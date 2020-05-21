Нардепка "Голосу" Рудик про їхнього кандидата в мери Києва: Можливо, це буде Притула

Шоумен Сергій Притула може піти на вибори мера Києва від партії "Голос".

Про це пише РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Втім, рішення про його висунення на мерських виборах поки не ухвалено.

"Я вважаю, щоб говорити про вибори київського міського голови, спочатку потрібно дочекатися їх оголошення. Від "Голосу" кандидат або кандидатка точно буде. У нашій команді багато чесних і професійних людей - кожен і кожна з них зможе гідно працювати для громади Києва. Чи буде це Сергій Притула? Можливо", - сказала глава партії "Голос" Кіра Рудик.

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