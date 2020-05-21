На початку нового навчального року вчителі з'ясовуватимуть, як школярі освоїли матеріал під час карантину, - в.о. глави Міносвіти Мандзій

У Міністерстві освіти розповіли, що новий навчальний рік для школярів почнеться з коригувального навчання.

Про це заявила в. о. міністра освіти України Любомира Мандзій в ефірі "Сніданку з 1+1", передає Цензор.НЕТ.

"Вчителі зможуть з'ясувати освоєння того матеріалу, який припав на карантин. Тут буде виключно індивідуальний підхід: кому треба пройти той чи інший матеріал, а кому - ні. Це буде робити кожен клас і кожен предмет індивідуально. Терміни ми регламентували будемо, бо це індивідуально. Але на цей час буде передбачено у вересні", - розповіла глава відомства.

За її словами, зараз Міністерство освіти і науки готує рекомендації, які до кінця червня будуть спрямовані в установи загальної середньої освіти.

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