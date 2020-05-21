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Новини Коронавірус і карантин
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На ранок 21 травня зафіксовано 476 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 19 706, летальних - 579, одужали 6227 осіб

На ранок 21 травня зафіксовано 476 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 19 706, летальних - 579, одужали 6227 осіб

В Україні за добу зафіксували 476 нових випадків інфікування вірусом COVID-19, при цьому одужали 115 осіб.

Про це під час брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 476 осіб. З них 29 дітей і 76 медпрацівників. Було госпіталізовано 115 осіб", - зазначив Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад п'ять мільйонів осіб у світі захворіли на COVID-19, кількість жертв перевищила 329,7 тис. ІНФОГРАФІКА

Зафіксовано 15 летальних випадків від коронавірусу. Водночас одужали 272 особи.

За весь час пандемії захворіли 19 706 осіб, з них 1405 дітей, а також 3833 медпрацівники. Одужали 6227 осіб, а летальних випадків - 579.

За минулу добу найбільше випадків COVID-19 зафіксували в Рівненській області (70 випадків), Києві (65 випадків), Київській (55 випадків) та Чернівецькій області (46 випадків).

За даними МОЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 788 випадків;
Волинська область — 698 випадків;
Дніпропетровська область — 856 випадків;
Донецька область — 138 випадків;
Житомирська область — 589 випадків;
Закарпатська область — 964 випадки;
Запорізька область — 398 випадків;
Івано-Франківська область — 1257 випадків;
Кіровоградська область — 455 випадків;
м. Київ — 2475 випадків;
Київська область — 1316 випадків;
Львівська область — 1175 випадків;
Луганська область — 43 випадки;
Миколаївська область — 274 випадки;
Одеська область — 806 випадків;
Полтавська область — 266 випадків;
Рівненська область — 1287 випадків;
Сумська область — 165 випадки;
Тернопільська область — 1098 випадків;
Харківська область — 851 випадок;
Херсонська область — 173 випадки;
Хмельницька область — 294 випадки;
Чернівецька область — 2842 випадки;
Черкаська область — 381 випадок;
Чернігівська область — 117 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 травня 2020 року до Центру надійшло 1024 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 49 352 повідомлення про підозру на COVID-19.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
На утро 21 мая зафиксированы 476 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 19 706, летальных - 579, выздоровели 6 227 человек - Цензор.НЕТ 3112
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21.05.2020 08:55
+5
сарказм здесь не уместен у вас наверное частное или служебное авто или с Житомира или другого города где нет метро а постояли вы бы в пробке в Киеве 2 часа вместо 20 минут и заплатили за такси 270 грн вместо 120 грн в одну сторону вы бы по другому заговорили
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21.05.2020 09:10
+4
Яркий ідіот дав дозвіл дитячі садочки відкрити?
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21.05.2020 09:08
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На утро 21 мая зафиксированы 476 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 19 706, летальных - 579, выздоровели 6 227 человек - Цензор.НЕТ 3112
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21.05.2020 08:55 Відповісти
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21.05.2020 08:57 Відповісти
х.з. как они там тестируют, но если в Испании 250к. зараженных и чет 20к. погибших, то у нас должно было быть в пару раз больше, т.к. испанцы сюда не ездят ухаживать за стариками.

Дубинский кричал шо нам ****** и много ругался, типо завезли 1.7млн. загробитчан иииии, выглядит так что Дубинский обосрался
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21.05.2020 09:00 Відповісти
Не кажи Гоп..
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21.05.2020 10:10 Відповісти
а чего?
даже если будет вспышка, то власть скажет - ну вот о5, мы так боролись с вирусом что он пришел опять, а виновата Зинка, которая маску не приобрела в Эпицентре.

