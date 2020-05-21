Понад 8,8 тис. нових випадків COVID-19 зафіксовано в РФ, всього 317,5 тис. заражених

Добовий приріст захворюваності на COVID-19 у Росії становив 8 849 випадків в 84 суб'єктах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

У 42% нових пацієнтів не було клінічних проявів хвороби. Наростальним підсумком в країні зареєстровано 317 554 випадків коронавірусної інфекції.

Перша трійка країн світу за кількістю хворих поки залишається без змін: перше місце посідають США (1,55 млн), Росія як і раніше на другому місці, а на третьому рядку - стрімко "зростальна" Бразилія (291,5 тис., з приростом в майже 20 тис. на добу).

Кількість смертей за добу в Росії становить 127 (в тому числі 68 - в Москві), загальна кількість померлих в країні виросла до 3 099. Напередодні було зафіксовано антирекорд за цим показником за весь час - 135.

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Одужали за добу в країні 7 289 осіб, з них 3 746 - в Москві. Сумарно за весь період вилікувалася 92 681 особа.