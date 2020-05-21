ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Пресману у вигляді застави в 929 тис.

Вищий антикорупційний суд обрав колишньому народному депутату України VIII скликання Олександру Пресману (самовисуванець, обраний по одномандатному виборчому округу №139) запобіжний захід у справі про незаконне отримання компенсації за оренду житла.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"Суд частково задовольнив клопотання прокурора та детектива та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 929 тис. гривень.

Крім того, на ексдепутата покладено ряд процесуальних обов'язків", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 14 травня Національне антикорупційне бюро України повідомило Пресману про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. За даними слідства, незважаючи на наявність власного житла в столиці, нардеп з листопада 2014 року по серпень 2019 року незаконно отримав понад 928 тис. грн компенсації за користування готельним номером в ДП "Готельний комплекс "Національний".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС відмовив у скасуванні підозри Гладковському