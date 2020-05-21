Столична влада не дозволить підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення, - Кличко

Міська влада не дозволить підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн пресконференції.

"Ми не дозволимо підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення. У ситуації, коли Україна та Київ борються з пандемією, коли в країні діють обмеження, підвищувати ціну на життєво необхідну послугу – неприпустимо. Я в цьому переконаний", - наголосив Кличко.

20 травня "Київводоканал" опублікував заяву про наміри підвищити тарифи компанії на послуги водопостачання та водовідведення для киян ще на 19% - із січня 2021 року.

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"Ми розуміємо, що ціна на послуги формується з об’єктивних витрат. Зокрема, вартості електроенергії, зарплати персоналу та інших. Але ж ми маємо зважити і на платоспроможність людей, що значно знизилася через карантинні заходи. Тому міська влада не дозволить підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення", - наголосив мер столиці.

Також Кличко подякував киянам, які демонструють високу платіжну дисципліну. Зокрема, за спожиту холодну воду, рівень оплати в місті сьогодні - понад 90%.