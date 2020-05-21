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Родичі українських політв'язнів Кремля пікетували ОП: "Пане президенте, поговоріть з нами". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Родичі українських політв'язнів Кремля провели під будівлею Офісу Президента України в центрі Києва акцію "Пане президенте, поговоріть з нами". Вони вимагають зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, оскільки будь-яка комунікація з ними про обмін політв'язнів припинилася, більш того держава перестала оплачувати послуги адвокатів українських політв'язнів, а також припинила виділяти матеріальну допомогу для оплати посилок з їжею і ліками для політв'язнів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 21 травня, родичі українських політв'язнів Кремля пікетували Офіс Президента в центрі Києва. Вони прийшли з портретами українських політв'язнів Кремля, а також розгорнули плакат з написом "Пане президенте, поговоріть з нами", а також банер з написом: "Пане президенте! Досить обіцянок - дійте! Звільніть наших рідних!".

За словами організаторів, акція стала вимушеним кроком родичів політв'язнів Кремля у відповідь на повне ігнорування Офісом Президента запитів рідних на отримання інформації про процес переговорів.

Мітингувальники вимагають від президента розповісти чи відбудеться обіцяний і довгоочікуваний обмін за формулою "всіх на всіх", і чи забере Україна політичних заручників Кремля з в'язниць Криму і РФ.

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"Наші рідні гниють в російських в'язницях, де гуляє короновірус. Президент обіцяв, що обмін "всіх на всіх" відбудеться в грудні 2019-го, потім сказав, що наших рідних повернуть додому до кінця березня, а зараз комунікація на цю тему зникла взагалі. Від нас просто відвернулися", - заявила Марина Кияшко-Волощенко, дружина політв'язня Ігоря Кияшка.

"Ми хочемо поставити Президенту конкретні запитання: чому держава припинила оплачувати послуги адвокатів для наших рідних в РФ і Криму? Чому держава припинила розглядати наші заяви на виділення матеріальної підтримки для посилок з їжею і ліками нашим ув'язненим рідним? Коли нарешті відбудеться обіцяний обмін? Президент повинен чесно відповісти на наші запитання", - заявив Ілля Дудка, син політв'язня Володимира Дудки.

До мітингувальників вийшов представник ОП і взяв їх звернення з вимогами.

Родичі українських політвязнів Кремля пікетували ОП: Пане президенте, поговоріть з нами 01

Родичі українських політвязнів Кремля пікетували ОП: Пане президенте, поговоріть з нами 02
Родичі українських політвязнів Кремля пікетували ОП: Пане президенте, поговоріть з нами 03
Родичі українських політвязнів Кремля пікетували ОП: Пане президенте, поговоріть з нами 04
Родичі українських політвязнів Кремля пікетували ОП: Пане президенте, поговоріть з нами 05
Родичі українських політвязнів Кремля пікетували ОП: Пане президенте, поговоріть з нами 06
Родичі українських політвязнів Кремля пікетували ОП: Пане президенте, поговоріть з нами 07
Родичі українських політвязнів Кремля пікетували ОП: Пане президенте, поговоріть з нами 08
Родичі українських політвязнів Кремля пікетували ОП: Пане президенте, поговоріть з нами 09
Родичі українських політвязнів Кремля пікетували ОП: Пане президенте, поговоріть з нами 10
Родичі українських політвязнів Кремля пікетували ОП: Пане президенте, поговоріть з нами 11
Родичі українських політвязнів Кремля пікетували ОП: Пане президенте, поговоріть з нами 12
Родичі українських політвязнів Кремля пікетували ОП: Пане президенте, поговоріть з нами 13
Родичі українських політвязнів Кремля пікетували ОП: Пане президенте, поговоріть з нами 14
Родичі українських політвязнів Кремля пікетували ОП: Пане президенте, поговоріть з нами 15
Родичі українських політвязнів Кремля пікетували ОП: Пане президенте, поговоріть з нами 16
Родичі українських політвязнів Кремля пікетували ОП: Пане президенте, поговоріть з нами 17
Родичі українських політвязнів Кремля пікетували ОП: Пане президенте, поговоріть з нами 18
Родичі українських політвязнів Кремля пікетували ОП: Пане президенте, поговоріть з нами 19
Родичі українських політвязнів Кремля пікетували ОП: Пане президенте, поговоріть з нами 20
Родичі українських політвязнів Кремля пікетували ОП: Пане президенте, поговоріть з нами 21
Родичі українських політвязнів Кремля пікетували ОП: Пане президенте, поговоріть з нами 22
Родичі українських політвязнів Кремля пікетували ОП: Пане президенте, поговоріть з нами 23
Родичі українських політвязнів Кремля пікетували ОП: Пане президенте, поговоріть з нами 24
Родичі українських політвязнів Кремля пікетували ОП: Пане президенте, поговоріть з нами 25
Родичі українських політвязнів Кремля пікетували ОП: Пане президенте, поговоріть з нами 26
Родичі українських політвязнів Кремля пікетували ОП: Пане президенте, поговоріть з нами 27

