РФ розмістила нову партію САУ "Мста-СМ2" за 60 км від кордону з Україною

Російські військові в Брянській області отримали чергову партію з 10 самохідних гаубиць 2С33 "Мста-СМ2".

Про це повідомляє сайт Міністерства оборони РФ, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про 856 окремий самохідний артилерійський полк, що входить до складу сформованої в 2016 році 144-ї мотострілецької дивізії (20-та загальновійськова армія). Базується цей полк у місті Почеп Брянської області, розташованому за 60 км від кордону з Україною.

Це вже друге поповнення цією зброєю окремого самохідного артилерійського полку РФ в 2020 році. Перші 15 гаубиць росіяни отримали в січні. До кінця року Росія планує повністю переозброїти полк.

Швидкість стрільби 2С33 "Мста-СМ2" – понад 10 пострілів на хвилину, дальність - до 29 км. Призначена для знищення артилерійських і мінометних батарей, броньованої техніки, засобів ППО і ПРО, протитанкових засобів, а також живої сили противника.

Також дивіться: У Лівії проурядові війська захопили російський ЗРК "Панцир". ВІДЕО+ФОТО