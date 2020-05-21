Із 23 травня відновить роботу наземний громадський транспорт Києва, з 25 травня - метро, - Кличко
З 25 травня в столиці відновлять роботу метрополітену. Також відкриються промислові ринки і сільськогосподарські ярмарки.
Про це під час онлайн-брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Як бачите, вірус не відступає. І дуже важливо, наскільки всі будуть дотримуватися правил. – Особливо, коли ми послаблюємо обмеження. Тому не втомлюся звертатися до киян: не нехтуйте своєю безпекою, своїм здоров'ям та здоров'ям людей, які поруч! - сказав Кличко. - Щодо наступного етапу послаблень. Із дотриманням усіх норм та регламентів у Києві з 23 травня у звичайному режимі почне працювати наземний громадський транспорт (автобус, трамвай, тролейбус). Розпочнуть роботу магазини площею до 1000 кв. м. Відкриються спортивні та дитячі майданчики у парках, скверах, на прибудинкових територіях", - повідомив Кличко.
Із 25 травня в столиці відновлять роботу метрополітену. Також відкриються промислові ринки та сільськогосподарські ярмарки.
"Рішення, щодо дати відкриття великих торгових центрів ми ухвалимо окремо. Після того, як метро відновить роботу", - зазначив мер Києва.
Із 1 червня в столиці розпочнуть працювати:
- дитячі садочки та школи для випускників 11-х класів, що складатимуть ЗНО;
- заклади професійно –технічної та вищої освіти для випускників та абітурієнтів;
- відновлять роботу дитячо-юнацькі спортивні школи, спорткомплекси, спорзали та фітнес-центри (без роботи басейнів);
- відкриють зони відпочинку та пляжі біля водойм.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ЗЫ Помню твоё обещание не отключать горячую воду до конца дурантина. С 12-го сижу без горячей воды, ездун несчастный.
власть панически боится массовых протестов
Простой способ избежать (2) при пользовании транспортом - равномерно распределить потоки пассажиров во времени, изменив график начала работы предприятий и учреждений в диапазоне 7:00 до 9:00 - 10:00 утра.
Ведь многие из нас так и делают, когда пытаются избежать быть шпротом, упакованным в консервной банке салона тролейбуса/автобуса или вагона метро/пригородного электропоезда."