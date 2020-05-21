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Новини
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Уряд і Фонд держмайна мають розкрити збитки "Центренерго" від схем Коломойського, - нардеп "ЄС" Бондар

Уряд і Фонд держмайна мають розкрити збитки

Уряд і Фонд держмайна мають провести фінансовий аудит компанії "Центренерго" та оприлюднити розмір збитків держпідприємства від схем Коломойського.

Про це написав народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Михайло Бондар на своїй сторінці в Facebook.

"Зеленський каже, що Фонд держмайна буде приватизувати "Центренерго". Як же вони це будуть робити, коли у державної компанії, яку вже майже рік грабує Коломойський, за різними підрахунками від 5 до 10 млрд боргів. Там збитків уже більше, ніж її вартість. Ось вже експерти уряду ФРН пишуть про майже мільярд збитків лише через заниження ціни електроенергії для заводів і трейдерів Коломойського", - написав Бондар.

Він зазначив, що неодноразово звертався до антикорупційних органів з вимогою зупинити дію корупційних схем Коломойського на держпідприємстві, проте від НАБУ та САП не було жодної реакції. Тому нині депутат вимагає від уряду та Фонду держмайна провести фінансовий аудит "Центренерго".

"Вимагаю від Фонду держмайна та Кабміну провести фінансову перевірку "Центренерго". Ми маємо знати цифру, скільки кожен з нас буде вимушений заплатити за борги держкомпанії створені олігархом", - наголосив Бондар.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час пресконференції з нагоди річниці президентства пообіцяв приватизувати збиткову держкомпанію "Центренерго", яка має борги перед шахтарями через схеми, організовані людьми та структурами, близькими до олігарха Ігоря Коломойського.

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського. За підсумками 2019 року збитки держкомпанії становили 2,5 млрд грн, в 2018 вона була прибутковою (1,4. млрд грн).

Зокрема, в серпні "Центренерго" підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 млн грн з ТОВ "Нафта Форс", засновник і директор якої був оператором на АЗС ANP (входить до групи Приват) в Києві. За інформацією видання "Цензор.НЕТ", вугілля поставлялося за ціною 3165 грн за тону, що вдвічі більше ринкової на той момент - 1741 грн за тону. Крім того, "Центренерго" почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи "Приват" - Нікопольський і Запорізькі заводи феросплавів, "Дніпроазот", а також трейдера "Юнайтед Енерджі".

12 травня народний депутат від "Батьківщини" Михайло Волинець і його колега з фракції "Європейської солідарності" Михайло Бондар закликали прем'єр-міністра Д.Шмигаля, а також в.о. міністра енергетики О.Буславець розібратися із закупівлею енергоносіїв для держкомпанії "Центренерго".

На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславець розкритикувала "Центренерго" за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями і початок закупівель природного газу у компанії "Юнайтед Енерджі", близької до олігарха Ігоря Коломойського, яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після так званої "правки Геруса" щодо відкриття прямих поставок з РФ.

Автор: 

Бондар Михайло (33) Центренерго (548)


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Топ коментарі
+11
Это компенсация Игорю Валерьевичу от зелёной власти за ПрюветБанк....
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21.05.2020 09:56
+8
И ни одна журналистская единица не задала вопрос Зеленскому почему отдали Центрэнерго Коломойскому? Пусть бы хоть что то соврал.
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21.05.2020 10:08
+7
Да конечно. Куклы и пойдут против кукловода Карабаса? Не смешите Бенины пейсы? Проще тарифы люмпену поднять для компенсации потерь.
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21.05.2020 10:04
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Краще прокоментуй злочинний зашквар Порошенка із записами його розмов з Байденом. А щодо Коломойського розберуться без пєсу.
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21.05.2020 09:55 Відповісти
Это компенсация Игорю Валерьевичу от зелёной власти за ПрюветБанк....
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21.05.2020 09:56 Відповісти
Одна ИЗ МНОГИХ компенсаций.
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21.05.2020 10:06 Відповісти
Да конечно. Куклы и пойдут против кукловода Карабаса? Не смешите Бенины пейсы? Проще тарифы люмпену поднять для компенсации потерь.
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21.05.2020 10:04 Відповісти
Петя уже перевыполнил план по тарифам? Поднял геройски на лишних 25% о чём и доложил Ба й де ну
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21.05.2020 10:07 Відповісти
Так это Петя до сих пор президент? И это у Пети сейчас такая жопа в энергетике? А Бубочка тогда кто сейчас?
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21.05.2020 10:55 Відповісти
Да щаз!
Это зеленая военная тайна.
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21.05.2020 10:04 Відповісти
И ни одна журналистская единица не задала вопрос Зеленскому почему отдали Центрэнерго Коломойскому? Пусть бы хоть что то соврал.
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21.05.2020 10:08 Відповісти
а чего ты ожитдал от журнашлюшек?
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21.05.2020 10:11 Відповісти
а, між іншим, вчора, ІМНО, поставили достатню кількість "гостих" питань. Щоправда, загальна кількість всіх "гострих" - на порядок більше, ніж встигли поставити...
Просто пригадую: напвіть півроку тому далеко не всі "гострі" прозвучали; а тривалість конфи була в чотири рази довшою...
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21.05.2020 10:14 Відповісти
та це ж очевидно: щоб беня довів організацію до банкрутства, а потім - приватизація за символічну плату в бюджет...
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21.05.2020 10:11 Відповісти
https://censor.net/ua/user/231458

Так и про "лучшего" министра всех времён Авакова никто ОСТРОГО вопроса не задал?
Например, как при "лучшем" министре годами работали(ют) тысячи незаконных казино, пунктов приёмки металла, заправки и т.п.?
А про наркотрафик кто-то спросил?
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21.05.2020 10:30 Відповісти
убытки "Центрэнерго" от схем Коломойского/ Возможные варианты действий Коломойского после того :1 Взял он саблю, взял Эх, востру И зарезал сам себя. 2. увидит убытки и застынет в изумлении. Затем упадет на колени, вознесет руки к небу и возопит: вяжите меня , православные. Каюсь я в мародёрстве, и в …….., и в…… каюсь тоже! 3.Скажет Да пошли вы…и плюнет в сторону православных.
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21.05.2020 10:26 Відповісти
Клоун так по детски спалился на этом центрэнерго
Конец эпохи бедности наступил,но только для бени.
А лохи, голосовавшие за бениного клоуна,получат не снижение тарифов, а оплатят долги из собственного кармана (бюджета)
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21.05.2020 10:31 Відповісти
 
 