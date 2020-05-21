УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11507 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 448 39

У метро Києва розповіли, як готуються відновлювати роботу: Дистанція, маски, рукавички та підтримка поліції

У метро Києва розповіли, як готуються відновлювати роботу: Дистанція, маски, рукавички та підтримка поліції

У столичному метрополітені готуються до відновлення роботи з 25 травня і очікують відповідний документ від Кабміну.

Про це розповіла радниця начальника КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня".

За словами Макогон, у підземці готові відкритися і працювати в звичайному режимі.

"Тобто пасажири повинні будуть суворо дотримуватися дистанції в півтора метри, носити захисні маски і рукавички, дотримуватися всіх запобіжних заходів. На станціях, перонах і біля кас ми вже нанесли спеціальну розмітку, щоб люди трималися одне від одного на безпечній відстані. Будемо максимально інформувати пасажирів про заходи безпеки в метро усіма наявними каналами, в тому числі й аудіозаписами. Ми готові відновити роботу метрополітену та приймати пасажирів. Сподіваємося також на потужну підтримку поліції в питанні дотримання пасажирами маскового режиму", - розповіла вона.

Читайте також: Із 25 травня почне працювати метро і дозволять відкрити дитсадки, - Степанов

При цьому в підземці поки не знають, чи будуть обмеження на вхід у вагони. Там чекають офіційних документів з усіма вимогами, які транспортники готові виконувати.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19419) Метрополітен (1415) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
ЗЕленые идиоты, какие ограничения?????
Хоть одна ЗЕленая обезьяна видела Киевское метро в час пик??????
показати весь коментар
21.05.2020 09:56
+9
Километровые очереди, чтобы попасть в метро будут аж на улице. Это будет не езда , а издевательство
показати весь коментар
21.05.2020 09:35
+6
Сняли с языка,москва с кодами проверки показала,так как при потоке людей задержка стояния в очереди до входа,когда если даже при обычной работе метро чуть небольшое на секунды задержки людей ну там карточка не срабатывает делает пробки при входе в турникет,я думаю день,два потом поймут и никто контролировать не будет,как в москве похерили это не реально
показати весь коментар
21.05.2020 09:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Километровые очереди, чтобы попасть в метро будут аж на улице. Это будет не езда , а издевательство
показати весь коментар
21.05.2020 09:35 Відповісти
Знову щось не так? Вам, зрадофілам, треба щоб метро запрацювало, чи щоб взагалі будь-які карантинні обмеження були зняті, і у випадку нової хвилі епідемії можна було все валити на владу?
показати весь коментар
21.05.2020 09:39 Відповісти
Нам, "зрадофилам" надо на работу как то добираться.
А на теперешнюю владу что-то валить бесполезно.
показати весь коментар
21.05.2020 09:46 Відповісти
Вам зелебобікам, не тошно виправдовувати недолугу владу і тупого керманича? Чи ви з 95 кварталу?
показати весь коментар
21.05.2020 12:26 Відповісти
Сняли с языка,москва с кодами проверки показала,так как при потоке людей задержка стояния в очереди до входа,когда если даже при обычной работе метро чуть небольшое на секунды задержки людей ну там карточка не срабатывает делает пробки при входе в турникет,я думаю день,два потом поймут и никто контролировать не будет,как в москве похерили это не реально
показати весь коментар
21.05.2020 09:45 Відповісти
Простой вопрос: Как намереваетесь покрыть дефицит посадочных мест в транспорте? А, господа нехорошие?
показати весь коментар
21.05.2020 09:35 Відповісти
А боксеру со товарищи на это наплевать. Они вкладывют деньги только туда, где можно наварить на откатах.
показати весь коментар
21.05.2020 10:56 Відповісти
мощную поддержку полиции в вопросе соблюдения пассажирами масочного режима", - рассказала она. Источник: https://censor.net/n3196971

