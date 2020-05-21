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Новини Коронавірус і карантин
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В Україну авіарейсами з Азербайджану та Ізраїлю прибули 320 осіб, - прикордонники

В Україну авіарейсами з Азербайджану та Ізраїлю прибули 320 осіб, - прикордонники

Прикордонники оформили за минулу добу понад 320 пасажирів, які прибули в аеропорт "Бориспіль" двома авіарейсами з Баку і Тель-Авіва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що серед прибулих не було виявлено жодної особи з підвищеною температурою тіла, також жоден із пасажирів не скаржився на самопочуття.

"Прибулі громадяни встановили мобільний застосунок "Дій вдома" та зобов’язалися перебувати на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Прикордонники перевірили правильність внесення пасажирами необхідної інформації у мобільний застосунок "Дій вдома". Троє громадян України, що прибули з Ізраїлю та не встановили застосунок, погодилися пройти обсервацію", - йдеться в повідомленні.

Загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд в Україну та на виїзд з України 18,4 тис. осіб. Прикордонники Могилів-Подільського загону виявили громадянина, який порушив правила проходження карантину. Щодо цього факту поінформовано співробітників Нацполіції.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5930) карантин (18172) евакуація (2304) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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С учетом что авиасообщение из Украины давно закрыто.. то это по прежнему "эвакуация".. Ну ни фига себе с 12 марта эвакуируем..( а трепло давало три дня).
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21.05.2020 10:46 Відповісти
Ура
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21.05.2020 10:57 Відповісти
Кожен день із усіх далеких країн прибувають 300-800 людей. З відпочинку? Якщо прибувають, той вилітають? А як же карантин??
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21.05.2020 11:28 Відповісти
 
 