им вирус только пособил, мона сказать шо экономику именно он уложил.
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21.05.2020 10:16 Відповісти
1. За экономику согласен. Повезло что на вирус можно вообще все списать, с другой стороны эпидемия пройдет а жопа в экономике останется и от этого плохо будет всем.
2. Я пока доверяю заявлению Меркель что переболеет до 70% их населения, и от чиновников США оценка 50% населения, если не будет создана вакцина. Так что думаю Украина не будет исключением по масштабности. Может конечно население Украины стойкое к заболеванию, или еще чтото что нам повезет пострадать меньше - будем надеяться.
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21.05.2020 11:11 Відповісти
Если переболеет 70% населения и учитывая, что один легко заражает троих, то какова вероятность, что 30% не заболеет?
Я не вижу способа уберечь их. Разве что в подводную лодку на всю жизнь изолировать от 70%.
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21.05.2020 11:31 Відповісти
Не могу знать, но наверно при ухудшении ситуации будут применены какието протоколы действий типа карантин для территорий жесткий и более жесткий чем сейчас.
Еще вариант что этот подсчет просто мат модель. А в реальности уже как получится.
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21.05.2020 13:00 Відповісти
ничего, мы и без заробитчан щас себе устроим, ещё не вечер. Главное что? метро открыть и ночные клубы.
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21.05.2020 09:04 Відповісти
сарказм здесь не уместен у вас наверное частное или служебное авто или с Житомира или другого города где нет метро а постояли вы бы в пробке в Киеве 2 часа вместо 20 минут и заплатили за такси 270 грн вместо 120 грн в одну сторону вы бы по другому заговорили
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21.05.2020 09:10 Відповісти
На кладбище никто не стоит в пробках и за такси не платит...
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21.05.2020 10:45 Відповісти
мне интересно, через 2 недели после ослабления карантина увидеть статистику, то бишь после инкубационного периода показатели! хотя и так я думаю, что показатели в раз десять больше зараженных. а через пару недель будет вспышка и очередной карантин. чуйка такая! человечество не одупляет с чем столкнулось и все страны ведут себя крайне неуклюже и оглядываются по сторонам и не знают, что делать. А мир изменился и уже туризм не будет такой, как раньше до тех пор, пока полностью не выкосят в 0 коронавирус. А еще если этот вирус уже в ДНК код зашился и будет возникать у человека, как герпес спонтанно, у тех кто переболел, но вирус в них уже навсегда и если он опять будет выскакивать, то вообще будет жопа, а еще и мутирует и уже их куча новых видов. херня полная! Разве что сейчас открыли редактирование генома и если можно будет вырезать болезни из ДНК, то возможно вообще кучи болезней убрать. ладно, мысли фантастические в слух...
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21.05.2020 09:08 Відповісти
давай швиденько в бункер) а і труси на морду надінь.а то якийсь буйний зранку)
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21.05.2020 09:11 Відповісти
Загнать людей в бункер это проще простого и мы это проходили. А вот аналитически мыслить хотя бы чуть-чуть наперед это не каждому дано.
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21.05.2020 09:20 Відповісти
все правильно .якби "жітілі югавастока" мислили аналітично.і не кликади ***** і його "руській мір" ніхто би в бункері не сидів...
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21.05.2020 12:13 Відповісти
Мой тебе совет - не знаешь человека, не пиши всякую х#йню. Наши "жители юговостока" весной 2014г. сберегли Юго-Восток Украины от путинской "русской весны". А вот где ты был тогда за сотни километров от фронта, большой вопрос
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21.05.2020 12:54 Відповісти
Вот ты идиотина.
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21.05.2020 09:16 Відповісти
это мы увидим, через 2-3 недели, кто из нас идиотина.
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21.05.2020 09:19 Відповісти
по любому ты, со вшитым в днк вирусом идиотизма
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21.05.2020 09:35 Відповісти
Уже не интересно про ваши 2-3 недели слушать, дуй на Али за защитным костюмом или масками, бо компартия Китая выкупает по 250 млн шт., шоб тебе, дурачку, не досталось во 2-ю волну, которую они готовят.
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21.05.2020 09:58 Відповісти
Яркий ідіот дав дозвіл дитячі садочки відкрити?
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21.05.2020 09:08 Відповісти
в спам .дебіле коронавірусний)
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21.05.2020 09:12 Відповісти
Затри месяца заболело 19к, а выздоровело 6к. Не понимаю, остальные что, болеют месяцами?
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21.05.2020 09:18 Відповісти
Остальные болели дома и что с ними случилось никого не интересует (если конечно не умерли)
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21.05.2020 09:25 Відповісти
так смертность обычная, сверх нормы никто не умер
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21.05.2020 09:36 Відповісти
Разрешения на выздоровление ляшко выдает, твой врач, как оказалось, тебя просто так не выпишет.
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21.05.2020 10:01 Відповісти
Тяжелые могут и месяцами. Если грубо высчитывать, то примерно 2 недели достаточно для больных в легкой форме. 21-14 - на 7 мая было 13,7 тыс выявленных. Из них 6,8 тыс выздоровели или умерли, 6,9 тыс из них еще инфицированы.

На 22 апреля было 6,6 тыс выявленных, что соответствует нынешнему числу вылечившихся и умерших, то есть остальной приток за месяц произошел. Что в принципе соответствует средней динамики 400 заболевших в сутки. 30х400=12000 +6600 = 18600. Ну это так, беглые грубые расчеты, чтобы увидеть, что каких-то расхождений в предоставляемых числах нет. Однако в реальности таки инфицированных может быть гораздо больше, потому что многие бессимптомно болеют, и даже кто с кашлем и температурой далеко не всегда идут к врачу, а кто идет, не всем тесты на коронавирус делают. С другой стороны, раз трупы на улицах не валяются, значит бессимптомники не вносят какой-то разрушительный хаос.
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21.05.2020 12:34 Відповісти
Если человек болеет бессимптомно, то может он здоров.
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21.05.2020 16:57 Відповісти
Нет, Он не до обследован, Поэтому, ради спасения человечества, на всякий случай, а вдруг, его нужно записать как ковидного.
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21.05.2020 20:58 Відповісти
Кто объяснит стабильное, раз в неделю сокращение количества новых заболевших?


