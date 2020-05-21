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"Радіо Свобода" відповіло Зеленському на закиди: Продовжимо доносити до українців факти, зокрема й незручні

Президент "Радіо Свобода" Джеймі Флай у відповідь на закиди президента України Володимира Зеленського в сторону проєкту "Схеми: корупція в деталях" заявив, що видання і надалі висвітлюватиме факти, зокрема й незручні для влади.

Про це Джеймі Флай написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Активні ЗМІ необхідні для функціонування демократії. "Радіо Свобода" і "Схеми" не відмовляться від своєї роботи доносити до народу України факти, в тому числі незручні", - написав Флай.

Водночас головний редактор "Схем" Наталія Седлецька підкреслила, що всі журналісти проєкту діють виключно в рамках і відповідно до журналістських стандартів "Радіо Свобода", а також пообіцяла надати розгорнуту відповідь на закиди Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський пояснив, чому не всіх пустили на пресконференцію: "У нас у країні близько 40 тисяч журналістів. Я готовий відповідати на будь-які питання". ВIДЕО

"Всі наші журналісти, включно з Михайлом Ткачем, діють виключно у межах норм законодавства та відповідно до журналістських стандартів Радіо Свобода - видання з понад 65-річною історією. Робота нашої редакції спрямована ​​виключно на висвітлення суспільно важливої ​​інформації, яка б у іншому випадку залишилася таємною або непублічною. Наші журналісти керуються лише інтересами суспільства, а не конкретної влади чи конкретного президента - як і належить незалежній журналістиці. Готуємо розгорнуту відповідь про всі звинувачення Зеленського у бік "Схем", - написала Седлецька в Facebook.

Раніше Зеленський під час пресконференції поскаржився на роботу журналіста "Схем" Михайла Ткача, який, на думку президента, "скрізь супроводжує кортеж глави держави".

Автор: 

журналістика (1752) Зеленський Володимир (23691) пресконференція (188) Ткач Михайло (136)


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Топ коментарі
+50
"Радио Свобода" ответило Зеленскому на упреки: Продолжим доносить до украинцев факты, включая неудобные - Цензор.НЕТ 8582
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21.05.2020 09:36
+48
Отлично! ЗЕкоМАНДА щас желчью захлебнется))))
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21.05.2020 09:35
+41
https://twitter.com/babaikit/status/1263087068479193089

