ВАКС продовжив арешт луганського бізнесмена, підозрюваного в пропонуванні голові ФДМ хабаря в $5 млн

Вищий антикорупційний суд залишив під вартою підозрюваного у справі про надання неправомірної вигоди главі Фонду держмайна України.

Про це повідомляє пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

"У вівторок, 20 травня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 12,612 млн грн луганському бізнесмену, який підозрюється у наданні неправомірної вигоди голові Фонду державного майна України", - зазначається в повідомленні.

Термін дії ухвали – до 23 червня 2020 року включно.

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Як повідомлялося, восени 2019 року троє осіб, серед яких луганський бізнесмен, запропонували голові ФДМ $5 млн неправомірної вигоди в обмін на призначення на посаду директора ВАТ "Одеський припортовий завод", 99,5% акцій якого належать державі, заздалегідь визначеної особи і сприяння в здійсненні господарської діяльності із зазначеним підприємством. За задумом, призначений керівник державного підприємства нібито мав сприяти співпраці між заводом і певним колом приватних компаній, пов'язаних з ініціаторами корупційного злочину.

За інформацією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, розслідування було розпочато в листопаді 2019 року за заявою глави ФДМ.

Підозрювані планували надавати неправомірну вигоду частинами протягом року з моменту досягнення домовленостей.

30 січня зловмисників було затримано безпосередньо після надання першої частини неправомірної вигоди в розмірі $50 тис.