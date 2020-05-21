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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні зробили рекордну кількість ПЛР-тестів на COVID-19 за добу - 9 361, - Степанов

В Україні зробили рекордну кількість ПЛР-тестів на COVID-19 за добу - 9 361, - Степанов

В Україні за добу зробили рекордну кількість ПЛР-тестів на коронавірус.

Про це під час брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу проведено рекордну кількість досліджень (на коронавірус. - Ред.) методом ПЛР - 9 361 дослідження", - розповів міністр охорони здоров'я.

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Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) Степанов Максим (2196) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
рекорд за щот тестирования йулиной партейки и всех йульков?
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21.05.2020 09:07
+1
Понимаете "не прошла верификацию" . Торопиться не надо - не все бабки попилили
В Україні зробили рекордну кількість ПЛР-тестів на COVID-19 за добу - 9 361, - Степанов - Цензор.НЕТ 5877
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21.05.2020 09:22
+1
В тих даних ще треба раціональне зерно знайти. Зранку дві статті в яких йдеться про Рівненську область, в одній йдеться про +70 в інший про +25.
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21.05.2020 09:28
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рекорд за щот тестирования йулиной партейки и всех йульков?
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21.05.2020 09:07 Відповісти
Ты Юлю не трогай.У твоего боса проблемы,вплоть до державной зрады.А тебе все Юля в горле застряла.
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21.05.2020 09:23 Відповісти
ты бы лучче тоже протестировался...
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21.05.2020 09:25 Відповісти
Кількість зроблених ПЦР тестів на добу має бути на рівні 100 тис.! Без досягнення цієї відмітки говорити про біологічну безпеку держави не можна! Тільки 100 тис. тестів на добу дозволять реально контролювати ситуацію! 10 діб - ось ключовий показник! За 10 діб потрібно проводити масове тестування мільйонного міста! Якщо термін більший - дослідження втрачає сенс!
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21.05.2020 09:27 Відповісти
количество тестирований на распространенность зараженности не влияет.только на статистику.
а на ареал зараженности влияет подготовленность государства к чрезвычайным ситуациям.в основном ограничительными мерами и наличием средств предохранения
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21.05.2020 09:37 Відповісти
Для того що вводити обмежувальні карантинні заходи потрібно розуміти реальну ситуацію, а без 100 тис. тестів на добу неможливо вчасно перевіряти навіть групи ризику - медиків, правоохоронців, водіїв та кондукторів громадського транспорту, продавців магазинів, кур'єрів, соціальних працівників - а їх мільйони в Україні і їх кожні 10 днів потрібно перевіряти повторно! Я вже не кажу про масові тестування населення, щоб виявити очаги розповсюдження захворювання!
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21.05.2020 09:44 Відповісти
вони й не розуміли...вони забабахали один карантин на усю країну.нащо їм ті тести?але готові не були.
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21.05.2020 12:47 Відповісти
поэтому и всплеск....
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21.05.2020 09:07 Відповісти
Китайской уйней "тестировали" или вообще кацапской?
Свою разработку так до сих пор и не запустили в производство, зе-мародеры.
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21.05.2020 09:09 Відповісти
Понимаете "не прошла верификацию" . Торопиться не надо - не все бабки попилили
В Україні зробили рекордну кількість ПЛР-тестів на COVID-19 за добу - 9 361, - Степанов - Цензор.НЕТ 5877
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21.05.2020 09:22 Відповісти
Данные по областям в студию!
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21.05.2020 09:16 Відповісти
В тих даних ще треба раціональне зерно знайти. Зранку дві статті в яких йдеться про Рівненську область, в одній йдеться про +70 в інший про +25.
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21.05.2020 09:28 Відповісти
Зелёное позорище . Достижение , как у главзебила за год . т.е. нуль .
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21.05.2020 09:18 Відповісти
Рекорд по отношению к чему?
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21.05.2020 09:25 Відповісти
Тестировать необходимо при наличии симптомов. Зачем же тестировать просто так? Почему они такие дегенераты?
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21.05.2020 09:38 Відповісти
Зрада.
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21.05.2020 16:46 Відповісти
 
 