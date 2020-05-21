На ранок 21 травня зафіксовано 476 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 19 706, летальних - 579, одужали 6227 осіб

В Україні за добу зафіксували 476 нових випадків інфікування вірусом COVID-19, при цьому одужали 115 осіб.

Про це під час брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 476 осіб. З них 29 дітей і 76 медпрацівників. Було госпіталізовано 115 осіб", - зазначив Степанов.

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Зафіксовано 15 летальних випадків від коронавірусу. Водночас одужали 272 особи.

За весь час пандемії захворіли 19 706 осіб, з них 1405 дітей, а також 3833 медпрацівники. Одужали 6227 осіб, а летальних випадків - 579.

За минулу добу найбільше випадків COVID-19 зафіксували в Рівненській області (70 випадків), Києві (65 випадків), Київській (55 випадків) та Чернівецькій області (46 випадків).

За даними МОЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 788 випадків;

Волинська область — 698 випадків;

Дніпропетровська область — 856 випадків;

Донецька область — 138 випадків;

Житомирська область — 589 випадків;

Закарпатська область — 964 випадки;

Запорізька область — 398 випадків;

Івано-Франківська область — 1257 випадків;

Кіровоградська область — 455 випадків;

м. Київ — 2475 випадків;

Київська область — 1316 випадків;

Львівська область — 1175 випадків;

Луганська область — 43 випадки;

Миколаївська область — 274 випадки;

Одеська область — 806 випадків;

Полтавська область — 266 випадків;

Рівненська область — 1287 випадків;

Сумська область — 165 випадки;

Тернопільська область — 1098 випадків;

Харківська область — 851 випадок;

Херсонська область — 173 випадки;

Хмельницька область — 294 випадки;

Чернівецька область — 2842 випадки;

Черкаська область — 381 випадок;

Чернігівська область — 117 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 травня 2020 року до Центру надійшло 1024 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 49 352 повідомлення про підозру на COVID-19.