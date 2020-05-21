За добу на Київщині зафіксовано 55 нових випадків COVID-19, загалом 1316 інфікованих, - ОДА

У Київській області станом на 10 ранку 21 травня 2020 р. офіційно підтверджено 1316 випадків захворювання на коронавірус, з них 111 - у дітей та 230 - у медичних працівників (дані за весь період).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської ОДА із посиланням на дані Київського обласного лабораторного центру.

Так, за даними відомства, за останню добу виявлено 55 нових випадків.

На стаціонарному лікуванні перебувають 209 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 1107 осіб.

Одужали 238 осіб, зокрема 20 дітей.

Також повідомляється, що за час пандемії померло 29 осіб.

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За період із 14.03.2020 загалом до Київського обласного лабораторного центру надійшло 3883 підозри на COVID-19. За останню добу отримано 65 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 6078 контактними особами.

Як повідомлялося, станом на ранок 21 травня підтверджено 19 706 випадків COVID-19, з них 6227 осіб одужали, 579 померли. За останню добу лабораторно підтверджено 476 випадків.

Загалом в Україні досліджено 257 890 зразків методом ПЛР.