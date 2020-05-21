США додатково виділяє Україні $1 млн на боротьбу з COVID-19, - посольство

Через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Сполучені Штати Америки додатково надали $ 1 млн на допомогу Україні в боротьбі з COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

Зазначається, що це підтримка, буде надана через одну з українських громадських організацій, буде використана для закупівлі товарів для протидії COVID-19, в т.ч. медичного обладнання та матеріалів. На сьогодні, Уряд США погодився виділити в $ 15,5 млн, щоб сприяти боротьбі з епідемією COVID-19 в УСША виділяє ще $ 1 млн Україні на боротьбу з коронавірусівкраїні.

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