"Радио Свобода" ответило Зеленскому на упреки: Продолжим доносить до украинцев факты, включая неудобные - Цензор.НЕТ 7839
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21.05.2020 09:38
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Ой, таке у мене відчуття, що Зелю тепер як акторку з німецьких порнофільмів будуть мати з усіх сторін одночасно
Напевно, уже у чергу записуються, а його готують, он уже навіть стільці підігрівають. Може, уже ...
Витримає?
"Радіо Свобода" відповіло Зеленському на закиди: Продовжимо доносити до українців факти, зокрема й незручні - Цензор.НЕТ 9493
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21.05.2020 10:26 Відповісти
кремлевскую шлюху даже в туалет США не пускают
абыдна, да
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21.05.2020 09:50 Відповісти
Криворилое чмо любит гондонов.
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21.05.2020 09:50 Відповісти
У Держдепі трактують заяви Зеленського, як втручання у президентські вибори США-коротко: зебоба - олигофрен
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21.05.2020 09:51 Відповісти
Зеленський допомогає Москві робити Україну токсичною для Заходу.
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21.05.2020 09:54 Відповісти
А як ще, можна допомогти моржовой ... , не привертаючи увагу санітарів???
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21.05.2020 11:31 Відповісти
Гады такие, бубочку Зёслика обижают. Это надо еще разобраться: где свобода, а где Европа. Мировой лидер сам всё знает - нехрен подсказывать
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21.05.2020 09:53 Відповісти
"Радио Свобода" ответило Зеленскому на упреки: Продолжим доносить до украинцев факты, включая неудобные - Цензор.НЕТ 3917
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21.05.2020 09:54 Відповісти
моника уже получило черную метку от пиндосов
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21.05.2020 09:54 Відповісти
"Радио Свобода" ответило Зеленскому на упреки: Продолжим доносить до украинцев факты, включая неудобные - Цензор.НЕТ 3459
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21.05.2020 09:55 Відповісти
Я надіюсь психіатри проаналізували говорільню Зеленського і готують рекомендацію на майбутнє з забороною кварталівців брати участь у будь яких виборах.
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21.05.2020 10:01 Відповісти
По правде сказать, я не знаю, почему эти сумасшедшие сердятся, что их там держат. Там разрешается ползать нагишом по полу, выть шакалом, беситься и кусаться. Если бы кто-нибудь проделал то же самое на улице, так прохожие диву бы дались. Но там это - самая обычная вещь. Там такая свобода, которая и социалистам не снилась. Там можно выдавать себя и за бога, и за божью матерь, и за папу римского.
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21.05.2020 10:09 Відповісти
Зеленский обидилси. А ведь слов "из песни" уже не выбросишь: "Наш приоритет - не борьба с коррупцией, а победа над ней. Демонополизация в энергетике, деолигархизация в СМИ", - отметил Зеленский 07. 05. 2019 https://ipress.ua/ru/news/nado_prynyat_noviy_zakon_o_viborah_v_radu__zelenskyy_289985.html
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21.05.2020 14:07 Відповісти
Великой эпохе нужны великие люди. Но на свете существуют и непризнанные, скромные герои, не завоевавшие себе славы Наполеона. История ничего не говорит о них. Но при внимательном анализе их слава затмила бы даже славу Александра Македонского.
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21.05.2020 10:04 Відповісти
навіть порівняння зі Швейком буде не на користь зеленського.
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21.05.2020 10:11 Відповісти
"Радіо Свобода" відповіло Зеленському на закиди: Продовжимо доносити до українців факти, зокрема й незручні - Цензор.НЕТ 4365
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21.05.2020 10:06 Відповісти
"Радіо Свобода" відповіло Зеленському на закиди: Продовжимо доносити до українців факти, зокрема й незручні - Цензор.НЕТ 7465
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21.05.2020 10:08 Відповісти
Скверное дело было? Как вы полагаете, уважаемый?..
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21.05.2020 10:11 Відповісти
А это что за мумии?
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21.05.2020 10:24 Відповісти
судя по берцухе полк охраны в плащ палатках
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21.05.2020 10:28 Відповісти
Діду, так вже сказали. Це ті самі, ну... з косами. Правда, коси у них маленькі, нано. Заховані під плащами.
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21.05.2020 12:53 Відповісти
Хряку всё"Радіо Свобода" відповіло Зеленському на закиди: Продовжимо доносити до українців факти, зокрема й незручні - Цензор.НЕТ 1667
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21.05.2020 10:08 Відповісти
В каком полку вы служили, уважаемый?
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21.05.2020 10:10 Відповісти
шо стефанчук помер или юзик застрял в танке и его не вынули подрывом
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21.05.2020 10:10 Відповісти
Но он должен был быть потолще.
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21.05.2020 10:13 Відповісти
та куда там и так ух пуды живого весу не зря фима передал звание самого импузантного юзику
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21.05.2020 10:14 Відповісти
оооо, давно тебя не видел, вонюче рузькэ
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22.05.2020 09:50 Відповісти
"Опять Бубочку обидели".
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21.05.2020 10:14 Відповісти
Лошара же честно признался, что болезненно воспринимает критику! Оно же возомнило себя наполеончиком с подмосток, а его здесь рылом в дерьмо суют!
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21.05.2020 10:16 Відповісти
если это суют - мндя даже на пресухе без особо острых вопросов оно намолотило на диагноз
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21.05.2020 10:18 Відповісти
Если бы лишь половина была правда, хватило бы ему позору на всю жизнь.
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21.05.2020 10:23 Відповісти
Тут надо нагнать страху, чтобы траур был что надо.
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21.05.2020 10:44 Відповісти
ну за пиво сопонсор пресухи пиво "Радіо Свобода" відповіло Зеленському на закиди: Продовжимо доносити до українців факти, зокрема й незручні - Цензор.НЕТ 8713
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21.05.2020 10:19 Відповісти
Какие Дубинский дифирамбы пел после выступления презедента! Видать в штаны начинают класть что можно за шапочником в Ростов промчаться!
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21.05.2020 10:20 Відповісти
А вы не знаете, что он про него сказал?
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21.05.2020 10:22 Відповісти
И?))
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21.05.2020 10:23 Відповісти
Нужно железные нервы иметь. И после всего этого какой-нибудь забулдыга вспомнит о нём и начнёт поносить.
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21.05.2020 10:25 Відповісти
Я ночью в Ютубе начал слушать Дублинского чуть не стошнило,и дальше не слушал)
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21.05.2020 10:24 Відповісти
Война будет, это как пить дать.
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21.05.2020 10:28 Відповісти
Можно подумать у нас сейчас тихая поляна с лебедями)?!
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21.05.2020 10:33 Відповісти
Зачем?
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21.05.2020 10:38 Відповісти
The Washington Post раскрыл моменты из биографии депутата ДЕРКАЧА опубликовавшего "компромат" на Байдена и Порошенко
https://www.dialog.ua/world/207801_1590004896
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21.05.2020 10:26 Відповісти
Больше вам говорить и не надо.
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21.05.2020 10:34 Відповісти
"везде сопровождает кортеж главы государства" - не везде, в Омане не был и мы до сегодняшнего дня не знаем с кем о чём Зеленский договорился в Омане. Рассказы про оманские инвестиции, то брехнёй оказалось.
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21.05.2020 10:28 Відповісти
Это такие мерзавцы, других таких в мире не сыщешь
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21.05.2020 10:31 Відповісти
а как насчет обещания клоуна что он вообще УБЕРЕТ КОРТЕЖИ??? Где велосипед?))) или там же где и "пойду на один срок" а теперь оно "думает про второй"?)))
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21.05.2020 11:25 Відповісти
ЗЕчмо.
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21.05.2020 10:29 Відповісти
Будет драка!
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21.05.2020 10:30 Відповісти
"Радіо Свобода" відповіло Зеленському на закиди: Продовжимо доносити до українців факти, зокрема й незручні - Цензор.НЕТ 5388
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21.05.2020 10:33 Відповісти
Позовите вашу супругу и передайте ей все дела. Вечером за вами приедем.
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21.05.2020 10:35 Відповісти
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21.05.2020 12:55 Відповісти
- пане презедент, як ви себе почуваєте після вчорашньої прес-конференції?
- хто наркоман?! Я наркоман?!
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21.05.2020 10:35 Відповісти
Историков заинтересует, как сумел он столь далеко заглянуть в будущее.
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21.05.2020 10:41 Відповісти
зеля еще и свинья
"Радіо Свобода" відповіло Зеленському на закиди: Продовжимо доносити до українців факти, зокрема й незручні - Цензор.НЕТ 8782
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21.05.2020 11:05 Відповісти
ЗеБіли, вам, не соромно, що ви вибрали всій Україні на голову хуЦпатого ватного торчка?

