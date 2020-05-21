Пом'якшення карантину дозволило відновити роботу понад 7,6 тис. закладів у сфері торговельного та побутового обслуговування населення

З 9,6 тис. перевірених Держпродспоживслужбою закладів понад 7,6 тис. повністю відповідають всім протиепідемічним вимогам, встановленим головним державним санітарним лікарем

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Серед них:

- 3852 об'єкти торгівлі продовольчими товарами (магазини та супермаркети);

- 1486 об'єктів торгівлі непродовольчими товарами (магазини та супермаркети);

- 309 закладів громадського харчування (кафе та ресторани);

- 573 перукарні та салони краси;

- 1419 інших об’єктів (аптеки, об’єкти водопостачання та водовідведення, об'єкти транспорту тощо).

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Крім того, на сьогодні в Україні вже працюють 748 продовольчих ринків, це майже 90% від загальної кількості ринків.

"Уряд вже реалізує програми, спрямовані на подолання бізнесом наслідків кризи від пандемії. Ці ініціативи включають заходи із збереження робочих місць, спрощення доступу до фінансів (завдяки гарантуванню нових кредитів і запуску грантових програм), зменшення витрат бізнесу шляхом рефінансування кредитів та зменшення податкового навантаження" , - йдеться в повідомленні.