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В Україні зробили рекордну кількість ПЛР-тестів на COVID-19 за добу - 9 361, - Степанов
В Україні за добу зробили рекордну кількість ПЛР-тестів на коронавірус.
Про це під час брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу проведено рекордну кількість досліджень (на коронавірус. - Ред.) методом ПЛР - 9 361 дослідження", - розповів міністр охорони здоров'я.
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+1 Гыг с Вами
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+1 Frol Fedoroff
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а на ареал зараженности влияет подготовленность государства к чрезвычайным ситуациям.в основном ограничительными мерами и наличием средств предохранения
Свою разработку так до сих пор и не запустили в производство, зе-мародеры.