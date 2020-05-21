У ЗСУ зафіксовано три нові випадки COVID-19, хворіє 48 осіб, - Командування Медсил

Станом на ранок 21 травня в ЗСУ зафіксовано ще три випадки зараження коронавірусною інфекцією.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 07:00 21 травня в Збройних Силах України хворіє 48 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Загалом за час пандемії одужали 82 людини і 2 летальні випадки", - йдеться в повідомленні.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 205 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби, - 29 осіб.

За минулу добу зареєстровано три нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Двоє військовослужбовців (Рівненська область) і один працівник ЗС України (Черкаська область) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров'я пацієнтів задовільний. Симптоми захворювання відсутні.

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