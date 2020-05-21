Нардепка "Голосу" Рудик про їхнього кандидата в мери Києва: Можливо, це буде Притула
Шоумен Сергій Притула може піти на вибори мера Києва від партії "Голос".
Про це пише РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Втім, рішення про його висунення на мерських виборах поки не ухвалено.
"Я вважаю, щоб говорити про вибори київського міського голови, спочатку потрібно дочекатися їх оголошення. Від "Голосу" кандидат або кандидатка точно буде. У нашій команді багато чесних і професійних людей - кожен і кожна з них зможе гідно працювати для громади Києва. Чи буде це Сергій Притула? Можливо", - сказала глава партії "Голос" Кіра Рудик.
Топ коментарі
+25 Дід Трохим
показати весь коментар21.05.2020 09:51
+18 Стрелок
показати весь коментар21.05.2020 09:52
+17 Дід Трохим
показати весь коментар21.05.2020 09:57
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
псіську...
так,,фактор"хороший господарник" -найважливіший..
але..
1)Мер це не особа,а КОМАНДА.
2) вибираємо і далі ,погоджуючись на ЗЛОДІЯ -вчергове отримуємо Дерибан міста без шансів на інше.
їх вибір.
Львів"янам вистачає свого менінгтіту з великими шансами "вишиванкового патрійота" Садового
1.Кличко.(Столар)
2.Пальчевський.(ФСБ)...
Він переконає вас що притула теж киянин
Притула
Дубинський
Кличко
Пальчевський...
Думаю,не обійдеться ще без Коморовського і Савченко..)))
Ляшко зараз безробітний )))
не розглядати кандидата в Мери Кличка окремо від інтересів будівельної мафії у Києві.
Всех кандидатов в меры надо розглядати комплексно.
Кандидатов в меры от Слуг нельзя розглядать отдельно от Слуг и 95 квартала.
Ну и так далее...
можливі кандидат від київської гей -тусовки..
Зараз там йде праймеріз,звичний ля цього "клубу обраних"
Санитаров вызывали?
Замминистра здравоохранения Виктора Ляшко одна из групп влияния в офисе президента двигает в меры Киева.
То есть чистый петрушка, еще и из тусовки Супрун - выдатного могильщика нашей медицины.
Напугай киевлян ещё раз - заставь проголосовать за Кличко. )
[Переслано від ЗЕландия]
Новые политтехнологи Кличко (https://t.me/ze_landia/14) ищут кандидата на роль «Думчева» - яркого политика, который не претендует на победу, но сможет набрать количество голосов, достаточное для того, чтобы «поделиться» с Кличко.
На прошлых выборах с Думчева в пользу Кличко «списали» примерно 6% голосов.
В штабе градоначальника хотели бы повторить этот фокус. Кстати, кампанию Думчева тогда вел политтехнолог Михаил Подоляк, который сейчас работает в Офисе президента.
і музика,і шашликі !!! ))
Притула то что нужно для Киева.
Уже есть люди на ответственных постах .... из ...этих. Ага.....давайте еще Притулу куда-то определим.......
Вы - чекнутые, блиннннн.......