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

акція (1452) Зеленський Володимир (23691) пікет (322) політв’язні (1355) Дудка Володимир (37) Офіс Президента (2020)


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Топ коментарі
+21
Після вчорашньої канхфєрєнції півшостий сьогодні в отключці.
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21.05.2020 11:46
+19
Шо они никак не успокоятся? Зеля уже три раза всех на всех обменял.
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21.05.2020 11:47
+13
Хотят, чтобы ермаки-зеленские возвращали в Украину патриотов, воинов, а не преступников-рецидивистов и таксистов.
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21.05.2020 12:01
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Сторінка 2 з 2
Насчет личного фактора. Так вот, лично я был категорически против избрания олигарха Петра Порошенка на пост Президента в 2014 году. Но я с уважением отношусь к выбору украинского народа, даже если он мне абсолютно непонятен и даже неприятен. Посему я Порошенка, при всех его очевидных и неочевидных про#обах не критиковал вплоть до 2017 года, тем более в условиях войны. Не вижу, что с тех пор для Украины изменилось. Война продолжается, поддержка Запада нужна, раскол только на руку врагу. Я со своим личным мнением погожу. Зеленский -не мой Президент. Но накидывать на него дерьмо тут и без меня есть кому.
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21.05.2020 23:57 Відповісти
Я не веду речь о Порошенко,он уже год как не през,речь о гнусавом торчке,которого привели к власти кучка идиотов (многие из которых уже открыто гнусят "мы разочарованы").То есть,то,что этот проросийский, гнусавый торчек обсирается по всем фронтам,тебя вполне устраивает и "твоя хата с краю", ясно-понятно.
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22.05.2020 07:43 Відповісти
Он и так делает что может. Заявил что за заложников, готов всю Украину отдать.
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21.05.2020 12:36 Відповісти
Зато нє Порошенко! Зробили себе самі!
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21.05.2020 13:17 Відповісти
Родичі українських політв'язнів Кремля пікетували ОП: "Пане президенте, поговоріть з нами" - Цензор.НЕТ 5510
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21.05.2020 13:54 Відповісти
Язык не поворачиваетя назвать это чмо президентом. Пршел к власти за сёт дурней, за полгода развалил страну, а президент теперь у нас беня, так что надо писать "господин беня"
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21.05.2020 14:01 Відповісти
За полгода развалил, то, что Петя не мог развалить 5 лет? Это фейл, конечно
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21.05.2020 15:02 Відповісти
Не,ну так-то достижений зелуполикого вообще ноль.Кроме просраной внешней политики,рыгов в Раде,педофила Шария на пресухе...это мелочи,да.Наркоман зелуполикий может ещё какието имеет достижения?А мы тут не знаем,а? Есть такие достижения во благо Украины?
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21.05.2020 21:52 Відповісти
шмаркля зайнята. шмарклю колотить. ще одну дорiжку...


Родичі українських політв'язнів Кремля пікетували ОП: "Пане президенте, поговоріть з нами" - Цензор.НЕТ 5694
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21.05.2020 14:06 Відповісти
Когда у владіміра зелександровіча било плохоє настроєніє, он іграл на рояле , но не руками. Мандель плакала, лєнка плакала , но большє всего плакал рояль. Мутнимі подозрітельно бєлєсими сльозами. І только бабуся бєня , ласково погладжуючі румунського собаку по клічке дупі, молча видел что- то в шоколадних очах ермака, тіпа как мірнайє отраженіе )(уйла.
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21.05.2020 14:12 Відповісти
"Господин президент, спасите нас!"- где-то я это раболепство уже видел
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21.05.2020 15:01 Відповісти
Він вам скаже, що у всьому винен Порошенко!
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21.05.2020 17:45 Відповісти
В соцсетях гавкать проще простого.А предложить способ обмена кто-нить может?Нет,вот и сидите и не пылите.А родственникам уже тысячу раз объясняли,что все зависит от Путена,так чего вы хотите от Зеленского,чтобы он своим указом освободил всех из рассеи?
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21.05.2020 18:15 Відповісти
чому це у Вас ботоксне пуйло з великої літери? Поважаєте?
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21.05.2020 19:01 Відповісти
Господин есть тот котрый говорит , но "не лох" не соизволит так как не господин...
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21.05.2020 19:24 Відповісти
СТОЛЬКО - СКОЛЬКО делает и сделал Зеленский для освобождения полит заключённых ЗА один год, И устраивать ЭТИ пикеты - ТО ЭТО ПРОСТО НЕ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКИ.
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21.05.2020 19:31 Відповісти
Співчуваю їм.Але н логічніше було б такі акції проводити під рашкіним посольством?
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21.05.2020 20:06 Відповісти
Это не его война и не его страна... В плену люди защищавшие эту #неегострану или нет - #какаяразница
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21.05.2020 21:22 Відповісти
если ваши родственники не таксисты, то ловить вам здесь нечего.....
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21.05.2020 21:33 Відповісти
та ну зеленому лайну не до вас, в нього більш важливі справи
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22.05.2020 07:59 Відповісти
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