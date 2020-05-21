У 7-ми областях України за добу знизилася кількість активних хворих на COVID-19, у 3-х залишилася незмінною, - РНБО

Кількість осіб, які видужали від коронавірусної хвороби COVID-19 перевищила кількість захворілих за минулу добу, а кількість хворих таким чином знизилася в 7 із 24 областей України, а також у м.Києві, а ще в трьох областях залишилася незмінною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

У вівторок вранці в дев'яти областях - Вінницькій, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Херсонській та Черкаській - кількість осіб, які видужали від початку пандемії, вже перевищує кількість хворих на цей час.

Найбільше нових випадків захворювання COVID-19 за минулу добу зафіксовано в м.Києві, Київській, Рівненській, Закарпатській і Чернівецькій областях (понад 40), одужання - у Рівненській та Тернопільській областях (понад 30).

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 22 нові випадки захворювання на COVID-19 і жодного випадку смерті або одужання (від початку пандемії було 788 хворих, 13 померлих і 425 осіб видужали), зараз в області хворіє 350 осіб;

- у Волинській області - 22 нові випадки захворювання та 4 одужання (за весь час 698 осіб захворіли, 21 людина померла і 172 одужали), зараз хворіє 505 осіб (за добу на 18 більше);

- у Дніпропетровській області - 7 нових випадків захворювання і 5 одужання (за весь час 856 осіб захворіли, 13 померли і 121 особа видужала), зараз хворіє 722 особи (на 2 більше за добу);

- у Донецькій області - 5 нових випадків захворювання і 4 одужання (за весь час - 138 хворих, 4 померлих і 52 особи видужали), зараз хворіє 82 особи (на 1 більше за добу);

- у Житомирській області - 6 нових випадків захворювання, 1 - смерті і 18 - одужання (за весь час 589, 13 і 248 відповідно), зараз хворіє 328 осіб (на 13 менше за добу);

- у Закарпатській області 42 особи захворіли і 8 одужали (за весь час 964 хворих, 24 померлих і 224 особи видужали), зараз хворіє 716 осіб (за добу на 34 більше);

- у Запорізькій області 13 осіб захворіли, 2 померли, 17 одужали (від початку пандемії - 398, 11 і 213 відповідно), зараз хворіє 174 особи (на 6 менше за добу);

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- в Івано-Франківській області 11 нових випадків захворювання, 2 смерті і 23 одужання (1257, 73 та 562 відповідно за весь час), зараз хворіє 622 особи (на 14 менше за добу);

- у Києві підтверджено 65 нових випадків захворювання на COVID-19, 3 - смерті і 9 - одужання (загалом 2475 випадків захворювання, 57 - смерті і 315 - одужання від початку пандемії), зараз у столиці хворіє 2103 особи (за добу на 53 більше);

- у Київській області 55 нових випадків захворювання і 20 одужання (від початку пандемії 1316 осіб захворіли, 29 померли і 238 одужали), зараз хворіє 1049 осіб (за добу на 35 більше);

- у Кіровоградській області 5 нових випадків захворювання, 1 - смерті і 4 - одужання (за весь час 445, 21 і 336 відповідно), зараз хворіє 98 осіб, як і напередодні;

- у Луганській області 1 людина захворіла і 10 одужали (від початку пандемії 43 особи захворіли і 33 одужали, померлих не було), зараз хворіє 10 осіб (на 9 менше за добу);

- у Львівській області підтверджено 39 нових випадків захворювання на COVID-19, 1 випадок смерті і 9 - одужання (від початку пандемії - 1175 хворих, 32 померлих і 234 особи видужали), зараз хворіє 909 осіб (на 29 більше за день);

- у Миколаївській області 10 осіб захворіли, 1 померла і 3 одужали (за весь час - 274, 7 і 101 відповідно), зараз хворіє 166 осіб (на 6 більше за добу);

- в Одеській області 14 нових випадків захворювання, 1 - смерті і 13 - одужання (від початку пандемії - 806, 14 і 99 відповідно), зараз хворіє 693 особи, як і напередодні;

- у Полтавській області 1 людина захворіла, випадків смерті та одужання не було (266 хворих, 10 померлих і 213 осіб видужали від початку пандемії), зараз хворіє 43 особи;

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- у Рівненській області 70 нових випадків захворювання і 37 - одужання (за весь час 1287 осіб захворіли, 29 померли і 449 одужали), наразі хворіє 809 осіб (на 33 більше за добу);

- у Сумській області одна людина захворіла і двоє одужали (за весь час 165 осіб захворіли, чотири померли і 102 одужали), наразі хворіє 59 осіб (на одну менше за добу);

- у Тернопільській області дев’ять нових випадків захворювання, один випадок смерті і 31 одужання (за весь час - 1098, 23 і 678 відповідно), наразі хворіє 397 осіб (на 23 менше за добу);

- у Харківській області 15 нових випадків захворювання і 28 одужання (за весь час 851 особа захворіла, 32 померли і 204 одужали), наразі хворіє 615 осіб (за добу на 13 менше);

- у Херсонській області один новий випадок захворювання, випадків смерті та одужання не було (за весь час 173 хворих, двоє померлих і 132 особи видужали), наразі хворіє 39 осіб;

- у Хмельницькій області 14 нових випадків захворювання і сім одужання (з початку пандемії 294 особи захворіли, дев’ятеро померли і 80 одужали), наразі хворіє 205 осіб (на сім більше за добу);

- у Черкаській області нових випадків захворювання, смерті та одужання не було (з початку пандемії - 381, 16 і 225 відповідно), наразі хворіє 140 осіб, як і напередодні;

- у Чернівецькій області підтверджено 46 нових випадків захворювання на COVID-19, два - смерті і 20 - одужання (2842 хворих, 116 померлих і 730 осіб видужали від початку пандемії), наразі в області хворіє 1996 осіб (на 24 більше, ніж напередодні);

- у Чернігівській області - два нові випадки захворювання, випадків смерті та одужання не було (за весь час - 117 хворих, шестеро померлих і 41 особа одужала), наразі хворіє 70 осіб.

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