Із 23 травня відновить роботу наземний громадський транспорт Києва, з 25 травня - метро, - Кличко

З 25 травня в столиці відновлять роботу метрополітену. Також відкриються промислові ринки і сільськогосподарські ярмарки.

Про це під час онлайн-брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Як бачите, вірус не відступає. І дуже важливо, наскільки всі будуть дотримуватися правил. – Особливо, коли ми послаблюємо обмеження. Тому не втомлюся звертатися до киян: не нехтуйте своєю безпекою, своїм здоров'ям та здоров'ям людей, які поруч! - сказав Кличко. - Щодо наступного етапу послаблень. Із дотриманням усіх норм та регламентів у Києві з 23 травня у звичайному режимі почне працювати наземний громадський транспорт (автобус, трамвай, тролейбус). Розпочнуть роботу магазини площею до 1000 кв. м. Відкриються спортивні та дитячі майданчики у парках, скверах, на прибудинкових територіях", - повідомив Кличко.

Із 25 травня в столиці відновлять роботу метрополітену. Також відкриються промислові ринки та сільськогосподарські ярмарки.

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"Рішення, щодо дати відкриття великих торгових центрів ми ухвалимо окремо. Після того, як метро відновить роботу", - зазначив мер Києва.



Із 1 червня в столиці розпочнуть працювати:

- дитячі садочки та школи для випускників 11-х класів, що складатимуть ЗНО;

- заклади професійно –технічної та вищої освіти для випускників та абітурієнтів;

- відновлять роботу дитячо-юнацькі спортивні школи, спорткомплекси, спорзали та фітнес-центри (без роботи басейнів);

- відкриють зони відпочинку та пляжі біля водойм.





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