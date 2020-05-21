Родичі українських політв'язнів Кремля пікетували ОП: "Пане президенте, поговоріть з нами". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Родичі українських політв'язнів Кремля провели під будівлею Офісу Президента України в центрі Києва акцію "Пане президенте, поговоріть з нами". Вони вимагають зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, оскільки будь-яка комунікація з ними про обмін політв'язнів припинилася, більш того держава перестала оплачувати послуги адвокатів українських політв'язнів, а також припинила виділяти матеріальну допомогу для оплати посилок з їжею і ліками для політв'язнів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 21 травня, родичі українських політв'язнів Кремля пікетували Офіс Президента в центрі Києва. Вони прийшли з портретами українських політв'язнів Кремля, а також розгорнули плакат з написом "Пане президенте, поговоріть з нами", а також банер з написом: "Пане президенте! Досить обіцянок - дійте! Звільніть наших рідних!".

За словами організаторів, акція стала вимушеним кроком родичів політв'язнів Кремля у відповідь на повне ігнорування Офісом Президента запитів рідних на отримання інформації про процес переговорів.

Мітингувальники вимагають від президента розповісти чи відбудеться обіцяний і довгоочікуваний обмін за формулою "всіх на всіх", і чи забере Україна політичних заручників Кремля з в'язниць Криму і РФ.

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"Наші рідні гниють в російських в'язницях, де гуляє короновірус. Президент обіцяв, що обмін "всіх на всіх" відбудеться в грудні 2019-го, потім сказав, що наших рідних повернуть додому до кінця березня, а зараз комунікація на цю тему зникла взагалі. Від нас просто відвернулися", - заявила Марина Кияшко-Волощенко, дружина політв'язня Ігоря Кияшка.

"Ми хочемо поставити Президенту конкретні запитання: чому держава припинила оплачувати послуги адвокатів для наших рідних в РФ і Криму? Чому держава припинила розглядати наші заяви на виділення матеріальної підтримки для посилок з їжею і ліками нашим ув'язненим рідним? Коли нарешті відбудеться обіцяний обмін? Президент повинен чесно відповісти на наші запитання", - заявив Ілля Дудка, син політв'язня Володимира Дудки.

До мітингувальників вийшов представник ОП і взяв їх звернення з вимогами.





















































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