А ведь презабавно будет взглянуть на это зрелище.
показати весь коментар
21.05.2020 09:36 Відповісти
все, шо творят шмаркли для своих зебобиков - уморительное зрелище, готов смотреть беспрерывно все 5 лет
показати весь коментар
21.05.2020 09:45 Відповісти
Презабавно ? Странные у вас забавы .Вы в цирке никогда не были ?
показати весь коментар
21.05.2020 10:38 Відповісти
мы теперь живем в цирке, дякую, дужедякую
показати весь коментар
21.05.2020 10:40 Відповісти
Не извращнёшься-не порадуешься (с)
показати весь коментар
21.05.2020 11:36 Відповісти
Маски згоден, а вот підтримка аваківської срані у вигляді полюції це зайве..
показати весь коментар
21.05.2020 09:38 Відповісти
Метро 10м2 на человека, дистанция между пассажирами 1,5-2 метра, замер температуры у всех пользователей , дезинфекция рук при входе и выходе из метро,маски , перчатки , очки ( тоже приветствуются). Тем кто будет в спец костюмах противохимической защиты с надписью " Кличко мой мэр" и боксерских перчатках, бонус в виде второй поездки бесплатно.
показати весь коментар
21.05.2020 09:45 Відповісти
А Кличко тут при чем? Такие требования выставил кабмин. Вы бы еще по привычке Порошенко вспомнили.
показати весь коментар
21.05.2020 10:46 Відповісти
Именно боксер и извратил все понятия о карантине в Киеве. Почему-то Кернес не закрывал в Харькове транспорт с базарами и никаких "вспышек" там не было.
показати весь коментар
21.05.2020 10:53 Відповісти
"Метро 10м2 на человека, дистанция между пассажирами 1,5-2 метра, замер температуры у всех пользователей , дезинфекция рук при входе и выходе из метро,маски , перчатки , очки "

и...приезд к вечеру на работу вам гарантирован...
показати весь коментар
21.05.2020 09:48 Відповісти
Идиоты или просто придурки ? Коль открываете метро после 2 месяцев карантина,- то не изобретайте колесо .Маска и перчатки обязательны ! какие 1,5 метра ? Такое ощущение ,что это имитация бурной деятельности ,а по факту на эти "меры" спишут колоссальные бюджетные средства , из наших налогов.
показати весь коментар
21.05.2020 09:52 Відповісти
Дремучие власти продолжают нагоять страхи и держаться за давно опровергнутые наукой и реальной жзнью "рекомендации" для здоровых людей.
"В ЦОЗ напомнили, что новый коронавирус передается от человека к человеку капельным и контактным путями. То есть через мелкие капельки, которые выделяются из дыхательных путей больного COVID-19 во время кашля или чихания."
Рекомендация на идиотов рассчитана? Любой нормальный человек и раньше всегда максимально отдалялся от чихающих и кашляющих. А зачем здоровым людям стоять в полутора метрах друг от друга?
Кроме того, последние исследования показали, что вирус находящийся на поверхности не может активироваться и быть заразным. Из этого следует, что и рекомендации носить здоровым людям перчатки бесполезно, а по западным исследованиям даже вредно.
Так же для здоровых бесполезно, по рекомендациям ученых и ВОЗ, и ношение намордников.

