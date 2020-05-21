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Новини Коронавірус і карантин
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На початку нового навчального року вчителі з'ясовуватимуть, як школярі освоїли матеріал під час карантину, - в.о. глави Міносвіти Мандзій

На початку нового навчального року вчителі з'ясовуватимуть, як школярі освоїли матеріал під час карантину, - в.о. глави Міносвіти Мандзій

У Міністерстві освіти розповіли, що новий навчальний рік для школярів почнеться з коригувального навчання.

Про це заявила в. о. міністра освіти України Любомира Мандзій в ефірі "Сніданку з 1+1", передає Цензор.НЕТ.

"Вчителі зможуть з'ясувати освоєння того матеріалу, який припав на карантин. Тут буде виключно індивідуальний підхід: кому треба пройти той чи інший матеріал, а кому - ні. Це буде робити кожен клас і кожен предмет індивідуально. Терміни ми регламентували будемо, бо це індивідуально. Але на цей час буде передбачено у вересні", - розповіла глава відомства.

За її словами, зараз Міністерство освіти і науки готує рекомендації, які до кінця червня будуть спрямовані в установи загальної середньої освіти.

Також читайте: Вступна кампанія в заклади профтехосвіти розпочнеться відразу після отримання документів про освіту учнями 9 класів, - Мандзій

Автор: 

карантин (18172) Міносвіти (1411) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Мандзій Любомир (54)


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Дебилдавайте лучше еще раз в тот же класс пусть все пойдут
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21.05.2020 11:42 Відповісти
тут только смайлик:
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21.05.2020 11:46 Відповісти
Понять и простить
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21.05.2020 11:50 Відповісти
Родители готовьте бабосики, отыграются педагоги на вас за весь карантин.
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21.05.2020 13:18 Відповісти
А я могу объяснить сразу, пану манздий, как дети осваивали уроки. Все было скинуто на родителей, а эти ваши сраные уроки по ТВ, простите, говно полнейшее. Расскажу про онлайн уроки. Бред свой кобылы. Уроков нет, задали задание, учите и сразу ср или кр.
Подготовки ноль. Как я могу, после работы приходит и обучать и объяснять темы. Шли на отличника, сейчас полная ж... Получается мы, родители, учим а все лавры и зарплаты учителям. Да пошли вы нахрен со своим образование.
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21.05.2020 13:39 Відповісти
Обратитесь к психологу. Дети должны делать уроки сами.
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21.05.2020 17:07 Відповісти
На тріпер себе перевір!
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21.05.2020 13:59 Відповісти
Вроде бы раньше "корректирующее обучение" применялось к детям с отклонениями. Просто "повторением" это нельзя назвать? А то психиатрией попахивает.
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21.05.2020 17:05 Відповісти
 
 