Степанов, Аваков і Немчінов вилетіли в Чернівецьку область розбиратися з епідситуацією в регіоні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов вилетіли в Чернівецьку область, яка найбільше страждає від коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МОЗ Максим Степанов сказав на брифінгу з аеродрому перед вильотом у Чернівецьку область.

"Ми вирушаємо з робочою поїздкою до Чернівецької області. Це буде візит відразу трьох міністрів: міністра внутрішніх справ, міністра Кабінету міністрів і міністра охорони здоров'я.

Чернівецька область - регіон, який найбільше страждає від коронавірусу. На сьогоднішній ранок із 19 706 хворих - 2842 особи захворіли саме в Чернівецькій області.

Мушу сказати, що дуже важливо самому на місці оцінити ситуацію, поспілкуватися з лікарями, побачити на власні очі, як усе відбувається і чого їм не вистачає, а також оцінити другий етап медреформи і які корективи вніс коронавірус", - сказав він.

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Як повідомлялося, станом на ранок 21 травня підтверджено 19 706 випадків COVID-19, з них 6227 осіб одужали, 579 померли. За останню добу лабораторно підтверджено 476 випадків.

Всього в Україні досліджено 257 890 зразків методом ПЛР.