«Эксперты считают, что носить маски и перчатки в качестве меры предосторожности против коронавируса неэффективно, излишне для подавляющего большинства людей и может даже быстрее распространять инфекции. Маски и хирургические перчатки следует использовать только в медицинских условиях.»
«Я был удивлен, увидев через окно в моем министерстве много людей на улице в масках, когда это не соответствует нашим рекомендациям», - министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
https://medicalxpress.com/news/2020-03-masks-gloves-dont-coronavirus-experts.html
показати весь коментар
21.05.2020 10:15 Відповісти
Даже если и согласится с Вами , то на время самой длительной поездки в киевском метро маску и перчатки можно перетерпеть .Ведь здесь присутствует больше психологический фактор , у многих людей психоз , у некоторых отсутствие мозгов как таковых , кто-то руки не моет никогда ....
показати весь коментар
21.05.2020 10:30 Відповісти
Это не со мной соглашаться надо, а с данными исследований.
А как раньше ездили в набитом транспорте рядом с более опасными тберкулезниками. больными гепатитом, гриппом и т.д. И никто не поднимал никакой паники. Не было ее и вовремя гриппозных эпидемий Нельзя превращать жизнь здоровых людей в постоянные фобии. А насчет повседневной гигиены, то эти правила нужно просто культивировать у населения. А у нас куьтивируют через СМИ только любовь к маскам и перчаткам.
показати весь коментар
21.05.2020 10:47 Відповісти
"А насчет повседневной гигиены, то эти правила нужно просто культивировать у населения.А у нас куьтивируют через СМИ только любовь к маскам и перчаткам."

Мыть руки и вытирать .опу учат РОДИТЕЛИ с рождения,а не СМИ ! . Напугай идиота ,а все остальные ошибки он сделат сам )) - в данном случае может иметь положительный эффект.
показати весь коментар
21.05.2020 11:08 Відповісти
Этому всегда учили в школе, а не только родители. Если взять бедные социальные слои населения, то там не сильно озабочены вопросами гигиены. Пугать идиотов нужно именно в направалении мытья рук и кашля с чиханием в согнутый локоть, а не дистанциями. масками и перчатками. так как это дает только ложное чувство безопасности.
показати весь коментар
21.05.2020 11:33 Відповісти
Ты будиш удивлён, мой дыбильный барец с прививками, что капли выделяются человеком не только при кашле....
Читай, спицыалист-второгодник:

"Сейчас официальная версия ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США классифицирует новый коронавирус, как передающийся капельным путем (droplet infection), то есть вместе с частицами более 5 микрометров. [https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 6 ][https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/transmission.html 7 ]

Размер микрокапель, выходящих из дыхательных путей человека, колеблется в диапазоне от <5 до 500 микрометров в диаметре и зависит в первую очередь от дыхательной активности, так при обычном спокойном дыхании образуются самые маленькие частицы и гораздо большего размера во время кашля и чихания.[https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(10)00347-6/fulltext 4 , таблица 3]
показати весь коментар
21.05.2020 12:23 Відповісти
Дебильным членам секты вакциновпаривателей полезно перед цитированием попытаться самому понять цитируемое. Особенно выделенную фразу. Именно она и подтверждает правильность всего сказанного мною.
показати весь коментар
21.05.2020 13:29 Відповісти
Да-да-да....
Я не я и хата не моя, что подтверждет текст Конституции Украины.
НО!
Неустанно неся свою просветительскую миссю, повторяю: вирусы, средним размером 100 нм, находятся в жидкой среде в виде капель, 5-100 мкм выделяемых при дыхании-разговоре и 100-500 мкм выделяемых при кашле чихании.
А то, что ты в интернете можешь найти материалец о вреде прививок - никого не удивляет.
показати весь коментар
21.05.2020 14:31 Відповісти
Твоя просветительская "мисся" может дойти только до подобного тебе по дремучести. Ты даже суть прочитанного в гугле понять не можешь.
показати весь коментар
21.05.2020 15:03 Відповісти
Мой дорогой выпускник ускоренных курсов Нежинского педучилища, в Гугле ты не смог найти того, что заражение - это ВЕРОЯТНОСТНЫЙ процесс...
Есть факторы, ПОВЫШАЮЩИЕ вероятность, есть ПОНИЖАЮЩИЕ...
И идиоту понятно, что удаление от источника инфекции приводит к уменьшению концентрации инфекции (зараженных капель) НА ЕДИНИЦУ ОБЪЁМА воздуха, выдыхаемого тобой....
Но борьба с прививками слишком истощила твой мозг.....
ДАЛОЙ ДОКТОРА СМЕРТЬ !!!!!!!
показати весь коментар
21.05.2020 20:13 Відповісти
ЗЕленые идиоты, какие ограничения?????
Хоть одна ЗЕленая обезьяна видела Киевское метро в час пик??????
показати весь коментар
21.05.2020 09:56 Відповісти
Нужно запустить флэшмоб: поменялся работой с чуваком на другом конце города...
показати весь коментар
21.05.2020 10:01 Відповісти
Все верно и аргументированно , но ... спуститесь к сегодняшним реалиям и оглянитесь вокруг . Вы уже живете в другой стране , маргинальное общество не понимает язык сдравого смысла , школа уже не воспитывает ( за исключением частных и немногих специализированных заведений ) , квалифицированных и профессиональных специалистов не сыщешь днем с огнем ( уезжают заграницу ) и т. д . О чести и морали не будем . Если не можешь изменить , - смирись и прими .
показати весь коментар
21.05.2020 11:52 Відповісти
«Тот, кто отдает свою свободу за безопасность, в итоге не получает ни того ни другого» - Томас Джефферсон
показати весь коментар
21.05.2020 12:00 Відповісти
Читай, тупоголовый любитиль умничать:

"Сейчас официальная версия ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США классифицирует новый коронавирус, как передающийся капельным путем (droplet infection), то есть вместе с частицами более 5 микрометров. [https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 6 ][https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/transmission.html 7 ]

Размер микрокапель, выходящих из дыхательных путей человека, колеблется в диапазоне от <5 до 500 микрометров в диаметре и зависит в первую очередь от дыхательной активности, так при обычном спокойном дыхании образуются самые маленькие частицы и гораздо большего размера во время кашля и чихания.[https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(10)00347-6/fulltext 4 , таблица 3]



https://habr.com/ru/post/492450/
показати весь коментар
21.05.2020 12:24 Відповісти
Для особо дремучих.

"Вопреки первоначальным предположениям, различные исследования показали, что нет никаких доказательств воздушного пути распространения вируса (через летающие в воздухе частицы в виде аэрозоля, https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations
кроме крупных капель при чихании и кашле, так и контактного пути передачи через предметы (дверные ручки, смартфоны или в парикмахерской)".

https://www.telegraph.co.uk/news/2020/04/02/no-proof-coronavirus-can-spread-shopping-says-leading-german/
показати весь коментар
21.05.2020 13:16 Відповісти
Да-да-да......
Ты у курсе, что размер вируса пордка 100 нм?
А не ты ли, свиточь разума, писал ЭТО:

У метро Києва розповіли, як готуються відновлювати роботу: Дистанція, маски, рукавички та підтримка поліції - Цензор.НЕТ 4796 https://censor.net/user/231790

Дремучие власти продолжают нагоять страхи и держаться за давно опровергнутые наукой и реальной жзнью "рекомендации" для здоровых людей.
"В ЦОЗ напомнили, что новый коронавирус передается от человека к человеку капельным и контактным путями. То есть через мелкие капельки, которые выделяются из дыхательных путей больного COVID-19 во время кашля или чихания."
Рекомендация на идиотов рассчитана? Любой нормальный человек и раньше всегда максимально отдалялся от чихающих и кашляющих. А зачем здоровым людям стоять в полутора метрах друг от друга?....."
показати весь коментар
21.05.2020 13:32 Відповісти
Дури накурился, что даже смысл текста не доходит? Читай, до тех пор пока твоя дремучая голова его не осилит.
показати весь коментар
21.05.2020 13:41 Відповісти
Да-да-да.....
И зачем здоровым людям стоять в полутора метрах друг от друга?.
показати весь коментар
21.05.2020 14:35 Відповісти
Это расстояние для запуганных вирусобесов и вакцинолюбов, вроде тебя.
показати весь коментар
21.05.2020 14:58 Відповісти
 
 