За що ви так ненавидіте Україну, сволото ЗеБільна?

"Радіо Свобода" відповіло Зеленському на закиди: Продовжимо доносити до українців факти, зокрема й незручні - Цензор.НЕТ 4866
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21.05.2020 11:15 Відповісти
красавЕц... Бубочка не в змозі керувати навіть власною мордякою, якого дідька він робить вигляд що зможе керувати сорока-мільонною країною !!
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22.05.2020 09:27 Відповісти
не прессконференция а Зеленая дрысня -мерзкая и вонючая
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21.05.2020 11:31 Відповісти
"Радіо Свобода" відповіло Зеленському на закиди: Продовжимо доносити до українців факти, зокрема й незручні - Цензор.НЕТ 9526
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21.05.2020 11:39 Відповісти
Так ЗЕля еще и засранец...
ЗЕбилы, вы выбрали клоуна-засранца.
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21.05.2020 12:58 Відповісти
нехай журналюшки за кортежами гоняется, не обращать внимания.
такая у них собачья работёнка копеечная.
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21.05.2020 16:52 Відповісти
не зрозуміло, бубочка проти правди?))
Якщо там в "Схемах" брехня, то нехай бубочка йде до суду, і шукає правду. А якщо там правда, то нехай бубочка своє хайло завалить і не варнякає.
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22.05.2020 09:26 Відповісти
Оманскому Барыге не нравится, значит все правильно делают
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22.05.2020 09:51 Відповісти
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