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ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Пресману у вигляді застави в 929 тис.

ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Пресману у вигляді застави в 929 тис.

Вищий антикорупційний суд обрав колишньому народному депутату України VIII скликання Олександру Пресману (самовисуванець, обраний по одномандатному виборчому округу №139) запобіжний захід у справі про незаконне отримання компенсації за оренду житла.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"Суд частково задовольнив клопотання прокурора та детектива та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 929 тис. гривень.

Крім того, на ексдепутата покладено ряд процесуальних обов'язків", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 14 травня Національне антикорупційне бюро України повідомило Пресману про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. За даними слідства, незважаючи на наявність власного житла в столиці, нардеп з листопада 2014 року по серпень 2019 року незаконно отримав понад 928 тис. грн компенсації за користування готельним номером в ДП "Готельний комплекс "Національний".

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ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Пресману у вигляді застави в 929 тис. 01

Автор: 

Пресман (7) Антикорупційний суд ВАКС (1939)


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А глаза на фото добрые-добрые Я не я и лошадь не моя прям.
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21.05.2020 10:02 Відповісти
пресман, пуцман, рабинович, вроде и уже других фамилий в стране нет и украинцев нет
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21.05.2020 10:06 Відповісти
ВАКС избрал меру пресечения экс-нардепу Пресману в виде залога в 929 тыс. - это антисемитизм, евреев нельзя обижать !!!
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21.05.2020 10:34 Відповісти
 
 