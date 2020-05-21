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Новини Коронавірус і карантин
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Із 23 травня відновить роботу наземний громадський транспорт Києва, з 25 травня - метро, - Кличко

Із 23 травня відновить роботу наземний громадський транспорт Києва, з 25 травня - метро, - Кличко

З 25 травня в столиці відновлять роботу метрополітену. Також відкриються промислові ринки і сільськогосподарські ярмарки.

Про це під час онлайн-брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Як бачите, вірус не відступає. І дуже важливо, наскільки всі будуть дотримуватися правил. – Особливо, коли ми послаблюємо обмеження. Тому не втомлюся звертатися до киян: не нехтуйте своєю безпекою, своїм здоров'ям та здоров'ям людей, які поруч! - сказав Кличко. - Щодо наступного етапу послаблень. Із дотриманням усіх норм та регламентів у Києві з 23 травня у звичайному режимі почне працювати наземний громадський транспорт (автобус, трамвай, тролейбус). Розпочнуть роботу магазини площею до 1000 кв. м. Відкриються спортивні та дитячі майданчики у парках, скверах, на прибудинкових територіях", - повідомив Кличко.

Із 25 травня в столиці відновлять роботу метрополітену. Також відкриються промислові ринки та сільськогосподарські ярмарки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві за добу 65 випадків COVID-19, три людини померли, - Кличко

"Рішення, щодо дати відкриття великих торгових центрів ми ухвалимо окремо. Після того, як метро відновить роботу", - зазначив мер Києва.

Із 1 червня в столиці розпочнуть працювати:
- дитячі садочки та школи для випускників 11-х класів, що складатимуть ЗНО;
- заклади професійно –технічної та вищої освіти для випускників та абітурієнтів;
- відновлять роботу дитячо-юнацькі спортивні школи, спорткомплекси, спорзали та фітнес-центри (без роботи басейнів);
- відкриють зони відпочинку та пляжі біля водойм.

Також читайте: Батькам заборонять заходити всередину київських дитсадків

Автор: 

