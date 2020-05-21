"Радіо Свобода" відповіло Зеленському на закиди: Продовжимо доносити до українців факти, зокрема й незручні
Президент "Радіо Свобода" Джеймі Флай у відповідь на закиди президента України Володимира Зеленського в сторону проєкту "Схеми: корупція в деталях" заявив, що видання і надалі висвітлюватиме факти, зокрема й незручні для влади.
Про це Джеймі Флай написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Активні ЗМІ необхідні для функціонування демократії. "Радіо Свобода" і "Схеми" не відмовляться від своєї роботи доносити до народу України факти, в тому числі незручні", - написав Флай.
Водночас головний редактор "Схем" Наталія Седлецька підкреслила, що всі журналісти проєкту діють виключно в рамках і відповідно до журналістських стандартів "Радіо Свобода", а також пообіцяла надати розгорнуту відповідь на закиди Зеленського.
"Всі наші журналісти, включно з Михайлом Ткачем, діють виключно у межах норм законодавства та відповідно до журналістських стандартів Радіо Свобода - видання з понад 65-річною історією. Робота нашої редакції спрямована виключно на висвітлення суспільно важливої інформації, яка б у іншому випадку залишилася таємною або непублічною. Наші журналісти керуються лише інтересами суспільства, а не конкретної влади чи конкретного президента - як і належить незалежній журналістиці. Готуємо розгорнуту відповідь про всі звинувачення Зеленського у бік "Схем", - написала Седлецька в Facebook.
Раніше Зеленський під час пресконференції поскаржився на роботу журналіста "Схем" Михайла Ткача, який, на думку президента, "скрізь супроводжує кортеж глави держави".
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Напевно, уже у чергу записуються, а його готують, он уже навіть стільці підігрівають. Може, уже ...
Витримає?
абыдна, да
https://www.dialog.ua/world/207801_1590004896
- хто наркоман?! Я наркоман?!
За що ви так ненавидіте Україну, сволото ЗеБільна?
ЗЕбилы, вы выбрали клоуна-засранца.
такая у них собачья работёнка копеечная.
Якщо там в "Схемах" брехня, то нехай бубочка йде до суду, і шукає правду. А якщо там правда, то нехай бубочка своє хайло завалить і не варнякає.