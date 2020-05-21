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Новини Коронавірус і карантин
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США додатково виділяє Україні $1 млн на боротьбу з COVID-19, - посольство

США додатково виділяє Україні $1 млн на боротьбу з COVID-19, - посольство

Через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Сполучені Штати Америки додатково надали $ 1 млн на допомогу Україні в боротьбі з COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

Зазначається, що це підтримка, буде надана через одну з українських громадських організацій, буде використана для закупівлі товарів для протидії COVID-19, в т.ч. медичного обладнання та матеріалів. На сьогодні, Уряд США погодився виділити в $ 15,5 млн, щоб сприяти боротьбі з епідемією COVID-19 в УСША виділяє ще $ 1 млн Україні на боротьбу з коронавірусівкраїні.

Також читайте: Рада ЄС схвалила 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для України, - Кулеба

Автор: 

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За один миллион долларов можно только пасцать сходить.
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21.05.2020 11:18 Відповісти
Скоро будет выделяться 1 доллар
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21.05.2020 11:36 Відповісти
уже 26 млн дали, мало? Тебе все должны?
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21.05.2020 12:10 Відповісти
а зеля пусть и дальше вмешивается в выборы США вместе с гебней -и бакса не получит)
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21.05.2020 11:41 Відповісти
Ну вот, очередной факт "связи Трампа с пуйлом" для кретинов
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21.05.2020 12:08 Відповісти
Европа с плеча закинула 1.2 млрд. Правда не понятно когда, на кого и под какой процент. Так мы в Европу опять идём?
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21.05.2020 12:22 Відповісти
Хорошо, правильно.
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21.05.2020 17:24 Відповісти
На допомогу дяді Сема пан Єрмак купить Каділлак, правда трішки добавить з бюджета.
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21.05.2020 19:17 Відповісти
 
 