карантин (18172) Київ (19419) Кличко Віталій (3508) Метрополітен (1415) транспорт (1390) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Послушай, кАзёл педаля. Решать, что мне делать, в том числе оценивать риски заражения новомодным коронованым гриппиком - это моё право. Но вы (ты и зелёная банда) его незаконно украли... Поэтому только идиот будет ожидать, что кто-то будет уважать тебя и твои сраные правила, которые придуманы исключительно для того, чтобы поиздеваться над людьми и проверить, сколько об них можно вытирать ноги, пока они не...
ЗЫ Помню твоё обещание не отключать горячую воду до конца дурантина. С 12-го сижу без горячей воды, ездун несчастный.
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21.05.2020 12:23
+3
Метро не нужно было закрывать
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21.05.2020 13:15
+2
а в чем логика, и что дадут эти два дня разницы между наземным транспортом (которого все одно не хватит) и подземным? типа отмониторят эпидемнагрузку?
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21.05.2020 12:29
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Послушай, кАзёл педаля. Решать, что мне делать, в том числе оценивать риски заражения новомодным коронованым гриппиком - это моё право. Но вы (ты и зелёная банда) его незаконно украли... Поэтому только идиот будет ожидать, что кто-то будет уважать тебя и твои сраные правила, которые придуманы исключительно для того, чтобы поиздеваться над людьми и проверить, сколько об них можно вытирать ноги, пока они не...
ЗЫ Помню твоё обещание не отключать горячую воду до конца дурантина. С 12-го сижу без горячей воды, ездун несчастный.
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21.05.2020 12:23 Відповісти
ахаха тупая троллятина даже на бойлер не заработала а насчет карантина, то в многих странах европы метро конечно не закрывали, но в остальном еще и более жестко действовали
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21.05.2020 20:44 Відповісти
держи на рюмку искристого, обмылок. бери с метанолом - тебе понравится.
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21.05.2020 20:46 Відповісти
а в чем логика, и что дадут эти два дня разницы между наземным транспортом (которого все одно не хватит) и подземным? типа отмониторят эпидемнагрузку?
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21.05.2020 12:29 Відповісти
зелёная власть с примкнувшим к ним педалей логикой не пользуются. они передирают решения европейских коронаидиотов
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21.05.2020 12:34 Відповісти
Так надо же показать, кто городом повелевает. Хочу- казню, хочу- милую. Отпусти все сразу - пропадут поводы для ежедневных проповедей и самопиара. К будущим выборам педалик давно начал самокрасоваться на фоне дурантина в качестве хранителя здоровья города.
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21.05.2020 12:35 Відповісти
у меня только один вариант - пустить наземку, куда килькой ломанется население в отсутствии метро, потом отрапортовать о резком увеличении количества инфицированных (благо об увеличении количества тестов уже отрапортовали), - и снова нахрен все закрыть...
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21.05.2020 13:00 Відповісти
Немцы не забыли, что такое нацизм и фашизм.
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21.05.2020 12:43 Відповісти
Я ужеприводил ссылку, что уже стало известно о стратегическом документе федерального министерства внутренних дел Германии, в котором также содержалась призыв к проведению кампании нагнетания страха, которую проводили политики и СМИ. Оглядываясь назад, возникает вопрос, сколько людей погибло в результате этого необоснованного страха. https://fragdenstaat.de/dokumente/4123-wie-wir-covid-19-unter-kontrolle-bekommen/
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21.05.2020 12:55 Відповісти
транспорт после 23 не запустят
власть панически боится массовых протестов
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21.05.2020 12:58 Відповісти
Ничего она не боится,вечно держат не могут,все что хотели то приняли,рынок земли и закон о банках
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21.05.2020 13:05 Відповісти
Можно подумать наличие транспорта их бы остановило
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21.05.2020 21:23 Відповісти
Києві транспортний колапс, люди стоять в чергах. Але все можна поправити "Одно из главных предохранительных мер от распространения коронавируса - соблюдение разумной дистанции между людьми (1). Опасность на транспорте от СКОПЛЕНИЯ пассажиров, упакованных как шпроты в консервной банке (2).

Простой способ избежать (2) при пользовании транспортом - равномерно распределить потоки пассажиров во времени, изменив график начала работы предприятий и учреждений в диапазоне 7:00 до 9:00 - 10:00 утра.

Ведь многие из нас так и делают, когда пытаются избежать быть шпротом, упакованным в консервной банке салона тролейбуса/автобуса или вагона метро/пригородного электропоезда."
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21.05.2020 13:03 Відповісти
Для этого нужно деньги на покупку городского транспорта выделять и ездить он должен строго по графику, как в Европе. тогда люди будут приходить к остановке на нужное им время. А у нас все наоборот, с целью экономии городские власти держат даже имеющийся транспорт в парках. Только в утренние часы пик его выпускают больше.
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21.05.2020 13:09 Відповісти
Метро не нужно было закрывать
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21.05.2020 13:15 Відповісти
Вообще ничего такого карантинного не нужно было делать. Я об этом в самом начале этого коронабесия говорил.
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21.05.2020 14:13 Відповісти
Так ради дурантинов вирусобесие и раскручивалось.
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21.05.2020 14:16 Відповісти
Для чого будувати коштовне метро, щоб при першому чиху свинячого грипу чи атипової пневмонії вимикати все. Замість того щоб боротьбу з пандемією пристосувати до роболти транспорту його тупо зупиняють. Навіть СРСР до цього не додумався. Потрібно включити мізки і інтелект, і встановити у салонах і вагонах, наприклад УФ лампи, які в час коли салони вільні від пасажірів то повинні проводити дезінфекцію. Як казав І. Франко щось робіть хоч калюжу калатайте, але не сидіть сиднями як ідіоти..
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21.05.2020 19:12 Відповісти
https://afishar.com/region/kyiv-news/ Новини Києва завжди неочікувані через короновірус.
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14.06.2020 16:25 Відповісти
 
 