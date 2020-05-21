В Україні з COVID-19 госпіталізовано 6205 осіб, з них 239 дітей та 701 медик. До апаратів ШВЛ підключено 249 пацієнтів, - ЦГЗ

В Україні на амбулаторному лікуванні перебувають 13 501 пацієнт, з них 1116 дітей і 3132 медпрацівники. Загалом потребували госпіталізації 6205 осіб, з них 239 дітей і 701 медик.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ЦГЗ у Facebook.

"Загалом захворіли 1405 дітей та 3833 медики. На амбулаторному лікуванні 13 501 пацієнт, з них 1166 дітей та 3132 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 6205 осіб, з них 239 дітей та 701 медик. Підключення до апарату штучної вентиляції легень потребували 249 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики.



Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 579 осіб, з них 28 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що загалом 6227 пацієнтів уже одужали, зокрема 1617 медпрацівників, - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Як повідомлялося, станом на ранок 21 травня підтверджено 19 706 випадків COVID-19, з них 6227 осіб одужали, 579 померли. За останню добу лабораторно підтверджено 476 випадків.

Загалом в Україні досліджено 257 890 зразків методом ПЛР.



