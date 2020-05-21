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Новини Коронавірус і карантин
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Степанов, Аваков і Немчінов вилетіли в Чернівецьку область розбиратися з епідситуацією в регіоні

Степанов, Аваков і Немчінов вилетіли в Чернівецьку область розбиратися з епідситуацією в регіоні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов вилетіли в Чернівецьку область, яка найбільше страждає від коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МОЗ Максим Степанов сказав на брифінгу з аеродрому перед вильотом у Чернівецьку область.

"Ми вирушаємо з робочою поїздкою до Чернівецької області. Це буде візит відразу трьох міністрів: міністра внутрішніх справ, міністра Кабінету міністрів і міністра охорони здоров'я.

Чернівецька область - регіон, який найбільше страждає від коронавірусу. На сьогоднішній ранок із 19 706 хворих - 2842 особи захворіли саме в Чернівецькій області.

Мушу сказати, що дуже важливо самому на місці оцінити ситуацію, поспілкуватися з лікарями, побачити на власні очі, як усе відбувається і чого їм не вистачає, а також оцінити другий етап медреформи і які корективи вніс коронавірус", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні зробили рекордну кількість ПЛР-тестів на COVID-19 за добу - 9 361, - Степанов

Як повідомлялося, станом на ранок 21 травня підтверджено 19 706 випадків COVID-19, з них 6227 осіб одужали, 579 померли. За останню добу лабораторно підтверджено 476 випадків.

Всього в Україні досліджено 257 890 зразків методом ПЛР.

Автор: 

Аваков Арсен (2189) Буковина (846) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) Немчінов Олег (207) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Аваков к врачам имеет весьма косвенное отношение. Как к козе баян
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21.05.2020 09:42
+7
министр Кабинета министров\\\\\\\\\\\\\\\

крутая должность.
- ты кто?
- я министр.
- министр чего?
- Кабинета.
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21.05.2020 09:44
+4
Сабаков своє рило скрізь всуне..
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21.05.2020 09:45
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Аваков к врачам имеет весьма косвенное отношение. Как к козе баян
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21.05.2020 09:42 Відповісти
Розповсюджувачі коронавірусу в Чернівецькій області це цигани які не дотримуються жодних карантинних обмежень, тому там Аваков потрібен в першу чергу. Циган потрібно обмежити в пересуванні в таборах обсервації, щоб не розносити заразу по всій області та Україні.
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21.05.2020 09:48 Відповісти

Степанов, Аваков і Немчінов вилетіли в Чернівецьку область розбиратися з епідситуацією в регіоні - Цензор.НЕТ 8148
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21.05.2020 09:51 Відповісти
У нас їх практично немае - не путай із Закарпаттям.... Найбільша кількість "заробітчан" - це факт... І як правило - де епіцентр починаеться- там він і закінчуеться...
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21.05.2020 11:07 Відповісти
Будут в микроскопы смотреть и вакцину разрабатывать из своих ссак.
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21.05.2020 09:44 Відповісти
министр Кабинета министров\\\\\\\\\\\\\\\

крутая должность.
- ты кто?
- я министр.
- министр чего?
- Кабинета.
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21.05.2020 09:44 Відповісти
Аваков?Мусара будуть палицями коронавірус розганяти?
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21.05.2020 09:44 Відповісти
Сабаков своє рило скрізь всуне..
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21.05.2020 09:45 Відповісти
А чего ж мелкого с собой не взяли? Или он сегодня на грейдере "дороги строит"?
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21.05.2020 09:51 Відповісти
НЄ! Він тішиться результатами пресконхвіренції-відхідняк -2 доби!
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21.05.2020 10:00 Відповісти
ну.... счаз победят коронавирус, как победили коррупицию на таможне: коронавирус, стой! раз, два!
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21.05.2020 09:57 Відповісти
Ухватились за барановирус и теперь будут им прикрываться.Все можно списать на барановирус.
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21.05.2020 10:28 Відповісти
Чует мое сердце: готовится новое дело врачей!
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21.05.2020 11:10 Відповісти
Одні українці
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21.05.2020 11:22 Відповісти
Арсен Борисович, вірний співпутник революції. Мені цей персонаж найбільш уподобований у нашому паноптикумі. Завше стає у нагоді і патриотичному свіночолому і москальскьому Зе. Співпадіння, не думаю....
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21.05.2020 12:09 Відповісти
 
 