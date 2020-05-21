266 українців повертаються на Батьківщину спецрейсом зі США, - посольство. ФОТОрепортаж
Спеціальним рейсом "Нью-Йорк - Київ" повертаються зі США 266 українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба посольства України в США у Facebook.
"20 травня зі США до України спеціальним комерційним рейсом МАУ повертається ще 266 пасажирів. Літак, який відправився за напрямком Нью-Йорк - Київ, став уже 7-м спецрейсом, який повертає людей зі США в Україну в період карантинних обмежень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що всі пасажири пройдуть самоізоляцію за допомогою спеціального електронного застосунку "Дій вдома" від Міністерство цифрової трансформації України.
Топ коментарі
+4 Борис Козлов #446474
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+4 Чайка Київ
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+4 саша паламарчук
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A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence
https://www.nature.com/articles/nm.3985. Країни які несуть відповідальність за штучний короновірус це в першу чергу Франція, в другу США і лабораторія в Ухані яку і фінансували США.
исследования были сначала в каком-то штате, потом в Австралии, потом французы сделали лабораторию в Китае.
а Трампщина прекратила проекты.
такшо вы позабыл Австралию, следовательно - информация ставится под сомнение до второго Нашествия
лучше расскажи - как там путен ?
но справедливости ради - быть может всякое.
я вот раньше любил читать паранорм. истории, ну, сайтов же много - так дофига рассказов напр. о ведьмах или "домовых" - вроде бы и не веришь, но если сотни историй, то невольно задумаешься - а че если не все рассказчики - "тролли"?
так что теоретически даже коммунизм вполне достижим, а не то что вирус модифицировать могут.
ну, 0.01%)
2) и закончить тем шо надеюсь шо вы пошутил так.