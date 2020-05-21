В Україну авіарейсами з Азербайджану та Ізраїлю прибули 320 осіб, - прикордонники

Прикордонники оформили за минулу добу понад 320 пасажирів, які прибули в аеропорт "Бориспіль" двома авіарейсами з Баку і Тель-Авіва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що серед прибулих не було виявлено жодної особи з підвищеною температурою тіла, також жоден із пасажирів не скаржився на самопочуття.

"Прибулі громадяни встановили мобільний застосунок "Дій вдома" та зобов’язалися перебувати на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Прикордонники перевірили правильність внесення пасажирами необхідної інформації у мобільний застосунок "Дій вдома". Троє громадян України, що прибули з Ізраїлю та не встановили застосунок, погодилися пройти обсервацію", - йдеться в повідомленні.

Загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд в Україну та на виїзд з України 18,4 тис. осіб. Прикордонники Могилів-Подільського загону виявили громадянина, який порушив правила проходження карантину. Щодо цього факту поінформовано співробітників Нацполіції.

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