Кучма кілька разів порушував питання Криму на переговорах у Мінську, але та сторона дуже різко реагує, - Резніков

Леонід Кучма не раз порушував питання деокупації Криму під час переговорів у Мінську, але росіяни на це "дуже різко реагували".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомив в інтерв'ю "Новинам Донбасу" .

"Як майданчик для врегулювання припинення війни в окремих районах Донецької і Луганської областей було створено так званий "Мінськ". Створювали його лідери нормандського формату, Німеччина і Франція як посередники, і, відповідно, сторони військового конфлікту - Росія та Україна. До того ж Україна як постраждала сторона, як жертва і Росія - як агресор", - сказав віцепрем'єр.

Водночас він підтвердив, що кримське питання там не обговорювалося, і склалася традиція, що в Мінську питання Криму не порушується і не обговорюється.

"Я знаю, що Леонід Данилович Кучма кілька разів це робив, але та сторона дуже різко реагує, аж до того, що встає з-за столу переговорів", - повідомив Резніков.

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Однак, віцепрем'єр наголосив, що навіть у нормандському форматі міністр закордонних справ України, політичні радники і навіть на рівні лідерів цю тему порушують.

"Те, що ведуться переговори, - це факт, але я думаю, потрібно працювати над тим, щоб створився майданчик, який можна було б назвати ... нехай це буде не Мінськ, а Кишинів або Брюссель. Але все одно без допомоги наших західних партнерів, звичайно, нам тут не обійтися", - додав Резніков.