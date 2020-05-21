США додатково виділяє Україні $1 млн на боротьбу з COVID-19, - посольство
Через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Сполучені Штати Америки додатково надали $ 1 млн на допомогу Україні в боротьбі з COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.
Зазначається, що це підтримка, буде надана через одну з українських громадських організацій, буде використана для закупівлі товарів для протидії COVID-19, в т.ч. медичного обладнання та матеріалів. На сьогодні, Уряд США погодився виділити в $ 15,5 млн, щоб сприяти боротьбі з епідемією COVID-19 в УСША виділяє ще $ 1 млн Україні на боротьбу з коронавірусівкраїні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Олег Петрович #320765
показати весь коментар21.05.2020 11:18 Відповісти Мені подобається 2
✘
Зулусс
показати весь коментар21.05.2020 11:36 Відповісти Мені подобається 1
Veter Isinski
показати весь коментар21.05.2020 12:10 Відповісти Мені подобається 0
Майкл Козырный
показати весь коментар21.05.2020 11:41 Відповісти Мені подобається 0
Veter Isinski
показати весь коментар21.05.2020 12:08 Відповісти Мені подобається 0
Андрей #467272
показати весь коментар21.05.2020 12:22 Відповісти Мені подобається 0
yuri sheyko
показати весь коментар21.05.2020 17:24 Відповісти Мені подобається 0
Ozirius Shewu
показати весь коментар21.05.2020 19:17 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль