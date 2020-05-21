За добу на Львівщині виявили 39 нових випадків COVID-19, загалом 1175 інфікованих, - міськрада. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 21 травня на Львівщині підтвердили 1175 випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 4514 осіб, госпіталізовані - 566, на амбулаторному лікуванні - 3948 осіб, виписані - 403 особи. Зараз у лікарні перебуває 171 особа, з них у реанімації - 7 осіб, на апаратні ШВЛ - 4 особи.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 1175 осіб, 32 особи померли. 234 пацієнти одужали", - йдеться в повідомленні.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 426 ПЛР-тестів, з яких 39 - позитивні (з них 29 - це мешканці Львова).

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