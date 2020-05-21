На ранок 21 травня зафіксовано 476 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 19 706, летальних - 579, одужали 6227 осіб
В Україні за добу зафіксували 476 нових випадків інфікування вірусом COVID-19, при цьому одужали 115 осіб.
Про це під час брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 476 осіб. З них 29 дітей і 76 медпрацівників. Було госпіталізовано 115 осіб", - зазначив Степанов.
Зафіксовано 15 летальних випадків від коронавірусу. Водночас одужали 272 особи.
За весь час пандемії захворіли 19 706 осіб, з них 1405 дітей, а також 3833 медпрацівники. Одужали 6227 осіб, а летальних випадків - 579.
За минулу добу найбільше випадків COVID-19 зафіксували в Рівненській області (70 випадків), Києві (65 випадків), Київській (55 випадків) та Чернівецькій області (46 випадків).
За даними МОЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 788 випадків;
Волинська область — 698 випадків;
Дніпропетровська область — 856 випадків;
Донецька область — 138 випадків;
Житомирська область — 589 випадків;
Закарпатська область — 964 випадки;
Запорізька область — 398 випадків;
Івано-Франківська область — 1257 випадків;
Кіровоградська область — 455 випадків;
м. Київ — 2475 випадків;
Київська область — 1316 випадків;
Львівська область — 1175 випадків;
Луганська область — 43 випадки;
Миколаївська область — 274 випадки;
Одеська область — 806 випадків;
Полтавська область — 266 випадків;
Рівненська область — 1287 випадків;
Сумська область — 165 випадки;
Тернопільська область — 1098 випадків;
Харківська область — 851 випадок;
Херсонська область — 173 випадки;
Хмельницька область — 294 випадки;
Чернівецька область — 2842 випадки;
Черкаська область — 381 випадок;
Чернігівська область — 117 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 травня 2020 року до Центру надійшло 1024 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 49 352 повідомлення про підозру на COVID-19.
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Дубинский кричал шо нам ****** и много ругался, типо завезли 1.7млн. загробитчан иииии, выглядит так что Дубинский обосрался
даже если будет вспышка, то власть скажет - ну вот о5, мы так боролись с вирусом что он пришел опять, а виновата Зинка, которая маску не приобрела в Эпицентре.
им вирус только пособил, мона сказать шо экономику именно он уложил.
2. Я пока доверяю заявлению Меркель что переболеет до 70% их населения, и от чиновников США оценка 50% населения, если не будет создана вакцина. Так что думаю Украина не будет исключением по масштабности. Может конечно население Украины стойкое к заболеванию, или еще чтото что нам повезет пострадать меньше - будем надеяться.
Я не вижу способа уберечь их. Разве что в подводную лодку на всю жизнь изолировать от 70%.
Еще вариант что этот подсчет просто мат модель. А в реальности уже как получится.
На 22 апреля было 6,6 тыс выявленных, что соответствует нынешнему числу вылечившихся и умерших, то есть остальной приток за месяц произошел. Что в принципе соответствует средней динамики 400 заболевших в сутки. 30х400=12000 +6600 = 18600. Ну это так, беглые грубые расчеты, чтобы увидеть, что каких-то расхождений в предоставляемых числах нет. Однако в реальности таки инфицированных может быть гораздо больше, потому что многие бессимптомно болеют, и даже кто с кашлем и температурой далеко не всегда идут к врачу, а кто идет, не всем тесты на коронавирус делают. С другой стороны, раз трупы на улицах не валяются, значит бессимптомники не вносят какой-то разрушительный хаос.
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15.05 - новых 483
16.05 - новых 528
17.05 - новых 433
18.05 - новых 325
19.05 - новых 260 v - Вт
20.05 - новых 354
21.05 - новых 476
1. случаи заболевших обрабатываются какой нибудь тетей в Киеве к которой стекаются данные со всей Украины. Понедельник начало недели и она не успевает обработать данные за выходные-вводит что успеет))
2. вся эта статистика вообще генерируется программным алгоритмом, а в реальности ситуация совсем другая.
Наверное все-таки сколько-то тестов на выходные обрабатывается, но меньше обычного.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Так, за первые два месяца 2020 года в Украине умерло 100 738 человек.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ Из них:
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ от туберкулеза - 581;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ ВИЧ - 576;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ онкозаболевания - 13 307;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ сахарного диабета - 356;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ болезней системы кровообращения - 68 548;
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ от гриппа и пневмонии - 1 326.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ В ДТП за два месяца погибло 630 граждан, утонули - 154, в пожарах - 237. От отравления алкоголем - 448 человек умерло; самоубийств - 869, умышленные убийства - 243.
https://bykvu.com/ru/bukvy/ot-chego-umirajut-ukraincy-v-gosstate-nazvali-chislo-smertej-v-nachale-2020/ По данным Госстата, население Украины за январь-февраль 2020 года сократилось на 44,3 тыс. человек до 41 858 100 человек.