28.03 - новых 92
29.03 - новых 108
30.03 - новых 62 v - Пн
31.03 - новых 69
01.04 - новых 120
02.04 - новых 135
03.04 - новых 138
04.04 - новых 154
05.04 - новых 155
06.04 - новых 68 v - Пн
07.04 - новых 143
08.04 - новых 206
09.04 - новых 224
10.04 - новых 311
11.04 - новых 308
12.04 - новых 266 v - Вс
13.04 - новых 325
14.04 - новых 270
15.04 - новых 392
16.04 - новых 397
17.04 - новых 501
18.04 - новых 444
19.04 - новых 343
20.04 - новых 261 v - Пн
21.04 - новых 415
22.04 - новых 467
23.04 - новых 578
24.04 - новых 477
25.04 - новых 478
26.04 - новых 492
27.04 - новых 392 v - Пн
28.04 - новых 401
29.04 - новых 456
30.04 - новых 540
01.05 - новых 455
02.05 - новых 550
03.05 - новых 502
04.05 - новых 418
05.05 - новых 366 v - Вт
06.05 - новых 487
07.05 - новых 507
08.05 - новых 504
09.05 - новых 515
10.05 - новых 525
11.05 - новых 416
12.05 - новых 375 v - Вт
13.05 - новых 402
14.05 - новых 422
15.05 - новых 483
16.05 - новых 528
17.05 - новых 433
18.05 - новых 325
19.05 - новых 260 v - Вт
20.05 - новых 354
21.05 - новых 476
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21.05.2020 09:50 Відповісти
это не новые заболевшие а результаты тестов.
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21.05.2020 09:56 Відповісти
Я так понял у нас в каждой области по одной лаборатории, а люди не железные, берут выходные и тесты не обрабатываются
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21.05.2020 09:57 Відповісти
Если в выходные тесты не обрабатываются, то раз в неделю должно быть 0 новых заболевших.
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21.05.2020 10:01 Відповісти
спеціалісти в лабораторіях теж повинні хоч раз в тиждень віддихнути,а на перезмінку не вистарчає людей,бо нема
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21.05.2020 10:03 Відповісти
кто вообще объяснит такое линейное количество заболевших ... оно абсолютно линейно .. никаких тебе скачков ... никаких провалов ... тупо +500 +/- 10% ... это они тестируют шоб набралось 500, а остальных откладывают на след день .. или всеже это они цифры рисуют шоб никто на протест не шол???
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21.05.2020 10:28 Відповісти
Генератор случайных чисел в пределах 300-600😁
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21.05.2020 11:08 Відповісти
варианта 2:
1. случаи заболевших обрабатываются какой нибудь тетей в Киеве к которой стекаются данные со всей Украины. Понедельник начало недели и она не успевает обработать данные за выходные-вводит что успеет))
2. вся эта статистика вообще генерируется программным алгоритмом, а в реальности ситуация совсем другая.
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21.05.2020 10:55 Відповісти
Именно так у нас было во вторник - 0 (лаборатория не работала).
Наверное все-таки сколько-то тестов на выходные обрабатывается, но меньше обычного.
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21.05.2020 10:08 Відповісти
Де статистика загальної смертності по місяцям за 2020 рік в Україні ? Влада мухлює і бреше.
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21.05.2020 10:20 Відповісти
Так статистику за 18 и 19 годы убрали из свободного доступа. Есть 20й, но сравнить не с чем... Такая вот она, статистика!
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21.05.2020 10:32 Відповісти
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Государственная служба статистики обнародовала данные о количестве и причинах смертей украинцев в период с января по февраль 2020 года.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Так, за первые два месяца 2020 года в Украине умерло 100 738 человек.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Из них:
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ от туберкулеза - 581;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ ВИЧ - 576;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ онкозаболевания - 13 307;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ сахарного диабета - 356;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ болезней системы кровообращения - 68 548;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ от гриппа и пневмонии - 1 326.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ В ДТП за два месяца погибло 630 граждан, утонули - 154, в пожарах - 237. От отравления алкоголем - 448 человек умерло; самоубийств - 869, умышленные убийства - 243.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ По данным Госстата, население Украины за январь-февраль 2020 года сократилось на 44,3 тыс. человек до 41 858 100 человек.
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21.05.2020 10:52 Відповісти
Та ***** запускай громадьский транспорт - Рашку треба перегнати.
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21.05.2020 13:16 Відповісти
Кремлеботы ведут информционную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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21.05.2020 13:55 Відповісти
 
 