266 українців повертаються на Батьківщину спецрейсом зі США, - посольство. ФОТОрепортаж

Спеціальним рейсом "Нью-Йорк - Київ" повертаються зі США 266 українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба посольства України в США у Facebook.

"20 травня зі США до України спеціальним комерційним рейсом МАУ повертається ще 266 пасажирів. Літак, який відправився за напрямком Нью-Йорк - Київ, став уже 7-м спецрейсом, який повертає людей зі США в Україну в період карантинних обмежень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі пасажири пройдуть самоізоляцію за допомогою спеціального електронного застосунку "Дій вдома" від Міністерство цифрової трансформації України.

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