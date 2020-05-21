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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на Київщині зафіксовано 55 нових випадків COVID-19, загалом 1316 інфікованих, - ОДА

За добу на Київщині зафіксовано 55 нових випадків COVID-19, загалом 1316 інфікованих, - ОДА

У Київській області станом на 10 ранку 21 травня 2020 р. офіційно підтверджено 1316 випадків захворювання на коронавірус, з них 111 - у дітей та 230 - у медичних працівників (дані за весь період).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської ОДА із посиланням на дані Київського обласного лабораторного центру.

Так, за даними відомства, за останню добу виявлено 55 нових випадків.

На стаціонарному лікуванні перебувають 209 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 1107 осіб.

Одужали 238 осіб, зокрема 20 дітей.

Також повідомляється, що за час пандемії померло 29 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 7-ми областях України за добу знизилася кількість активних хворих на COVID-19, у 3-х залишилася незмінною, - РНБО

За період із 14.03.2020 загалом до Київського обласного лабораторного центру надійшло 3883 підозри на COVID-19. За останню добу отримано 65 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 6078 контактними особами.

Як повідомлялося, станом на ранок 21 травня підтверджено 19 706 випадків COVID-19, з них 6227 осіб одужали, 579 померли. За останню добу лабораторно підтверджено 476 випадків.

Загалом в Україні досліджено 257 890 зразків методом ПЛР.

Автор: 

карантин (18172) Київська область (4006) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Теперь каждый день эту унылую мантру слушать будем.Ходят в Киеве, все без масок по улицам,в маркетах тоже мнгогие без масок.Хотя есть отдельные дятлы на улице в масках и перчатках-смешные,полезные идиоты.
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21.05.2020 11:04 Відповісти
На стационарном лечении находятся 209 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 1107 человек. Источник: https://censor.net/n3196998

Да ну? если лекарства нету от вируса, то можно хоть на пляже изолироваться, а не то что в палате.
Может зеленка помогает, если намазать лицо

За сутки на Киевщине зафиксировано 55 новых случаев COVID-19, всего 1316 инфицированных, - ОГА - Цензор.НЕТ 7283
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21.05.2020 11:05 Відповісти
нет лекарства для прямого удара по вирусу... а для симптоматического лечения есть.
думаю, эта особенность вирусочечка не уникальна.
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21.05.2020 11:11 Відповісти
та ладно, а вот если бы Борис Джонсон погиб, я бы задумался.

кстати, если они троллят насчет вируса, тогда я мастер троллинга, нашел свою историю вот
https://strashno.com/istoriya-2016/pranker-neudachnik/

горжусь этим опусом кстати
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21.05.2020 11:26 Відповісти
 
 