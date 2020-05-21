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Нардепка "Голосу" Рудик про їхнього кандидата в мери Києва: Можливо, це буде Притула

Нардепка

Шоумен Сергій Притула може піти на вибори мера Києва від партії "Голос".

Про це пише РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Втім, рішення про його висунення на мерських виборах поки не ухвалено.

"Я вважаю, щоб говорити про вибори київського міського голови, спочатку потрібно дочекатися їх оголошення. Від "Голосу" кандидат або кандидатка точно буде. У нашій команді багато чесних і професійних людей - кожен і кожна з них зможе гідно працювати для громади Києва. Чи буде це Сергій Притула? Можливо", - сказала глава партії "Голос" Кіра Рудик.

Читайте також: Нардепи від "Слуги народу" хочуть провести праймеріз на висунення кандидата в мери Києва

Автор: 

Київ (19419) місцеві вибори (1366) мер (506) Притула Сергій (88) Голос партія (512) Рудик Кіра (104)


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Топ коментарі
+25
Притула парень хороший и умный, но этого мало.
У нас уже през хохмач.
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21.05.2020 09:51
+18
а можно обойтись без работников шоу-бизнеса? мало печального опыта?
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21.05.2020 09:52
+17
Надо знать все фамилии претендентов, а пока я не против Кличка.
Пока он работает нормально и при этом не пиарится.Зачем менять что-то ради самой замены.
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21.05.2020 09:57
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Во позорище:Украина попала под власть международного афериста, давно слетевшего с катушек из-за деменции.
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21.05.2020 09:57 Відповісти
Это вы про Каломойшу?
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21.05.2020 10:37 Відповісти
Про Сороса. Но, они два сапога пара.
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21.05.2020 10:41 Відповісти
Да кто такой Сорос, сейчас все узгоджують с Ермакаме
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21.05.2020 10:04 Відповісти
Ну а тёща как там его? Отмазалась?
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21.05.2020 09:53 Відповісти
"Космонавт", боксер, а потім гуморист. Може досить експериментів над столицею?
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21.05.2020 09:54 Відповісти
Надо выбрать безработного и бездомного. Гулять так гулять
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21.05.2020 09:56 Відповісти
Избирательный бюллетень обещает быть "весёлым". Похоже, снова выбирать "г" поменьше придётся.
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21.05.2020 09:56 Відповісти
Борю Моисеева, у него опыта побольше.
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21.05.2020 09:59 Відповісти
у моисеева два инсульта. тьі хочешь его хоронить за счет своих налогов?
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21.05.2020 10:42 Відповісти
А куда твои налоги идут? КАКАя РАЗНИЦА. Туда, хоть мертвого поставь, хоть Притулу. БОГОДЕЛЬНя, КВАРТАЛ СУПЕР 2020.
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21.05.2020 10:55 Відповісти
а при чем тут мои налоги?
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21.05.2020 14:32 Відповісти
Интеллект Притули побольше чем у Кличко
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21.05.2020 10:00 Відповісти
А как вы это замеряли? Что Притула говорит лучше? Так он артист разговорного жанра, дай Бог ему здоровья
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21.05.2020 10:06 Відповісти
У Притулы гражданская позиция есть и он волонтерил для фронта все эти годы.
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22.05.2020 01:21 Відповісти
