієнти (+363).

В Італії зафіксували COVID-19 у 227 364 (+665) осіб. Померли 32 330 (+161) осіб.

Понад пять мільйонів осіб у світі захворіли на COVID-19, кількість жертв перевищила 329,7 тис 02

Нагадаємо, в Україні на ранок 20 травня підтверджено 354 нові випадки COVID-19: загалом - 19 230, летальних - 564, одужали 5955 осіб

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
посеянный ужас даёт всходы денежных деревьев
показати весь коментар
21.05.2020 08:30
+3
напугалі чєлавєков по всєй планєтє - одєлі в наморднікі і посаділі підар-ешт на трі мєсяца
показати весь коментар
21.05.2020 08:16
+3
нада било би жертв дтп за ето врємня обнародовать ілі суїцидофф
показати весь коментар
21.05.2020 08:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
б*же, за шо нам это?
Ах да, "маловерили" и "проверкаверы"..... Правда х.з. как "проверять веру" когда попам запретили шабаши, ибо беснующееся стадо неплохо заражается "проверяя веру" и поедая куски своего б*жка, запивая егО кровью
т.е. заражен уже каждый тысячный на планете?(статистика явно занижается, так шо может и каждый 500-тый живун/житель))) и под это уложили всю экономику под откос. Браво, масоны, или кто там рулит.
показати весь коментар
21.05.2020 08:11 Відповісти
напугалі чєлавєков по всєй планєтє - одєлі в наморднікі і посаділі підар-ешт на трі мєсяца
показати весь коментар
21.05.2020 08:16 Відповісти
нада било би жертв дтп за ето врємня обнародовать ілі суїцидофф
показати весь коментар
21.05.2020 08:18 Відповісти
ну если честно то от аварий и суицидов мало кого спасешь, а карантином - да, спасешь многих, другое дело шо от карантина не столь очевидна польза в плане экономики. а в норм. странах еще даже и ломанутся за выплатами "за депрессию"(есть такое, и платят)
показати весь коментар
21.05.2020 08:30 Відповісти
ну не скажи - запереть всех и взять под видеонаблюдение. ну отобрать там ножики и т.п.
и ноль аварий и почти ноль суицидов... ну можно ещё расстреливать тех, кто завесил объектив камеры... для их же блага. естессно
показати весь коментар
21.05.2020 08:49 Відповісти
ну так экономика тогда вообще ляжет. особенно как всегда в одной стране в мире.
ну, *****************)) как сказал бы Микила ЯниВИЧ)
хотя, я бы на месте властей тоже бы карантинил, но не так тупо - кому надо шоб потом судили за недостаточные меры? вон, Трамп уже обосрался и гонит на Китай, хотя и справедливо
показати весь коментар
21.05.2020 08:57 Відповісти
меры чрезмерные
есть риск суда Линча. когда народ поймёт, что его тупо поимели. да ещё с нарушением закона - как же без этого! В Чехии и Франции суды это уже признали, вроде у нас на Буковине тоже.
показати весь коментар
21.05.2020 09:04 Відповісти
ммм, да если по Конституции, то Антиколорадос приводил ... как его там, "витяг", если по-нашему, шо гос-во обязано обеспечить средствами и т.д.
так что идиоты которые штрафуют за "нет маски" - могут отвечать по иску в ЕСПЧ. так как Чрезв. Положения то нету.
хотя.... смотря сколько раз Зеля и остальная бригада Конституцией подтерлись, то я наверное идеалист))
Жаль Антиколорадоса, он юрист и тут эта орава так растоптала законы и прочие полезные вещи.
показати весь коментар
21.05.2020 09:18 Відповісти
якісь такі новості, шо і комєнтіровать нема шо
показати весь коментар
21.05.2020 08:14 Відповісти
та на расії клятій від бояри більше дохнуть ну і нехай.... а грип він кожен рік забирає людей... (
показати весь коментар
21.05.2020 08:24 Відповісти
А выздоровели Более Двух Миллионов! Вот о чём говорить надо, а не продолжать "сеять ужас"
показати весь коментар
21.05.2020 08:28 Відповісти
посеянный ужас даёт всходы денежных деревьев
показати весь коментар
21.05.2020 08:30 Відповісти
Информация подана в формате, предназначенном для нагнетания. В заголовке одна цифра. И какая? То-то же!
показати весь коментар
21.05.2020 08:29 Відповісти
Только зелёных таарей ничего не берет..
показати весь коментар
21.05.2020 08:30 Відповісти
глупость бессмертна
показати весь коментар
21.05.2020 08:31 Відповісти
Если сравнить Украину и Швецию ,то там смертность в апреле побила максимум 1993 года,а в Украине смертность общая за 20 й год меньше,чем за такой же период 19го.Вот что делает карантин животворящий!.Причём падение производства есть!Носить маски ,особенно здоровым-обязательно!Больные лежат,а здоровые бессимптомники по сторонам харкаются!
показати весь коментар
21.05.2020 08:44 Відповісти
Миша, хватит на всех ветках демонстрировать свою дремучесть и запуганность. Вместо этого, полезнее заняться самообразованием.
показати весь коментар
21.05.2020 11:53 Відповісти
 
 