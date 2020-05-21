Кучма кілька разів порушував питання Криму на переговорах у Мінську, але та сторона дуже різко реагує, - Резніков
Леонід Кучма не раз порушував питання деокупації Криму під час переговорів у Мінську, але росіяни на це "дуже різко реагували".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомив в інтерв'ю "Новинам Донбасу" .
"Як майданчик для врегулювання припинення війни в окремих районах Донецької і Луганської областей було створено так званий "Мінськ". Створювали його лідери нормандського формату, Німеччина і Франція як посередники, і, відповідно, сторони військового конфлікту - Росія та Україна. До того ж Україна як постраждала сторона, як жертва і Росія - як агресор", - сказав віцепрем'єр.
Водночас він підтвердив, що кримське питання там не обговорювалося, і склалася традиція, що в Мінську питання Криму не порушується і не обговорюється.
"Я знаю, що Леонід Данилович Кучма кілька разів це робив, але та сторона дуже різко реагує, аж до того, що встає з-за столу переговорів", - повідомив Резніков.
Однак, віцепрем'єр наголосив, що навіть у нормандському форматі міністр закордонних справ України, політичні радники і навіть на рівні лідерів цю тему порушують.
"Те, що ведуться переговори, - це факт, але я думаю, потрібно працювати над тим, щоб створився майданчик, який можна було б назвати ... нехай це буде не Мінськ, а Кишинів або Брюссель. Але все одно без допомоги наших західних партнерів, звичайно, нам тут не обійтися", - додав Резніков.
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Те кто не получали - поражение в избирательных правах, поскольку они за шесть лет не сподобились переехать на свободную от иностранной оккупации территорию Украины.
Какие разговоры об украинских законах могут быть пока там правят ОПГ "ЛНР" и "ДНР" ?
После освобождения, будет предмет для разговора. Сейчас это просто daydreaming.
Поэтому отправляю тебя в спам.
но это не повод отказаться от решения такого вопроса....
Ракетный Щит - вот фундамент для переговоров с Рашкой!
будет много интересных плюшек!
(письмо взято из Интернетов)
ніззя дратувати *****!
бо в нього бажання миру в очах зникне
Главное не увлекаться в желании мира
Это ваша обязанность - говорить о Крыме!
Начинаете разговор о Крыме! Хай они встают и уходят!
Потом только не забудьте сообщить, что русня сорвала переговоры.
И санкции.. санкции...
Ну, это если, конечно, адекватная власть.
А враги Украины едут туда только с одной целью - быстрее отмазать х.уйла.
О чем ещё с ними можно разговаривать?
Как обмануть украинцев и положить Украину под москву чтобы никто не заметил?
Спужались й білше не підіймаєте???
Кацапская система перемелет в момент всех, кто объявит о желании уехать в Украину, да и продать имущество не получится/не позволят/не дадут вывезти деньги.
С украинским паспортом там реально жить не дают. Но у тех, кто остается украинцем, вынужденно получив паспорт с двуглавой курицей, а таких там немало, говорю как крымчанин, должна быть надежда, что Украина их ждет.
Я бы даже подумал о том, чтобы разработать и предложить уже сейчас стимуляторы для крымских украинцев после возвращения Крыма.
Да пихуй как реагируют лаптерогие - хоть до резкого поноса. Вопрос по Крыму надо поднимать не раз, а постоянно.
Хотя, о чем это я...