Спілкуючись з IT-ішниками, юристами, людьми з бізнесу помітив таку особливість, всі вони не багатослівні, на перший погляд трохи нуднуваті, але коли починається дискусія на певну конкретну тему і людина заговорить, тоді бачиш наскільки це розумна, ерудована людина, яку цікаво слухати. А от досвід спілкування з так званими митцями справляє геть протилежне враження. Як правило, вони багатослівні і красномовні, але їх розмова не більше ніж пустопорожня балаканина. А варто щось заперечити, то починається істерика. Щодо Притули, то язик у нього відвішений, за словом в кишеню не полізе, але для мера цього замало. Я б його не взяв навіть на посаду керуючого ОСББ у своєму будинку. І без Притули базікалів у владі хоч греблю гати, тому так і живемо.
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21.05.2020 11:48 Відповісти
У Ваших словах є певний сенс, аде ж згадайте хто в нас президент. А Притула 100% проукраїнський і це вже плюс
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21.05.2020 11:58 Відповісти
Некомпетентний проукраїнський розвалить не гірше некомпетентного проросійського. Але якщо опинимось перед вибором або якийсь промосковський клоун, або проукраїнський Притула, то зрозуміло що Притула. Але я сподіваюсь що йому вистачить здорового глузду не лізти в мери Києва.
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21.05.2020 12:16 Відповісти
згоден. Підтримую.
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21.05.2020 13:11 Відповісти
Притула піде балотуватись для того, щоб не заважати Кличку.
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21.05.2020 10:01 Відповісти
Знов хочуть голоси від анти_зеленого мера відтягти...
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21.05.2020 10:01 Відповісти
На Ютубе активно лезет реклама лени космоса 😁😁😁. Все скучает по доверчивым бабушкам. Как показали слуги народа- комики и прочая интеллектуальная артистика, способны только все про@ть. Я бы о Кучеренко задумался . Но лучше Кличко , чем зелёная вата.
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21.05.2020 10:03 Відповісти
Кучеренко єто тот старий поц что був министром ЖКХ, а сейчас в партии Йули и рассказивает что и как надо делать?
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21.05.2020 10:10 Відповісти
Именно он. Так хорошо все рассказывает. И Раскрывает схемы всех и вся , что заслушаешься . А по факту ничего не работает.
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21.05.2020 10:12 Відповісти
Кучеренко,на жаль, зараз повністю лежить під Юлєчкою...
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21.05.2020 10:34 Відповісти
Нажаль. На мою особисту думку , він був би допий спеціаліст. Як би не зв'язок з ювт....
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21.05.2020 10:38 Відповісти
Країна перманентного фейспалму.
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21.05.2020 10:07 Відповісти
Оставляйте комментарии только киевляне. Остальные дописи не мають значення. Я за Притулу!
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21.05.2020 10:08 Відповісти
Тебе мало одного клоуна? Мэром должен быть политик/хозяйственник,а не очередной недоумок из под сцены.
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21.05.2020 10:15 Відповісти
Ми вже бачили одного завгара на посаді президента...
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21.05.2020 10:35 Відповісти
По ходу ты поменл завгара на клоуна?Просто офигенный выбор.
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21.05.2020 10:36 Відповісти
Клоун і завгар смокчуть одну псіську...
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21.05.2020 11:15 Відповісти
Ну если ты это понимаешь,то херли пишешь про "мы уже видели одного завгара".
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21.05.2020 11:17 Відповісти
Тому що все залежить не від того, клоун чи завгар, а від їх світосприйняття. Зелох і янукович - прокацапські, вони привели у владу таких самих, як самі, і їх задача - знищення України. І тут зовсім не має значення - клоун чи ні, бо ні аваков, ні єрмак, ні багато інших, хто вбиває Україну, - не є клоунами, вони є просто ворогами.
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21.05.2020 11:23 Відповісти
Да то все ясно-понятно,не обсуждается.Сейчас разговор о проф.пригодности идет.
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21.05.2020 11:28 Відповісти
а такий фактор,як "незашквареність хабарями" у владі не розглядається ?

