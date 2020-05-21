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Новини Тарифи ЖКГ
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Столична влада не дозволить підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення, - Кличко

Столична влада не дозволить підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення, - Кличко

Міська влада не дозволить підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн пресконференції.

"Ми не дозволимо підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення. У ситуації, коли Україна та Київ борються з пандемією, коли в країні діють обмеження, підвищувати ціну на життєво необхідну послугу – неприпустимо. Я в цьому переконаний", - наголосив Кличко.

20 травня "Київводоканал" опублікував заяву про наміри підвищити тарифи компанії на послуги водопостачання та водовідведення для киян ще на 19% - із січня 2021 року.

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"Ми розуміємо, що ціна на послуги формується з об’єктивних витрат. Зокрема, вартості електроенергії, зарплати персоналу та інших. Але ж ми маємо зважити і на платоспроможність людей, що значно знизилася через карантинні заходи. Тому міська влада не дозволить підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення", - наголосив мер столиці.

Також Кличко подякував киянам, які демонструють високу платіжну дисципліну. Зокрема, за спожиту холодну воду, рівень оплати в місті сьогодні - понад 90%.

Автор: 

Тарифи на воду (397) Кличко Віталій (3508) тарифи (2009) вода (1176)


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Топ коментарі
+7
21 травня міжнародний День вишиванки. Минулі роки, коли була українська влада про цей день говорили всі. А прийшли промосковські клоуни і ніхто вже не згадує.

Столичная власть не позволит повышать тарифы на холодную воду и водоотвод, - Кличко - Цензор.НЕТ 663 Столичная власть не позволит повышать тарифы на холодную воду и водоотвод, - Кличко - Цензор.НЕТ 1460
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21.05.2020 12:34
+4
Прослезилсо. Виталик, спаситель ты наш...
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21.05.2020 12:23
+4
С каких пор мэры решают по цена на коммуналку а педаля??? Давай тогда и на продукты цены порешай, которые уже давно в Украине выше чем в Польше и России,если такой грозный
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21.05.2020 12:32
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Прослезилсо. Виталик, спаситель ты наш...
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21.05.2020 12:23 Відповісти
да кто того Виталика спрашивать будет, беня КАЛомойский за копейки через фирмы прокладки выкупил все станции хлорирования и очистки воды, пришло время снимать сливки, так что дорогие граждане открывайте кошельки.
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21.05.2020 12:56 Відповісти
А кто вас будет спрашивать? Кабмин и НКРЕ решат и куда вы денетесь. Вернее -- уже решили.
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21.05.2020 12:25 Відповісти
А до этого позволяла 😁😁😁? Как осень то "хорошими" мэрами урожайна будет. Даёшь тарифы в 2 раза, как ювт обещаль)
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21.05.2020 12:26 Відповісти
Значит будут Скоро Выборы.
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21.05.2020 12:28 Відповісти
Это обещание будет выполнено точно так же, как обещание не отключать горячую воду во время дурантина?
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21.05.2020 12:30 Відповісти
Виталя говорит Витале не повышай воду ?
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21.05.2020 12:31 Відповісти
С каких пор мэры решают по цена на коммуналку а педаля??? Давай тогда и на продукты цены порешай, которые уже давно в Украине выше чем в Польше и России,если такой грозный
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21.05.2020 12:32 Відповісти
Да цены капец - простые никому не нужные яблоки под сорок гривен ....
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21.05.2020 13:19 Відповісти
Не с ценами нужно вопрос решать, а с людьми, которые эти цены устанавливают.
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21.05.2020 13:39 Відповісти
21 травня міжнародний День вишиванки. Минулі роки, коли була українська влада про цей день говорили всі. А прийшли промосковські клоуни і ніхто вже не згадує.

Столичная власть не позволит повышать тарифы на холодную воду и водоотвод, - Кличко - Цензор.НЕТ 663 Столичная власть не позволит повышать тарифы на холодную воду и водоотвод, - Кличко - Цензор.НЕТ 1460
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21.05.2020 12:34 Відповісти
Кличко- популист,как Геня -сепаратист.Выборы на носу.Потому и такая риторика.Пройдут выборы -обдерёт киевлян .как липку . Харьковский мэр в пример.
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21.05.2020 12:37 Відповісти
Ясное дело что обдерет, наверное из последних сил уже до выборов держится
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21.05.2020 13:08 Відповісти
А зря, вода рыжеватого цвета должна стоить раза в полтора больше бесцветной.
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21.05.2020 12:57 Відповісти
А у нас в Запорожье с марта уже повысили холодную воду почти на 50%. В апрельских счетах мартовское доначисление прошло. Стоки правда на копейки поднялись.
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21.05.2020 13:12 Відповісти
Так вашего же мэра президент и назначает и снимает. В отличие от Кличко.
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21.05.2020 13:41 Відповісти
********** же и обещал, что тарифы "будут только снижаться", кто его за брехливый язык тянул?
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21.05.2020 15:33 Відповісти
Перечитайте заголовок. Что мешает вам отдельную тему открыть?
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21.05.2020 17:08 Відповісти
Зачем мне отдельная тема? Я вам ответила: президентский мэр должен был бы выполнять президентские обещания.
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21.05.2020 17:13 Відповісти
Правильно.
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21.05.2020 17:38 Відповісти
Більше пекла. Рівень заборгованості киян за поставку газу перед КиївГазЕнерджі становить 255 мільйонів гривень. За елекртику також кругленьк асума , тепер ще й воду піднімуть. Повний піпец і ... карантин. За те землю продано.
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21.05.2020 19:03 Відповісти
 
 