Вступна кампанія в заклади профтехосвіти розпочнеться відразу після отримання документів про освіту учнями 9 класів, - Мандзій

Цього року вступна кампанія в заклади профтехосвіти розпочнеться відразу після отримання документів про освіту учнями 9 класів.

Про це в ефірі "Сніданку з 1 + 1" заявила тимчасова виконувачка обов'язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій, передає Цензор.НЕТ.

"Ми звільнили від проведення ДПА (ред. - учнів 9 класу). Вступна кампанія до закладів профтехосвіти розпочнеться одразу після отримання документів про освіту учнями 9 класів. Вони зможуть подати документи (ред. - до закладів профтехосвіти). Приймальні комісії будуть працювати. В заклад профтехосвіти треба подати заяву і у випадку, коли є конкурс на певну робітничу спеціальність, будуть проведені додаткові вступні випробування", - пояснила Любомира Мандзій.

Чи будуть ці іспити проведені онлайн, чи у іншій формі, за словами в.о. міністра освіти поки говорити зарано, адже це буде орієнтовно у серпні і до того часу ситуація з коронавірусом ще може змінитися.

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