так,,фактор"хороший господарник" -найважливіший..
але..
1)Мер це не особа,а КОМАНДА.
2) вибираємо і далі ,погоджуючись на ЗЛОДІЯ -вчергове отримуємо Дерибан міста без шансів на інше.
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21.05.2020 10:43 Відповісти
У каждого очередного клоуна,есть в кармане такая же "коМанда",состоящая из безграмотных клоунов.Поэтому клоуны должны быь под сценой,а мэрами должны быть политики-хозяйственники.Понятие "честный клоун" нифига не работает в кресле мэра.Никто не идет лечить зубы к честному слесарю,все идут к грамотному стоматологу в первую очередь.
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21.05.2020 10:47 Відповісти
я не збираюсь агітувати киян.
їх вибір.
Львів"янам вистачає свого менінгтіту з великими шансами "вишиванкового патрійота" Садового
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21.05.2020 10:52 Відповісти
К большому сожалению у нас в городе,в мэры идут безграмотные люди.То наркоманы типа Черновецкого,то клоуны типа Притулы.Впрочем и Кличко далеко не мэр.
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21.05.2020 10:55 Відповісти
тому, думаю, все-таки треба оцінювати більше КОМАНду, тих ,хто "протягує" свого мера
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21.05.2020 10:58 Відповісти
Какая может быть "команда" у клоунов,мы уже видели.
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21.05.2020 11:01 Відповісти
взагалі-то мер - це особа, а не команда
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21.05.2020 10:55 Відповісти
"Кієвлян" на самом дєлє, нє так уж і много. І кстатє, ваша хвамілія какби намєкаєт на то, что с вєроятностью в 99,99% Ви із понаєхавших.
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21.05.2020 10:24 Відповісти
понаєхавгий - не украиїнське слово, а російьке. наброда - наше.
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21.05.2020 14:36 Відповісти
не думаю,що буде гіршим від Кличка.. ) принаймні не мав такого постійного негативного фактору впливу на мозок як постійні удари ))
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21.05.2020 10:32 Відповісти
С каких пор Притула киевлянин?
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21.05.2020 10:39 Відповісти
подивіться список решти кандиатів і їх рейтинги..
1.Кличко.(Столар)
2.Пальчевський.(ФСБ)...

Він переконає вас що притула теж киянин
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21.05.2020 10:56 Відповісти
Кличко ( Столар. Ермак , Дибил и Вор )
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21.05.2020 22:59 Відповісти
ага вот и ******** бы в свой мухосранск мером, так нет всем в Киев свое рыло ткнуть надо
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21.05.2020 12:00 Відповісти
А ви чістокровная кієвлянка ? Бєз прімєсєй ? А справка єсть ?
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21.05.2020 14:01 Відповісти
импотентный в голос чёто пыжится
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21.05.2020 10:09 Відповісти
Нам одного клоунамало, давайте еще второго клоуна...Притула такой же пришелепкуватий,нефиг лезть в политику,его занятие-клоуном быть.
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21.05.2020 10:13 Відповісти
При всём уважении к нему, как к человеку помогающему ВСУ, мне кажется, что и одного паяца нам достаточно, хотя...….
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21.05.2020 10:30 Відповісти
це буде "зашквар" Києві ))

Притула
Дубинський
Кличко
Пальчевський...
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21.05.2020 10:31 Відповісти
Не дай Боже Пальчевский - этот самовлюбленный павлин и любитель Путена
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21.05.2020 10:41 Відповісти
на жаль,цей пи..обол має рейтинг як і Дубинський..

Думаю,не обійдеться ще без Коморовського і Савченко..)))

Ляшко зараз безробітний )))
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21.05.2020 10:45 Відповісти
Даёшь веранику сердючку!
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21.05.2020 10:31 Відповісти
Ну что, киевляне, ещё не насмеялись?...
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21.05.2020 10:40 Відповісти
Да, она на все сагласная. Хотите министром обороны будет, хотите мером
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21.05.2020 10:40 Відповісти
Пропозиція.
не розглядати кандидата в Мери Кличка окремо від інтересів будівельної мафії у Києві.
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21.05.2020 10:40 Відповісти
А почему только кандидата в мери Кличка?
Всех кандидатов в меры надо розглядати комплексно.
Кандидатов в меры от Слуг нельзя розглядать отдельно от Слуг и 95 квартала.
Ну и так далее...
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21.05.2020 10:47 Відповісти
апропо
можливі кандидат від київської гей -тусовки..Нардепка "Голосу" Рудик про їхнього кандидата в мери Києва: Можливо, це буде Притула - Цензор.НЕТ 9044

Зараз там йде праймеріз,звичний ля цього "клубу обраних"
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21.05.2020 10:49 Відповісти
Тёмный Рыцарь, [21.05.20 10:43]
Санитаров вызывали?
Замминистра здравоохранения Виктора Ляшко одна из групп влияния в офисе президента двигает в меры Киева.

