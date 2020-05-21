В Україні зробили рекордну кількість ПЛР-тестів на COVID-19 за добу - 9 361, - Степанов

В Україні за добу зробили рекордну кількість ПЛР-тестів на коронавірус.

Про це під час брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу проведено рекордну кількість досліджень (на коронавірус. - Ред.) методом ПЛР - 9 361 дослідження", - розповів міністр охорони здоров'я.

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