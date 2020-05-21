На Рівненщині за добу виявили 25 нових випадків інфікування коронавірусом, загалом - 1284, - ОДА

У Рівненській області станом на вечір середи, 20 травня, підтвердили 25 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, новим хворим від 26 до 79 років.

Загалом в області зареєстровано 1284 випадки захворювання на COVID-19. З них - 258 медпрацівників та 90 дітей.

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Через ускладнення, викликані коронавірусом, 29 випадків - летальні. Перемогли COVID-19 - 472 особи (36,8%).

20 травня одужали ще 36 хворих із Рівненського, Гощанського, Березнівського районів та міста Рівне. За день лабораторіями області досліджено 506 зразків, 211 залишається в роботі.



