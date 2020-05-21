Понад п'ять мільйонів осіб у світі захворіли на COVID-19, кількість жертв перевищила 329,7 тис. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 21 травня у світі зареєстрували понад 5 млн випадків інфікування COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 5 090 061 випадок інфікування та 329 732 смерті від коронавірусу.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 94 936 (+1 403 за добу), хворих - 1 592 723 (+22 140 за добу).
Росія посідає друге місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 308 705 осіб (+8764 за добу), кількість смертей - 2972 (+135 за добу).
На третє місце за кількістю хворих піднялася Бразилія - 293 357 інфікованих (+21 472 за добу) і 18 894 (+911 за добу) летальні випадки.
В Іспанії зареєстрували 279 524 пацієнтів (+721), померли 27 888 осіб (+110).
У Великій Британії - 248 293 хворих, кількість нових випадків і загальна кількість осіб, які видужали, не повідомляється. В країні померли 35 704 пацієнти (+363).
В Італії зафіксували COVID-19 у 227 364 (+665) осіб. Померли 32 330 (+161) осіб.
Нагадаємо, в Україні на ранок 20 травня підтверджено 354 нові випадки COVID-19: загалом - 19 230, летальних - 564, одужали 5955 осіб
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Ах да, "маловерили" и "проверкаверы"..... Правда х.з. как "проверять веру" когда попам запретили шабаши, ибо беснующееся стадо неплохо заражается "проверяя веру" и поедая куски своего б*жка, запивая егО кровью
т.е. заражен уже каждый тысячный на планете?(статистика явно занижается, так шо может и каждый 500-тый живун/житель))) и под это уложили всю экономику под откос. Браво, масоны, или кто там рулит.
и ноль аварий и почти ноль суицидов... ну можно ещё расстреливать тех, кто завесил объектив камеры... для их же блага. естессно
ну, *****************)) как сказал бы Микила ЯниВИЧ)
хотя, я бы на месте властей тоже бы карантинил, но не так тупо - кому надо шоб потом судили за недостаточные меры? вон, Трамп уже обосрался и гонит на Китай, хотя и справедливо
есть риск суда Линча. когда народ поймёт, что его тупо поимели. да ещё с нарушением закона - как же без этого! В Чехии и Франции суды это уже признали, вроде у нас на Буковине тоже.
так что идиоты которые штрафуют за "нет маски" - могут отвечать по иску в ЕСПЧ. так как Чрезв. Положения то нету.
хотя.... смотря сколько раз Зеля и остальная бригада Конституцией подтерлись, то я наверное идеалист))
Жаль Антиколорадоса, он юрист и тут эта орава так растоптала законы и прочие полезные вещи.