Резніков про реінтеграцію ОРДЛО: Перетинаючи КПВВ, люди мають потрапляти в Європу хоча б рівня Польщі чи Словаччини

Приїжджаючи після перетину лінії розмежування в Україну, жителі ОРДЛО "мають потрапляти в Європу".

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив віцепрем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю Новостям Донбасса.

"Важливо, що люди, перетинаючи КПВВ, побачили, який сервіс вони отримають. Вони повинні отримати сервіс ЦНАП, фельдшерську допомогу, медичну допомогу, прийти і отримати, мати можливість в 14 років отримати свій перший документ-ідентифікатор, щоб далі вони могли продовжити свою освіту. Перетинаючи ці КПВВ, вони мають потрапляти в Європу. Нехай не відразу в Європу класу Франції або Німеччині, але в Європу рівня класу Польщі чи Словаччини", - сказав він.

На думку Резнікова, це реалістичні завдання.

"Ідеологія реінтеграції така: по-перше, вона має бути безпечною. Вона повинна нести ризики для державного суверенітету. Вона має містити національний інклюзивний діалог. В тому числі, нам доведеться навчитися говорити один одному складні речі, їх обговорювати і навчитися один одного розуміти, прощати.

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Друге - це впровадження кращих стандартів. Як ми можемо повернути тих, хто перебуває в Радянському Союзі ментально? Тільки кращим життям.

У нас є унікальна зброя, якої немає у росіян. З одного боку, образ українця - це така козацька вольниця, при цьому повинен бути свій "маєток", своя "хатинка", колодязь, "вишневий садок", як це намальовано, з козаком Мамаєм, яблуні-вишні, щось своє. І тоді, захищаючи щось своє, українці об'єднуються в рух проти зовнішнього суперника. Але у нас є ще одна історія: ми ж дивимося, як у кума. Якщо у кума краще, то мене це збуджує і прокидається "ген хорошого життя". Тому українці виходять на майдани ... ", - зазначив віцепрем'єр.