YouTube видалив акаунти пропагандистів "Крим 24", ANNA-News і News Front. МЗС РФ поскаржилося на "свавілля"
МЗС РФ назвав цензурою рішення відеохостингу YouTube заблокувати акаунти телеканалу "Крим 24" і видань ANNA-News, News Front.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу російського МЗС.
"Розцінюємо дії відеохостингу як черговий акт дискримінації російськомовних медіаресурсів з боку підконтрольних США інтернет-платформ, які систематично вдаються до довільної цензури контенту російською мовою", - сказано в заяві міністерства.
Як повідомляє "Медуза", про блокування каналів пропагандистських ЗМІ стало відомо 20 травня. Канал "Крим 24" і видання ANNA-News заблокували за порушення умов використання YouTube. В News Front повідомили, що акаунт видання заблокували "без пред'явлення претензій".
Топ коментарі
+30 vitaliymkua
показати весь коментар21.05.2020 10:30
+27 Nikita Shulga
показати весь коментар21.05.2020 10:28
+22 Yuriy Characternyk
показати весь коментар21.05.2020 10:31
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ЗЫ, Уничтоженный в Ливии ЗРПК "Панцирь-С1М" на шасси КАМАЗ (Пукин перешел к прямым поставкам).. Эрдоган Сила!!!
Не забывайте СТРАЙКать все пропагандистские вата-видео!
молниеносная плять реакция...