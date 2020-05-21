УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12315 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 234 0

За добу на Львівщині виявили 39 нових випадків COVID-19, загалом 1175 інфікованих, - міськрада. ІНФОГРАФІКА

За добу на Львівщині виявили 39 нових випадків COVID-19, загалом 1175 інфікованих, - міськрада. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 21 травня на Львівщині підтвердили 1175 випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 4514 осіб, госпіталізовані - 566, на амбулаторному лікуванні - 3948 осіб, виписані - 403 особи. Зараз у лікарні перебуває 171 особа, з них у реанімації - 7 осіб, на апаратні ШВЛ - 4 особи.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 1175 осіб, 32 особи померли. 234 пацієнти одужали", - йдеться в повідомленні.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 426 ПЛР-тестів, з яких 39 - позитивні (з них 29 - це мешканці Львова).

Також читайте: На Рівненщині за добу виявили 25 нових випадків інфікування коронавірусом, загалом - 1284, - ОДА

За добу на Львівщині виявили 39 нових випадків COVID-19, загалом 1175 інфікованих, - міськрада 01

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2418)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 