У метро Києва розповіли, як готуються відновлювати роботу: Дистанція, маски, рукавички та підтримка поліції

У столичному метрополітені готуються до відновлення роботи з 25 травня і очікують відповідний документ від Кабміну.

Про це розповіла радниця начальника КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня".

За словами Макогон, у підземці готові відкритися і працювати в звичайному режимі.

"Тобто пасажири повинні будуть суворо дотримуватися дистанції в півтора метри, носити захисні маски і рукавички, дотримуватися всіх запобіжних заходів. На станціях, перонах і біля кас ми вже нанесли спеціальну розмітку, щоб люди трималися одне від одного на безпечній відстані. Будемо максимально інформувати пасажирів про заходи безпеки в метро усіма наявними каналами, в тому числі й аудіозаписами. Ми готові відновити роботу метрополітену та приймати пасажирів. Сподіваємося також на потужну підтримку поліції в питанні дотримання пасажирами маскового режиму", - розповіла вона.

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При цьому в підземці поки не знають, чи будуть обмеження на вхід у вагони. Там чекають офіційних документів з усіма вимогами, які транспортники готові виконувати.