YouTube видалив акаунти пропагандистів "Крим 24", ANNA-News і News Front. МЗС РФ поскаржилося на "свавілля"

МЗС РФ назвав цензурою рішення відеохостингу YouTube заблокувати акаунти телеканалу "Крим 24" і видань ANNA-News, News Front.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу російського МЗС.

"Розцінюємо дії відеохостингу як черговий акт дискримінації російськомовних медіаресурсів з боку підконтрольних США інтернет-платформ, які систематично вдаються до довільної цензури контенту російською мовою", - сказано в заяві міністерства.

Як повідомляє "Медуза", про блокування каналів пропагандистських ЗМІ стало відомо 20 травня. Канал "Крим 24" і видання ANNA-News заблокували за порушення умов використання YouTube. В News Front повідомили, що акаунт видання заблокували "без пред'явлення претензій".

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