ВАКС продовжив арешт луганського бізнесмена, підозрюваного в пропонуванні голові ФДМ хабаря в $5 млн
Вищий антикорупційний суд залишив під вартою підозрюваного у справі про надання неправомірної вигоди главі Фонду держмайна України.
Про це повідомляє пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.
"У вівторок, 20 травня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 12,612 млн грн луганському бізнесмену, який підозрюється у наданні неправомірної вигоди голові Фонду державного майна України", - зазначається в повідомленні.
Термін дії ухвали – до 23 червня 2020 року включно.
Як повідомлялося, восени 2019 року троє осіб, серед яких луганський бізнесмен, запропонували голові ФДМ $5 млн неправомірної вигоди в обмін на призначення на посаду директора ВАТ "Одеський припортовий завод", 99,5% акцій якого належать державі, заздалегідь визначеної особи і сприяння в здійсненні господарської діяльності із зазначеним підприємством. За задумом, призначений керівник державного підприємства нібито мав сприяти співпраці між заводом і певним колом приватних компаній, пов'язаних з ініціаторами корупційного злочину.
За інформацією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, розслідування було розпочато в листопаді 2019 року за заявою глави ФДМ.
Підозрювані планували надавати неправомірну вигоду частинами протягом року з моменту досягнення домовленостей.
30 січня зловмисників було затримано безпосередньо після надання першої частини неправомірної вигоди в розмірі $50 тис.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль