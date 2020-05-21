Резніков про реінтеграцію ОРДЛО: Перетинаючи КПВВ, люди мають потрапляти в Європу хоча б рівня Польщі чи Словаччини
Приїжджаючи після перетину лінії розмежування в Україну, жителі ОРДЛО "мають потрапляти в Європу".
Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив віцепрем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю Новостям Донбасса.
"Важливо, що люди, перетинаючи КПВВ, побачили, який сервіс вони отримають. Вони повинні отримати сервіс ЦНАП, фельдшерську допомогу, медичну допомогу, прийти і отримати, мати можливість в 14 років отримати свій перший документ-ідентифікатор, щоб далі вони могли продовжити свою освіту. Перетинаючи ці КПВВ, вони мають потрапляти в Європу. Нехай не відразу в Європу класу Франції або Німеччині, але в Європу рівня класу Польщі чи Словаччини", - сказав він.
На думку Резнікова, це реалістичні завдання.
"Ідеологія реінтеграції така: по-перше, вона має бути безпечною. Вона повинна нести ризики для державного суверенітету. Вона має містити національний інклюзивний діалог. В тому числі, нам доведеться навчитися говорити один одному складні речі, їх обговорювати і навчитися один одного розуміти, прощати.
Друге - це впровадження кращих стандартів. Як ми можемо повернути тих, хто перебуває в Радянському Союзі ментально? Тільки кращим життям.
У нас є унікальна зброя, якої немає у росіян. З одного боку, образ українця - це така козацька вольниця, при цьому повинен бути свій "маєток", своя "хатинка", колодязь, "вишневий садок", як це намальовано, з козаком Мамаєм, яблуні-вишні, щось своє. І тоді, захищаючи щось своє, українці об'єднуються в рух проти зовнішнього суперника. Але у нас є ще одна історія: ми ж дивимося, як у кума. Якщо у кума краще, то мене це збуджує і прокидається "ген хорошого життя". Тому українці виходять на майдани ... ", - зазначив віцепрем'єр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Рабсия по этой причине свои танки уберет?
Или наёмников отзовёт?
Какая вообще разница что там думают даунецкие или лоханские - кто их сейчас спрашивает??
дАУнецьким
Не понял, не ребят, вы там отдельно, вы уже не Украина, вы ДЫРА.
Сразу отвечу на крики в мою сторону, как же так, Донбасс это Украина.(и Крым тоже)
Ответьте каждый сам себе на вопрос, хотите вы еще пару десятилетий тотально нищеты и еще больших внешних долгов, что бы тупо содержать и восстанавливать эти территории, и всю тут вату, которая там за 6 лет выросла на пропаганде.?
Сейчас вам это и пытаются пропихнуть, с этими двойными гражданствами. Уже давно все понятно, что это разменная монета, и бремя, которое на нас хочет свалить РФ. Хотят, что бы мы всех кормили, а они управляли и имели там право голоса.
Готовы еще чуть налогов заплатить, что бы в итоге процентов 20% оставалось на руках, тогда можем принимать.
@KAPVEY
а на создание лишь там, у границы кусочка европы мы, жители украины, не согласны
орієнтир - румунія, болгарія, бо православні...ну, ще греція з її дефолтами...
і україні бути лідером серед них)))
Например, причитают Цензор и будут распространять дезинформацию, что "по итогам 2020 уровень бедности возрастет до 45%,... Уровень бедности ..... (расходы ниже фактического прожиточного минимума) https://biz.censor.net/n3197069"
Він говорить про " ЖЕЛУДКИ" - цим Країну не будують...
І це - а як ви ту "ЕС" там, на прикордоні, будувати рішили - що, прес-режисурою рояльного...., чи це буде у варіанті "потьомкінської деревни"... Ну-ну
Для того, что бы народ ОРДЛО, которому все мы должны, ПОПАДАЛ СРАЗУ В ЕВРОПУ?!
Пляяяяяяяяять!!!!
вИ Б СПОЧАТКУ ОБЛАШТУВАЛИ НОРМАЛЬНІ ТУАЛЕТИ НА УЗБІЧЧЯХ ДОРІГ ПЕРЕД КПП НА ЗАХІНОМ КОРДОНІ
пРАВИЛЬНО
Именно то, что так необходимо сегодня Украине для перевоспитания!
нам до Польшы как до Марса на карачках, а он тут еще Германию вспоминает
И такой уровень жизни мы должны достичь для нас , а не для колобарациоюнистов, сепаров, и полусепаров!!!
Причём вышеперечисленных должно встречать небо в крупную клетку , и друзья в полоску , а не наше радушие .
Це в нього обмовка за Фрейдом?
сразу выгнали из парламента , санкция - до 6 лет тюрьмы ...
В Англии за убийство/покушение - пожизненное.
Такие законы в Европе , а уж в Греции если завез нелегала - 25 лет тюрьмы за каждого без всяких разговоров ....Страна у которой убийцы/грабители/торговцы сотнями килограммов наркотиков сидят под ночным домашним арестом - никому там не нужна ....
https://news.eurabota.ua/ru/greece/migration/sud-grecij-prigovoril-dvuh-rossijan-k-395-godam-tjurmy/
В Греции за завоз первого мигранта 15 лет , каждого следующего 7.5 ....
В статье выше пара россиян получила 395 лет тюрьмы и 6 миллионов евро штрафа - Это к тому какие законы в нормальной европейской стране ....
Звичайно можна зробити рай біля окупованих територій. Бурятом з абхазами буде приємніше туди заїжджати на танках.