То есть чистый петрушка, еще и из тусовки Супрун - выдатного могильщика нашей медицины.
Напугай киевлян ещё раз - заставь проголосовать за Кличко. )
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21.05.2020 11:12 Відповісти
Дпавай, давай, низабудь отминить прививки!
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21.05.2020 11:24 Відповісти
Тёмный Рыцарь, [21.05.20 10:45]
[Переслано від ЗЕландия]
Новые политтехнологи Кличко (https://t.me/ze_landia/14) ищут кандидата на роль «Думчева» - яркого политика, который не претендует на победу, но сможет набрать количество голосов, достаточное для того, чтобы «поделиться» с Кличко.


На прошлых выборах с Думчева в пользу Кличко «списали» примерно 6% голосов.

В штабе градоначальника хотели бы повторить этот фокус. Кстати, кампанию Думчева тогда вел политтехнолог Михаил Подоляк, который сейчас работает в Офисе президента.
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21.05.2020 11:13 Відповісти
А почему мэр от "Варьятов", а не от "Дизель-шоу"? У них музыки больше!
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21.05.2020 11:25 Відповісти
будет.. всьо будет ..
і музика,і шашликі !!! ))
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21.05.2020 11:36 Відповісти
Лучи нашава каляна тьіщенка!!!
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21.05.2020 11:31 Відповісти
Каклєтками Київ закидає! Заживете!
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21.05.2020 11:54 Відповісти
Колюню Абалонскага?
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21.05.2020 12:12 Відповісти
У нас выбирают популярных, а не толковых. Увы.
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21.05.2020 11:37 Відповісти
Скільки можна кухарок призначати на керівні пости? Боксер, шоумен... Невже немає у місті серед 4 млн. людей однієї порядної патріотично налаштованої людини з організаторськими здібностями і професійними знаннями в області економіки, права, управління?
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21.05.2020 12:00 Відповісти
Мером Збаража він вже побув?
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21.05.2020 13:30 Відповісти
І вже відома відповідь киян : Одного коміка вистачило-з головою.
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21.05.2020 13:58 Відповісти
Еще с одного чудика посмеемся
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21.05.2020 14:37 Відповісти
Кесарю кесареве! Кличко більш менш. Притула .. краще шоубіз з"їдять. При інших почнеться бардак, і те, що наразі є, і те, що почнеться... Краще наразі.
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21.05.2020 15:12 Відповісти
Притула нормальный парень,и кандидат в мэры, всем даст просраться казнокрадам, коррупционерам Киевским...будут лететь прямиком на нары.
Притула то что нужно для Киева.
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21.05.2020 18:28 Відповісти
Притула-шоумен,но не как политик......
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22.05.2020 00:36 Відповісти
Це буде велика помилка з боку Голоса і непорядністъ з боку Притули. Він не виграє, але забере голоси в Кличка, і переможе зелень. Не вміють порядні люди в Україні об'єднуватись перед обличчям ворога.
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21.05.2020 22:48 Відповісти
я буду голосовать за Богдана
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21.05.2020 22:52 Відповісти
Пока из всех .кто метит на мэра Киева . Притула самый лучший кандидат . Если позиционировать . как проукраинских . то Педалик и рядом с Притулой не стоял .У притулы один косяк , это через жену родство с Хомутынныком , но то заслуга тещи . что смогла продать своих дочерей под богатых и известных.
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21.05.2020 22:55 Відповісти
Торо за Притулу тільки, щоб той відібрав голоси в Кличка. Яке підле зелене створіння.
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22.05.2020 05:03 Відповісти
Тамара . сама ты чучело Зеленое ! Я за то ,что из патриотичных сил Притула в разы лучше . Но я не киевлянин .это им решать .
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22.05.2020 10:00 Відповісти
Граждане,следите за своими желаниями.
Уже есть люди на ответственных постах .... из ...этих. Ага.....давайте еще Притулу куда-то определим.......
Вы - чекнутые, блиннннн.......
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22.05.2020 00:23 Відповісти
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