"Радіо Свобода" відповіло Зеленському на закиди: Продовжимо доносити до українців факти, зокрема й незручні

Президент "Радіо Свобода" Джеймі Флай у відповідь на закиди президента України Володимира Зеленського в сторону проєкту "Схеми: корупція в деталях" заявив, що видання і надалі висвітлюватиме факти, зокрема й незручні для влади.

Про це Джеймі Флай написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Активні ЗМІ необхідні для функціонування демократії. "Радіо Свобода" і "Схеми" не відмовляться від своєї роботи доносити до народу України факти, в тому числі незручні", - написав Флай.

Водночас головний редактор "Схем" Наталія Седлецька підкреслила, що всі журналісти проєкту діють виключно в рамках і відповідно до журналістських стандартів "Радіо Свобода", а також пообіцяла надати розгорнуту відповідь на закиди Зеленського.

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"Всі наші журналісти, включно з Михайлом Ткачем, діють виключно у межах норм законодавства та відповідно до журналістських стандартів Радіо Свобода - видання з понад 65-річною історією. Робота нашої редакції спрямована ​​виключно на висвітлення суспільно важливої ​​інформації, яка б у іншому випадку залишилася таємною або непублічною. Наші журналісти керуються лише інтересами суспільства, а не конкретної влади чи конкретного президента - як і належить незалежній журналістиці. Готуємо розгорнуту відповідь про всі звинувачення Зеленського у бік "Схем", - написала Седлецька в Facebook.

Раніше Зеленський під час пресконференції поскаржився на роботу журналіста "Схем" Михайла Ткача, який, на думку президента, "скрізь супроводжує кортеж глави держави".